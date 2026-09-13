セリエB第4節は、予定されていた最後の2試合をもって終了した。イルピニアでは、ミランの元レジェンド同士、アレッサンドロ・ネスタとフィリッポ・インザーギが率いるアヴェッリーノとパレルモの一戦は1-1で終了。アヴェッリーノは60分、ルッソのアシストからシェディラが決めて先制。しかし、パレルモはその3分後、ポヒャンパロのアシストからヨンセンが同点ゴールを挙げた。この結果、パレルモは勝ち点10で首位をキープ。3勝に加え、今季初の引き分けとなったこの日の1分けを積み上げた。アヴェッリーノは一方で勝ち点7の4位で、パドヴァ、モデナ、アスコリと並んでいる。