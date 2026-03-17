セリエB、チェゼーナでのアシュリー・コールのデビュー戦はどうだったか

セリエBは第31節の週中節を迎えたが、カラブリア州の悪天候警報により、カタンツァーロ対モデナの試合は延期となり、日程は未定となった。

パレルモはホームでユヴェントゥス・スタビアと2-2で引き分けた。レオーネとポヤンパロのPKに続き、バニとモスティの間でまたも一進一退の攻防が繰り広げられた。

フィリッポ・インザーギ監督率いるロザネロは、勝ち点58で順位表4位を維持した。