セリエC、正式発表：テルナーナがリヴェラーニ監督を解任、カターニアはトスカーノ監督の後任にヴィアリ氏を選任

ファビオ・リヴェラーニはテルナーナの監督を退任した。ウンブリアのクラブは、ヴィス・ペザロとのアウェイ戦で0-1で敗れたことを受け、同監督を解任した。この試合では4分にディ・パオラにゴールを許し、29分にはドゥビッカスが退場処分となり、チームは10人での戦いを余儀なくされた。今後はU-17チームの監督であるパスクアーレ・ファツィオが暫定監督を務める。

テルナーナはリーグ戦30節を終え、42ポイントを獲得し、グッビオやヴィス・ペザロと同様にプレーオフ圏内の10位につけている。

グループBの次節、金曜日の夜、テルナーナはホームでサンベネデッテーゼと対戦する。