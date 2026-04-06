セリエB、試合結果、得点者、順位表：インシーニェが再びペスカーラを牽引

昨日の試合に続き、セリエB第33節は本日、今節を締めくくる残り8試合が行われ終了した。昇格争いにおけるヴェネツィア、そして下位グループのペスカーラとサンプドリアにとって重要な勝利となった。 ストロッパ監督率いるチームは、ホームでユヴェ・スタビアに3-1で勝利し、3ポイントを獲得。昨日パドヴァに勝利したフロジノーネとの差を広げ、71ポイントで単独首位に立ち、2位のフロジノーネに3ポイント差をつけた。3位にはモンツァが位置しており、今日の試合ではプレーオフ進出を懸けた直接対決でカタンツァーロと引き分けた。 残留争いでは、サンプドリアがエンポリとの重要な一戦に勝利し、ペスカーラはレジャーナとスペツィアを一気に抜き去り、プレーアウト圏まであと2ポイント差の第19位へと大きく順位を上げた。



