セリエA、2025/26シーズンのテレビ放映権収入：各チームの収入額

「Calcio e Finanza」の推計では、2025/26シーズンにセリエA各クラブに分配されるテレビ放映権料は8億8700万ユーロの見込みで、2024/25シーズンの約9億ユーロから微減する。では、この収入はどのように配分されるのか？





分配は「メランドリ法」（後に「ロッティ改革」で改正）の基準により、以下のとおり行われる。

50％を全クラブ均等分配；

28％は競技成績（11.2％：直近の順位、2.8％：直近の勝ち点、9.33％：過去5シーズン、4.67％：歴史的成績）。

22％はクラブの社会的な根付き度で配分（1.1％は若手出場時間、12.54％は観客数、8.36％は視聴率）。



