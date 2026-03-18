セリエBの結果と得点者：インシーニェの活躍でペスカーラが快勝。フロジノーネとアヴェッリーノも勝利、サンプドリアは惨敗

昨日の試合に続き、セリエB第31節は本日、さらに4試合が行われ終了した（カラブリア州の気象警報により延期となったカタンツァーロ対モデナ戦のみが残っている）。 この節の主役はロレンツォ・インシーニェだ。ペスカーラ対エンテッラ戦で1ゴール2アシストを記録し、ピッチ上で最も輝いた選手となった彼は、今シーズン後半戦においてゴルゴーネ監督率いるチームの中心選手の一人であることを改めて証明した。いや、むしろ、その中心人物である。 紛れもない主役だ。91年生まれの彼は、ビアンコチェレステ（ペスカーラ）に復帰して以来、先発および途中出場でプレーした6試合において、3ゴールを決め、チームメイトに2アシストを記録している。



