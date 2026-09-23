昇格してセリエBを狙える移籍市場、その一方でリーグ開幕はセリエD降格級。ガエターノ・アウテーリ率いるフォッジャは、セリエC・グループCで期待外れのスタートを切った。ダウニ勢は6試合で獲得した勝ち点はわずか5。開幕戦でクロトーネに敵地で勝利した後、続く5試合では2分けと3敗に終わっている。
セリエBを見据えた補強、市場のスタートはセリエDから：フォッジャの現状はどうなっているのか
攻撃が不発
わずか4得点にとどまり、リーグワーストの攻撃力。失点は7で、攻撃面もなかなか機能していない。今夏に加入したパニコ、ペティート、ルチアーニ、ラヴァージオはいずれもこのカテゴリーで得点力のある選手だが、その効果はまだ表れていない。セスト・サン・ジョヴァンニでインテルU-23に敗れた直近の一戦を除けば、その前の4試合は無得点だった。
アウテーリの言葉
チームの厳しい現状について、指揮官は次のように語った。「成長しなければならないし、同時に築き上げてもいかなければならない。やむを得ない交代もあったが、サッカーとはそういうものだ。このネガティブな状況に向き合って取り組まなければならない。この時期は、しっかり取り組み、あらゆるミスをきちんと分析することで抜け出せるはずだ。いずれゴールを決められる時が来る」
転機
フォッジャは初歩的なミスを繰り返しており、そのせいで相手に試合を立て直され、試合展開まで左右されてしまっている。こうなると、これまで積み重ねてきた仕事、努力、アグレッシブさ、そして熱意も、ピッチ上で結果として報われない。リーグ戦では起こり得ることではあるが、フォッジャはそれをあまりにも頻繁に繰り返しており、パフォーマンス、結果、そして順位表にまで悪影響を及ぼしている。得点力を欠き、守備でも次々に崩されるチームが上位を狙うことはできない。今のフォッジャに必要なのは、まず降格圏からすぐに抜け出すことだ。なぜなら、現時点のフォッジャはプレーアウト圏のチームだからだ。
再建が必要な状況
まったく予想外のシナリオだ。というのも、移籍市場最終日にデウ・ソーレ、ズッコン、そしてラヴァージオを獲得していたからだ。いずれもセリエB昇格を狙うチームらしい3つの補強だった。
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