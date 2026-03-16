セリエB、カタンツァーロ対モデナ戦が中止となった理由と代替日程

悪天候によりセリエBが中断された。実際、アクイラーニ監督率いるチームとソッティル監督率いるチームによる上位対決は延期となった。この決定は、カタンザーロ市長が火曜日に市内のすべての公共スポーツ施設を閉鎖するよう命じた命令を受けて下されたものである。 この措置は、地域防災局の警報に基づき採られたもので、警報では悪天候が続き、今後数時間においても激しい降雨や雷雨の可能性があることが示されていた。市の命令を受けて、セリエBリーグは試合の延期を正式に発表した。代替開催日についてはまだ発表されていない。

前述の通り、この試合は大きな注目を集めており、順位表の上位争いにおいて重要な意味を持つ一戦となるはずだった。さらに、両チームの対戦は、プレーオフ進出を目指す2チームが順位争いを繰り広げるリーグ戦の重要な局面で行われる予定だった。現在、カタンツァーロは5位につけており、ジャッロブルーはそこから5ポイント差の順位に位置している。