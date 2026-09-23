フォッジャは初歩的なミスを繰り返しており、そのせいで相手に試合を立て直され、試合展開まで左右されてしまっている。こうなると、これまで積み重ねてきた仕事、努力、アグレッシブさ、そして熱意も、ピッチ上で結果として報われない。リーグ戦では起こり得ることではあるが、フォッジャはそれをあまりにも頻繁に繰り返しており、パフォーマンス、結果、そして順位表にまで悪影響を及ぼしている。得点力を欠き、守備でも次々に崩されるチームが上位を狙うことはできない。今のフォッジャに必要なのは、まず降格圏からすぐに抜け出すことだ。なぜなら、現時点のフォッジャはプレーアウト圏のチームだからだ。