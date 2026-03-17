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England v Andorra - 2027 UEFA European Under-21 Championship QualifierGetty Images Sport

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セリエB、チェゼーナでのアシュリー・コールのデビュー戦はどうだったか

この新しいイギリス人監督は、イタリア2部リーグでデビューを果たし、第31節の週半ばに行われる試合に臨む。

セリエBは第31節の週中節を迎えたが、カラブリア州の悪天候警報により、カタンツァーロ対モデナの試合は延期となり、日程は未定となった。

パレルモはホームでユヴェントゥス・スタビアと2-2で引き分けたレオーネとポヤンパロのPKに続き、バニとモスティの間でまたも一進一退の攻防が繰り広げられた。 

フィリッポ・インザーギ監督率いるロザネロは、勝ち点58で順位表4位を維持した。 

  • コレーのチェゼーナ戦デビュー

    チェゼーナの指揮官としてアシュリー・コールの挑戦は苦戦を強いられるスタートとなった。ミケーレ・ミニャーニ監督（ホームでのフロジノーネ戦2-2の引き分け後に解任）の後任として就任したこの英国人監督は、アウェイのマントヴァ戦で初指揮を執ったが、6分にザロのオウンゴールにより先制を許した。

    後半にはチェゼーナの選手3人（グイディ、チョフィ、ピアチェンティーニ）が警告を受け、58分にはメローニのゴールでマントヴァが追加点を挙げた。 

    チェゼーナの先発メンバー（4-2-3-1）：クリンスマン；チョフィ、ザロ、ピアチェンティーニ、グイディ；フランチェスコニ、コラッツァ；チェルヴォ、ベルティ、シュペンディ；ヴリオニ。（控え：シアーノ、フェレッティ、アボンダンツァ、アモラン、アリゴーニ、バストーニ、ビソリ、チェッリ、ドメニコニ、ケベ、オリヴィエリ）。監督：コール。

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  • 結果

    パレルモ対ユヴェントス・スタビア 2-2

    マントヴァ対チェゼーナ 2-0（暫定結果）

    レッジャーナ対モンツァ 0-0（暫定結果）

    スペツィア対エンポリ 0-0（暫定結果）

    ヴェネツィア対パドヴァ 2-0（暫定結果） 

  • 水曜日

    19時

    フロジノーネ対バーリ

    20時

    アヴェッリーノ対スッドティロル

    カラレーゼ対サンプドリア

    ペスカーラ対エンテッラ

セリエ B
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