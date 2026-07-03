2026/2027シーズンセリエCの全容が徐々に見えてきた。 来シーズンの参加申請は提出済みで、8月末開幕のリーグ参加チームはほぼ確定した。ただし、現在59チームで構成される第3部リーグの次期大会では、破産したテルナーナに代わるチーム（最有力候補はフォッジャ）について所管機関の承認を待っている。





以下はグループA、B、Cの監督候補である：