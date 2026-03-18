昨日の試合に続き、セリエB第31節は本日、さらに4試合が行われ終了した（カラブリア州の気象警報により延期となったカタンツァーロ対モデナ戦のみが残っている）。 この節の主役はロレンツォ・インシーニェだ。ペスカーラ対エンテッラ戦で1ゴール2アシストを記録し、ピッチ上で最も輝いた選手となった彼は、今シーズン後半戦においてゴルゴーネ監督率いるチームの中心選手の一人であることを改めて証明した。いや、むしろ、その中心人物である。 紛れもない主役だ。91年生まれの彼は、ビアンコチェレステ（ペスカーラ）に復帰して以来、先発および途中出場でプレーした6試合において、3ゴールを決め、チームメイトに2アシストを記録している。
Dazn
翻訳者：
セリエBの結果と得点者：インシーニェの活躍でペスカーラが快勝。フロジノーネとアヴェッリーノも勝利、サンプドリアは惨敗
セリエBの現状
ペスカーラは依然として最下位だが、インシーニェの活躍もあり、残留争いのライバルチームとの差を縮め、現在残留圏まであと2ポイントに迫っている。フロジノーネにとっても重要な勝利となった。バーリとの事実上の直接対決で勝ち点3を獲得し、モンツァとの差を2ポイントに縮めた。 アヴェリーノはプレーオフ進出を懸けた直接対決でズーディロールを下し、8位のチェゼーナ（プレーオフ進出の最後の枠）との差を1ポイントに縮めた。サンプドリアはカラレーゼのホームで敗れ、降格圏付近に留まるという痛恨の敗戦を喫した。
試合結果と得点者
フロジノーネ対バーリ 2-1
2分 ラオ（B）、8分 フィニ（F）、53分 コラード（F）。
カラレーゼ対サンプドリア 2-0
63分 ハサ、95分 PK フィノット
ペスカーラ対エンテッラ 3-0
20分 カニャーノ、43分 カリガラ、56分 インシーニェ
アヴェッリーノ対シュトゥットガルト 3-2
24分 パティエルノ（A）、52分 PK カシラギ（S）、72分 ベサッジョ（A）、75分 ペコリーノ（S）、80分 イッツォ（A）
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