昨日の試合に続き、セリエB第33節は本日、今節を締めくくる残り8試合が行われ終了した。昇格争いにおけるヴェネツィア、そして下位グループのペスカーラとサンプドリアにとって重要な勝利となった。 ストロッパ監督率いるチームは、ホームでユヴェ・スタビアに3-1で勝利し、3ポイントを獲得。昨日パドヴァに勝利したフロジノーネとの差を広げ、71ポイントで単独首位に立ち、2位のフロジノーネに3ポイント差をつけた。3位にはモンツァが位置しており、今日の試合ではプレーオフ進出を懸けた直接対決でカタンツァーロと引き分けた。 残留争いでは、サンプドリアがエンポリとの重要な一戦に勝利し、ペスカーラはレジャーナとスペツィアを一気に抜き去り、プレーアウト圏まであと2ポイント差の第19位へと大きく順位を上げた。
Dazn
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セリエB、試合結果、得点者、順位表：インシーニェが再びペスカーラを牽引
セリエB、第33節の結果と得点者
フロジノーネ対パドヴァ 2-0
25分 ライモンド、29分 ジェッリ
パレルモ対アヴェッリーノ 2-0
12分 パルンボ、82分 ラノッキア
チェゼーナ対スッドティロル 1-1
3分 タイト（S）、17分 オウンゴール ダヴィ（C）
マントヴァ対エンテッラ 1-0
84分 マラス
カタンツァーロ対モンツァ 1-1
6分 ポンティッソ（C）、96分 ペッシーナ（M）（PK）
バーリ対モデナ 3-1
22分 PK モンチーニ（B）、31分 オウンゴール アドルニ（B）、80分 クニ（B）、アンブロジーノ（M）
ヴェネツィア-ユヴェ・スタビア 3-1
39分 オウンゴール ジョルジーニ（ヴェネツィア）、45分 カリッソーニ（ユヴェ・スタビア）、48分 アドランテ（ヴェネツィア）、74分 アドランテ（ヴェネツィア）
レッジャーナ対ペスカーラ 1-3
21分 オルツァー（P）、50分 インシーニェ（P）、68分 ランブールデ（R）、89分 メアッツィ（P）
サンプドリア対エンポリ 1-0
58分 ピエリニ
カラレーゼ対スペツィア 3-1
17分 カラブレーゼ（C）、23分 フィノット（C）、49分 ヴァロティ（S）、63分 アビウソ（C）