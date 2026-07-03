2026/2027シーズンセリエCの全容が徐々に見えてきた。 来シーズンの参加申請は提出済みで、8月末開幕のリーグ参加チームはほぼ確定した。ただし、現在59チームで構成される第3部リーグの次期大会では、破産したテルナーナに代わるチーム（最有力候補はフォッジャ）について所管機関の承認を待っている。
以下はグループA、B、Cの監督候補である：
2026/2027シーズンセリエCの全容が徐々に見えてきた。 来シーズンの参加申請は提出済みで、8月末開幕のリーグ参加チームはほぼ確定した。ただし、現在59チームで構成される第3部リーグの次期大会では、破産したテルナーナに代わるチーム（最有力候補はフォッジャ）について所管機関の承認を待っている。
以下はグループA、B、Cの監督候補である：
レッジャーナ：アッティリオ・テッサー（新監督）
スペツィア：マルコ・トゥラーティ 60％、ジョルジョ・ゴルゴーネ 10％、ファビオ・カゼルタ 10％、その他 20％
ペスカーラ：アントニオ・ブスケ（新任）
バーリ：ミケーレ・ミニャーニ 40%、サルヴァトーレ・アロニカ 20%、ラファエレ・ビアンコリーノ 20%、ドメニコ・トスカノ 20%
アルビーノ・レッフェ：マルコ・ザファローニ（新監督）
アルキオーネ・ミラノ：ジョヴァンニ・クサティス 90％、その他 10％
アルツィニャーノ・ヴァルキアンポ：ダニエレ・ディ・ドナート（再任）
アタランタU23：サルヴァトーレ・ボッケッティ 50％、他 50％
アウダーチェ・チェリニョーラ：ライモンド・カタラーノ（新任）
カンポバッソ：デヴィス・マンギア（新任）
カルピ：ステファノ・カッサーニ 50％、その他 50％
カザーノ：ヴィート・ディ・バーリ（再任）
カゼルターナ：ヴィニシオ・エスピナル（新任）
カターニア：エミリオ・ロンゴ 99％、その他 1％
カヴェーゼ：クリスティアーノ・マシット 30％、ファビオ・プロスペリ 20％、マルコ・ポマンテ 20％、その他 30％
チッタデッラ：マヌエル・イオリ70％、他30％
コゼンツァ：アントニオ・ガット 30％、他 70％
クロトーネ：レアンドロ・グレコ 70％、シモーネ・バンキエリ 20％、その他 10％
ドロミティ・ベッルーネーゼ：アンドレア・ボナッティ（再任）
フォッジャ：ガエターノ・アウテリ 90％、その他 10％
フォルリ：ニコラ・カンペデッリ 99％、その他 1％
ジアナ・エルミニオ：ダニエレ・アンジェロッティ 50％、その他 50％
ジュリアーノ：ラファエレ・ディ・ナポリ（続投）
グッビオ：ドメニコ・ディ・カルロ 80％、他 20％
グイドニア・モンテチェリオ：ジョヴァンニ・ロペス（新任）
インテルU23：ステファノ・ヴェッキ（再任）
ユヴェントス・ネクスト・ジェン：マッシモ・ブランビッラ（続投）
ラティーナ：ジェンナーロ・ヴォルペ（続投）
レッコ：フェデリコ・ヴァレンテ 90％、その他 10％
リヴォルノ：ニッコロ・パスカリ 50％、マルコ・アメリア 30％、クリスティアーノ・ルカレッリ 20％
ルメッツァーネ：パオロ・サンマルコ（新任）
モノポリ：アルベルト・コロンボ（続投）
ノヴァーラ：アレッサンドロ・ビリンデッリ（新任）
オスピタレット：アンドレア・クアレスミニ（再任）
ペルゴレッテーゼ：アントニオ・ジョーザ（新任）
ペルージャ：ジョヴァンニ・テデスコ（再任）
ピアネーゼ：アンドレア・ザンチェッタ（新任）
ピチェルノ：クラウディオ・デ・ルカ（再任）
ピネート：エンリコ・バリラーリ（新任）
ポテンツァ：イヴァン・ティシ（80％）
プロ・ヴェルチェッリ：ダニエレ・ボネーラ（新任）
ラヴェンナ：アンドレア・マンドルリーニ（再任）
レナーテ：ジャコモ・ガットゥーゾ（新任）
サレルニターナ：セルセ・コズミ（続投）
サンベネデッテーゼ：ロベルト・ボスカリア（続投）
ソレント：ヴィンチェンツォ・マイウリ（新）
チーム・アルタムラ：レディアン・メムシャイ（新任）
トーレス：アルフォンソ・グレコ（続投）
トレント：ルカ・タッビアーニ（続投）
ユニオン・ブレシア：エウジェニオ・コリーニ（続投）
ヴィス・ペザロ：アンドレア・ジェンナリ（新）
バルレッタ：マッシモ・パチ（再任）
デゼンツァーノ：マルコ・ガブッロ 50％、その他 50％
フォルゴーレ・カラテーゼ：ニコラ・ベルモンテ（続投）
グロッセート：パオロ・インディアーニ（続投）
オスティアマーレ：デビッド・ダントーニ（続投）
サヴォイア：アレッサンドロ・フォルミサーノ（新任）
スカファテーゼ：ジョヴァンニ・フェラーロ（続投）
トレヴィーゾ：エドアルド・ゴリーニ（続投）
ヴァドー：マッテオ・パストリーノ（新任）
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