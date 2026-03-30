セリエC、グループBの優勝争いが再燃：アスコリがアレッツォ戦で101分のPKを決めて勝利、昇格争いの情勢が一変

前半は35分にリッツォ・ピンナ、38分にレンツィがそれぞれ1点ずつを挙げ、激しい攻防が繰り広げられたが、アレッツォ対アスコリの勝敗は終盤に決した。後半は決定的なチャンスがほとんどなく、ブッキ監督率いるアレッツォが試合をコントロールしているように見え、引き分けで首位争いの状況を維持しようとしていた。 しかし、試合終盤に流れが変わった。

トスカーナ側のペナルティエリア内での混戦から、アウェイチームがVARの確認を要求した。主審はアスコリ側のVAR担当官と協議し、4分間に及ぶ映像確認とそれに伴う両チームのスタッフ2名の退場処分を経て、アスコリのFWに対する長時間の引き倒し行為によりPKを宣告した。 101分、PKスポットに立ったのはベテランの35歳、シモーネ・コラッツァ。彼は冷静沈着に、ほぼ完璧なシュートで相手GKを破った。ノヴァーラ、レッジーナ、チェゼーナでプレーした経験を持つ彼は、ピッチを駆け抜け、自チームのサポーター席の下でゴールを祝った。これが試合最後のプレーとなった。





この「ジョーカー」のゴールにより、昇格争いは再び混戦模様となった。アスコリは残り4試合でアレッツォに勝ち点2差まで迫っている。 さらに、次節でトスカーナ勢はサンベネデッテーゼのホームに遠征するが、プレーオフ圏内に沈んでいる相手は、宿敵であるビアンコネリに思わぬ恩恵をもたらす可能性もある。すべては、FVS（ファウル・バイ・ザ・ゴール）の判定によるPKと、その完璧な決めに起因するものだ。