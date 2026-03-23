セリエB、スペツィアのドナドーニ監督が解任へ：ダンジェロが復帰へ

ロベルト・ドナドーニ監督、スペツィアでの解任の危機に直面している。
土曜日の午後、ユヴェ・スタビアのアウェイ戦で3-1の逆転負けを喫した後、このリグーリアのクラブは監督交代の方向で動いている。
チームはセリエBのレギュラーシーズン終了まで残り6節となった時点で、32節を終えて勝ち点30（最下位から2番目のレッジャーナと同点）を挙げ、降格圏の3位から下から3番目の位置に沈んでいる。
プレーオフ圏はわずか1ポイント上、残留圏までは4ポイント差となっている。
ロベルト・ドナドーニ監督、スペツィアでの解任の危機に直面している。
土曜日の午後、ユヴェ・スタビアのアウェイ戦で3-1の逆転負けを喫した後、このリグーリアのクラブは監督交代の方向で動いている。
チームはセリエBのレギュラーシーズン終了まで残り6節となった時点で、32節を終えて勝ち点30（最下位から2番目のレッジャーナと同点）を挙げ、降格圏の3位から下から3番目の位置に沈んでいる。
プレーオフ圏はわずか1ポイント上、残留圏までは4ポイント差となっている。
5年間のブランクを経て、ドナドーニは昨年11月4日（当時、チームはサンプドリア同様、11節を終えて勝ち点7で最下位に沈んでいた）、解任されたルカ・ダンジェロの後任としてスペツィアの指揮官に就任したが、今、再びチームの指揮を執る準備が整っている。
決定は本日中にクラブオーナーによって下される見通しだ。このリグーリアのクラブのオーナーはチャーリー・スティリターノであり、彼は1996年に経営幹部としてドナドーニをメトロスターズに招いた人物である。