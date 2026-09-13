セリエB第4節は、予定されていた最後の2試合をもって終了した。イルピニアでは、ミランの元レジェンド同士、アレッサンドロ・ネスタとフィリッポ・インザーギが率いるアヴェッリーノとパレルモの一戦は1-1で終了。アヴェッリーノは60分、ルッソのアシストからシェディラが決めて先制。しかし、パレルモはその3分後、ポヒャンパロのアシストからヨンセンが同点ゴールを挙げた。この結果、パレルモは勝ち点10で首位をキープ。3勝に加え、今季初の引き分けとなったこの日の1分けを積み上げた。アヴェッリーノは一方で勝ち点7の4位で、パドヴァ、モデナ、アスコリと並んでいる。
Getty Images Sport
翻訳者：
セリエB、ネスタ対インザーギは1-1 パレルモがマントヴァ戦勝利で首位、サンプドリアは低迷深刻化
首位に立つマントヴァ、サンプドリアは急落
勝ち点10でパレルモと並んで首位に立っているのが、フランチェスコ・モデスト率いるマントヴァだ。マントヴァはこの日、本拠地でサンプドリアを2-0で下した。得点は、カステッリーニのアシストからルオッコ、イリエのアシストからロンゴンダが決めた。この敗戦により、開幕節の引き分け後に3連敗となったベルナルド・コッラーディ率いるサンプドリアは、勝ち点1で最下位。カッラレーゼと並んでいる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。