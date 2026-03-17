セリエC、正式発表：テルナーナがリヴェラーニ監督を解任、カターニアはトスカーノ監督の後任にヴィアリ氏を選任

テルナーナ・カルチョは、ファビオ・リヴェラーニをトップチームの監督職から解任したことを発表します。
クラブは、リヴェラーニ監督およびクラウディオ・ベルッチ、マウリツィオ・カンタレッリ、フェデリコ・ファベリーニからなるスタッフに対し、今シーズンを通じて献身的に、そしてプロフェッショナルな姿勢で取り組んでくれたことに感謝するとともに、今後の活躍を祈念いたします。
トップチームの指揮は、現在テルナーナU-17の監督を務めるパスクアーレ・ファツィオが暫定的に引き継ぎ、本日のトレーニングセッションからチームを率いることとなります。
----------
カターニア・フットボール・クラブは、トップチームのテクニカルディレクターであるドメニコ・トスカノ氏およびアシスタントコーチのミケーレ・ナポリ氏をそれぞれの職務から解任したことを発表します。両名に対し、これまでの貢献に感謝するとともに、今後の個人的および職業的な活躍を祈念いたします。
カターニア・フットボール・クラブは、トップチームのテクニカルディレクターにウィリアム・ヴィアリ氏を任命したことを発表します。同氏は2027年6月30日まで有効な契約を締結しました。
ヴィアリ氏と共に、アシスタントコーチのマルチェッロ・コッタファヴァ氏もロッサズーロ（カターニア）に加わります。
ロザリオ・ペッリグラ会長およびクラブ関係者一同より、両名に対し、今後の活躍を祈念いたします。
カターニアの新監督は、3月18日（水）11時より、プレスルームにて報道関係者およびメディア関係者に向けて正式に紹介されます。