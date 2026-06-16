2025/26シーズン、セリエAでインテルが21度目のスクデットを獲得。クリスティアン・チヴー監督は就任後初優勝。 『Calcio e Finanza』によると、最終順位はスポーツ面だけでなく経済面にも影響する。順位やその他の要素に基づき、セリエAは20クラブにテレビ放映権収入を分配するからだ。
翻訳者：
セリエA、2025/26シーズンのテレビ放映権収入：各チームの収入額
8億8700万をクラブ間で再分配
「Calcio e Finanza」の推計では、2025/26シーズンにセリエA各クラブに分配されるテレビ放映権料は8億8700万ユーロの見込みで、2024/25シーズンの約9億ユーロから微減する。では、この収入はどのように配分されるのか？
分配は「メランドリ法」（後に「ロッティ改革」で改正）の基準により、以下のとおり行われる。
50％を全クラブ均等分配；
28％は競技成績（11.2％：直近の順位、2.8％：直近の勝ち点、9.33％：過去5シーズン、4.67％：歴史的成績）。
22％はクラブの社会的な根付き度で配分（1.1％は若手出場時間、12.54％は観客数、8.36％は視聴率）。
配分
今シーズン終了したセリエAは、各クラブに総額8億9700万ユーロを分配する見込みだ。この額には、セリエBに降格したチームへの「パラシュート」支援金、下部リーグへの相互扶助金、その他の拠出金 already 差し引かれている。
概算の内訳は次のとおり：
50％は均等分配で4億4350万ユーロ、
11.2％は前シーズンの順位に応じて9930万ユーロ、
直近のリーグ戦勝ち点に応じて2.8％（2,480万ユーロ）；
過去5シーズンの成績に基づく9.33％（8280万ユーロ）；
4.67％は過去5年間の成績で4,140万ユーロ；
若手出場時間による1.1％（980万ユーロ）；
過去3年間のスタジアム観客数に基づく割合は12.54％で1,120万。
テレビ視聴率に基づく割合は8.36％で、74.1百万に相当する。
インテル、ミランとナポリを上回る
2025/26シーズン、セリエAのテレビ放映権で各クラブがいくらを得るのか。
トップはインテルで、8000万ユーロ超を獲得。ミラン（5位ながら7100万ユーロ超）とナポリ（6700万ユーロ）が続きます。 4位ローマは約6450万ユーロ、5位ユヴェントスは約6300万ユーロだった。下位にはサッスオーロ、パルマ、クレモネーゼ、ピサが並び、いずれも3000万ユーロに届かなかった。
上位4クラブの収入合計は2億8500万ユーロ超（全体の約32％）である一方、下位5クラブは1億4000万ユーロ slightly overにとどまる。 1位と最下位の格差は約3.3：1だ。一方、昨季総分配額が34億ユーロ（セリエAの約4倍）だったプレミアリーグでは1位と最下位の格差が約1.6：1にとどまる。