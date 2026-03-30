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Tifosi AscoliGetty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

セリエC、グループBの優勝争いが再燃：アスコリがアレッツォ戦で101分のPKを決めて勝利、昇格争いの情勢が一変

セリエ C
SSアレッツォ 対 アスコリカルチョ1898FC
SSアレッツォ
アスコリカルチョ1898FC

アレッツォ対アスコリのビッグマッチは1-2で終了。アウェイでの勝利により、首位争いの様相が一変した。

セリエCグループBのビッグマッチで大きな波乱が起きた。アスコリが首位アレッツォのアウェイで勝利を収め、優勝争いに再び火をつけた。トスカーナ勢のアレッツォは、マルケ州のアスコリに勝ち点5差をつけて首位に立ち事実上セリエB昇格を目前にしていたが、この直接対決での敗北により、昇格争いの情勢は一変した。残り2節となった今、直接昇格を巡る争いはかつてないほど混戦となっている。

  • 前半は35分にリッツォ・ピンナ、38分にレンツィがそれぞれ1点ずつを挙げ、激しい攻防が繰り広げられたが、アレッツォ対アスコリの勝敗は終盤に決した。後半は決定的なチャンスがほとんどなくブッキ監督率いるアレッツォが試合をコントロールしているように見え、引き分けで首位争いの状況を維持しようとしていた。 しかし、試合終盤に流れが変わった。

    トスカーナ側のペナルティエリア内での混戦から、アウェイチームがVARの確認を要求した。主審はアスコリ側のVAR担当官と協議し、4分間に及ぶ映像確認とそれに伴う両チームのスタッフ2名の退場処分を経て、アスコリのFWに対する長時間の引き倒し行為によりPKを宣告した。 101分、PKスポットに立ったのはベテランの35歳、シモーネ・コラッツァ。彼は冷静沈着に、ほぼ完璧なシュートで相手GKを破った。ノヴァーラ、レッジーナ、チェゼーナでプレーした経験を持つ彼は、ピッチを駆け抜け、自チームのサポーター席の下でゴールを祝った。これが試合最後のプレーとなった。


    この「ジョーカー」のゴールにより、昇格争いは再び混戦模様となった。アスコリ残り4試合でアレッツォに勝ち点2差まで迫っている。 さらに、次節でトスカーナ勢はサンベネデッテーゼのホームに遠征するが、プレーオフ圏内に沈んでいる相手は、宿敵であるビアンコネリに思わぬ恩恵をもたらす可能性もあるすべては、FVS（ファウル・バイ・ザ・ゴール）の判定によるPKと、その完璧な決めに起因するものだ。

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