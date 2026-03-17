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Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

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セリエC、正式発表：テルナーナがリヴェラーニ監督を解任、カターニアはトスカーノ監督の後任にヴィアリ氏を選任

3部リーグで2つの重要な監督が解任された。

ファビオ・リヴェラーニはテルナーナの監督を退任した。ウンブリアのクラブは、ヴィス・ペザロとのアウェイ戦で0-1で敗れたことを受け、同監督を解任した。この試合では4分にディ・パオラにゴールを許し、29分にはドゥビッカスが退場処分となり、チームは10人での戦いを余儀なくされた今後はU-17チームの監督であるパスクアーレ・ファツィオが暫定監督を務める

テルナーナはリーグ戦30節を終え、42ポイントを獲得し、グッビオやヴィス・ペザロと同様にプレーオフ圏内の10位につけている。

グループBの次節、金曜日の夜、テルナーナはホームでサンベネデッテーゼと対戦する。

  • カターニア、トスカーノに代わってヴィアリ

    グループCでは、カターニアが、97分にティアゴ・カサソラのゴールによりアウェイのアルタムラ戦で2-1の勝利を収めたにもかかわらず、ドメニコ・トスカノ監督を解任した。 

    後任にはウィリアム・ヴィアリが就任し、2027年6月までの契約を結んだ。 

    シチリアのチームは、リーグ戦32節を終えて勝ち点64で2位につけており、首位のベネヴェントとは12ポイント差となっている。 

    次節、カターニアは月曜夜の遅れ試合でホームにてカザーノと対戦する。

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  • 公式発表

    テルナーナ・カルチョは、ファビオ・リヴェラーニをトップチームの監督職から解任したことを発表します。

    クラブは、リヴェラーニ監督およびクラウディオ・ベルッチ、マウリツィオ・カンタレッリ、フェデリコ・ファベリーニからなるスタッフに対し、今シーズンを通じて献身的に、そしてプロフェッショナルな姿勢で取り組んでくれたことに感謝するとともに、今後の活躍を祈念いたします。

    トップチームの指揮は、現在テルナーナU-17の監督を務めるパスクアーレ・ファツィオが暫定的に引き継ぎ、本日のトレーニングセッションからチームを率いることとなります。

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    カターニア・フットボール・クラブは、トップチームのテクニカルディレクターであるドメニコ・トスカノ氏およびアシスタントコーチのミケーレ・ナポリ氏をそれぞれの職務から解任したことを発表します。両名に対し、これまでの貢献に感謝するとともに、今後の個人的および職業的な活躍を祈念いたします。

    カターニア・フットボール・クラブは、トップチームのテクニカルディレクターにウィリアム・ヴィアリ氏を任命したことを発表します。同氏は2027年6月30日まで有効な契約を締結しました。

    ヴィアリ氏と共に、アシスタントコーチのマルチェッロ・コッタファヴァ氏もロッサズーロ（カターニア）に加わります。

    ロザリオ・ペッリグラ会長およびクラブ関係者一同より、両名に対し、今後の活躍を祈念いたします。

    カターニアの新監督は、3月18日（水）11時より、プレスルームにて報道関係者およびメディア関係者に向けて正式に紹介されます。 

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