セリエB、スペツィアのドナドーニ監督が解任へ：ダンジェロが復帰へ

ロベルト・ドナドーニ監督、スペツィアでの解任の危機に直面している。





土曜日の午後、ユヴェ・スタビアのアウェイ戦で3-1の逆転負けを喫した後、このリグーリアのクラブは監督交代の方向で動いている。

チームはセリエBのレギュラーシーズン終了まで残り6節となった時点で、32節を終えて勝ち点30（最下位から2番目のレッジャーナと同点）を挙げ、降格圏の3位から下から3番目の位置に沈んでいる。

プレーオフ圏はわずか1ポイント上、残留圏までは4ポイント差となっている。



