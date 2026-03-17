セリエB、チェゼーナでのアシュリー・コールのデビュー戦はどうだったか

セリエBは第31節の週中節を迎えたが、カラブリア州の悪天候警報により、カタンツァーロ対モデナの試合は延期となり、日程は未定となった。
パレルモはホームでユヴェントゥス・スタビアと2-2で引き分けた。レオーネとポヤンパロのPKに続き、バニとモスティの間でまたも一進一退の攻防が繰り広げられた。
フィリッポ・インザーギ監督率いるロザネロは、勝ち点58で順位表4位を維持した。
セリエBは第31節の週中節を迎えたが、カラブリア州の悪天候警報により、カタンツァーロ対モデナの試合は延期となり、日程は未定となった。
パレルモはホームでユヴェントゥス・スタビアと2-2で引き分けた。レオーネとポヤンパロのPKに続き、バニとモスティの間でまたも一進一退の攻防が繰り広げられた。
フィリッポ・インザーギ監督率いるロザネロは、勝ち点58で順位表4位を維持した。
チェゼーナの指揮官としてアシュリー・コールの挑戦は、苦戦を強いられるスタートとなった。ミケーレ・ミニャーニ監督（ホームでのフロジノーネ戦2-2の引き分け後に解任）の後任として就任したこの英国人監督は、アウェイのマントヴァ戦で初指揮を執ったが、6分にザロのオウンゴールにより先制を許した。
後半にはチェゼーナの選手3人（グイディ、チョフィ、ピアチェンティーニ）が警告を受け、58分にはメローニのゴールでマントヴァが追加点を挙げた。
チェゼーナの先発メンバー（4-2-3-1）：クリンスマン；チョフィ、ザロ、ピアチェンティーニ、グイディ；フランチェスコニ、コラッツァ；チェルヴォ、ベルティ、シュペンディ；ヴリオニ。（控え：シアーノ、フェレッティ、アボンダンツァ、アモラン、アリゴーニ、バストーニ、ビソリ、チェッリ、ドメニコニ、ケベ、オリヴィエリ）。監督：コール。
パレルモ対ユヴェントス・スタビア 2-2
マントヴァ対チェゼーナ 2-0（暫定結果）
レッジャーナ対モンツァ 0-0（暫定結果）
スペツィア対エンポリ 0-0（暫定結果）
ヴェネツィア対パドヴァ 2-0（暫定結果）
19時
フロジノーネ対バーリ
20時
アヴェッリーノ対スッドティロル
カラレーゼ対サンプドリア
ペスカーラ対エンテッラ