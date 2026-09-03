セリエAリーグは、今季リーグ第6節から第12節までに行われる前倒し開催および後ろ倒し開催の日程を発表した。 ナポリ対ローマは10月24日土曜日18時キックオフ、ミラノ・ダービーの ミラン対インテル は10月31日土曜日20時45分に前倒しとなった。また、その翌日の11月1日には ユヴェントス対ナポリが20時45分に行われる。
翻訳者：
セリエA、第6節から第12節までの前倒し開催・後ろ倒し開催日程：ミラン対インテルは10月31日土曜の夜、翌日にユヴェントス対ナポリが開催へ
第6節
2026年10月10日（土）
15時00分：ジェノア対フィオレンティーナ
18時00分：インテル対パルマ
20時45分：ナポリ対フロジノーネ
2026年10月11日（日）
12時30分：コモ対ローマ
15時00分：ラツィオ対モンツァ
15時00分：レッチェ対ボローニャ
18時00分：サッスオーロ対ミラン
20時45分：カリアリ対ユヴェントス
2026年10月12日（月）
18時30分：アタランタ対ヴェネツィア
20時45分：トリノ対ウディネーゼ
第7節
2026年10月16日（金）
18:30 フロジノーネ対サッスオーロ
20:45 モンツァ対カリアリ
2026年10月17日（土）
15:00 ヴェネツィア対ナポリ
18:00 ボローニャ対インテル
20:45 ローマ対ジェノア
2026年10月18日（日）
12:30 ウディネーゼ対レッチェ
15:00 フィオレンティーナ対コモ
18:00 ミラン対アタランタ
20:45 ユヴェントス対ラツィオ
2026年10月19日（月）
20:45 パルマ対トリノ
第8節
2026年10月23日（金）
20:45 カリアリ対ボローニャ
2026年10月24日（土）
15:00 コモ対サッスオーロ
15:00 トリノ対モンツァ
18:00 ナポリ対ローマ
20:45 ラツィオ対パルマ
2026年10月25日（日）
12:30 インテル対フィオレンティーナ
15:00 アタランタ対フロジノーネ
15:00 ジェノア対ヴェネツィア
18:00 レッチェ対ユヴェントス
20:45 ウディネーゼ対ミラン
第9節（ミッドウィーク開催）
2026年10月27日（火）
18時30分：サッスオーロ対ラツィオ
20時45分：ローマ対カリアリ
20時45分：トリノ対コモ
2026年10月28日（水）
18時30分：ミラン対ボローニャ
18時30分：パルマ対ウディネーゼ
18時30分：ヴェネツィア対インテル
20時45分：ジェノア対ユヴェントス
20時45分：モンツァ対ナポリ
2026年10月29日（木）
18時30分：フロジノーネ対レッチェ
20時45分：フィオレンティーナ対アタランタ
第10節
2026年10月31日（土）
15:00：ボローニャ対モンツァ
18:00：ウディネーゼ対ローマ
20:45：ミラン対インテル
2026年11月1日（日）
12:30：コモ対ヴェネツィア
15:00：フロジノーネ対トリノ
15:00：ラツィオ対カリアリ
18:00：レッチェ対ジェノア
20:45：ユヴェントス対ナポリ
2026年11月2日（月）
18:30：サッスオーロ対フィオレンティーナ
20:45：アタランタ対パルマ
第11節
2026年11月6日金曜日
20時45分：トリノ対レッチェ
2026年11月7日土曜日
15時00分：カリアリ対フロジノーネ
15時00分：ヴェネツィア対ウディネーゼ
18時00分：パルマ対ボローニャ
20時45分：ローマ対サッスオーロ
2026年11月8日日曜日
12時30分：ナポリ対ラツィオ
15時00分：ジェノア対ミラン
15時00分：モンツァ対アタランタ
18時00分：インテル対コモ
20時45分：フィオレンティーナ対ユヴェントス
第12節
2026年11月21日（土）
15:00：コモ対カリアリ
15:00：ラツィオ対レッチェ
18:00：パルマ対ローマ
20:45：ナポリ対トリノ
2026年11月22日（日）
12:30：サッスオーロ対ジェノア
15:00：ミラン対フロジノーネ
18:00：ボローニャ対ウディネーゼ
20:45：アタランタ対インテル
2026年11月23日（月）
18:30：モンツァ対フィオレンティーナ
20:45：ユヴェントス対ヴェネツィア
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