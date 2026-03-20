セリエA、第32節、第33節、第34節の先行・延期試合：ミラン対ユヴェントスは日曜20時45分。全試合のキックオフ時刻とテレビ放送局

解放記念日の翌日は、ミラン対ユヴェントスの一戦が行われる。
セリエAリーグは、リーグ戦第32節、第33節、第34節の試合日程を正式に発表した。
ミラン対ユヴェントスは2026年4月26日（日）20時45分（DAZN独占放送）に開催され、第32節のコモ対インテルと同じ時間帯となる。
以下、第32、33、34節の全日程です。
解放記念日の翌日は、ミラン対ユヴェントスの一戦が行われる。
セリエAリーグは、リーグ戦第32節、第33節、第34節の試合日程を正式に発表した。
ミラン対ユヴェントスは2026年4月26日（日）20時45分（DAZN独占放送）に開催され、第32節のコモ対インテルと同じ時間帯となる。
以下、第32、33、34節の全日程です。
第32節
2026年4月10日（金）20時45分 - ローマ対ピサ（DAZN、Sky）
2026年4月11日（土）15:00 - カリアリ対クレモネーゼ（DAZN）
2026年4月11日（土）15:00 - トリノ対ヴェローナ（DAZN）
2026年4月11日（土）18:00 - ミラン対ウディネーゼ（DAZN）
2026年4月11日（土）20時45分 - アタランタ対ユヴェントス（DAZN、Sky）
2026年4月12日（日）12時30分 - ジェノア対サッスオーロ（DAZN）
2026年4月12日（日）15時 - パルマ対ナポリ（DAZN）
2026年4月12日（日）18:00 - ボローニャ対レッチェ（DAZN、Sky）
2026年4月12日（日）20:45 - コモ対インテル（DAZN）
2026年4月13日（月）20:45 - フィオレンティーナ対ラツィオ（DAZN）
第33節
2026年4月17日（金）18時30分 - サッスオーロ対コモ（DAZN）
2026年4月17日（金）20時45分 - インテル対カリアリ（DAZN、Sky）
2026年4月18日（土）15:00 - ウディネーゼ対パルマ（DAZN）
2026年4月18日（土）18:00 - ナポリ対ラツィオ（DAZN）
2026年4月18日（土）20時45分 - ローマ対アタランタ（DAZN、Sky）
2026年4月19日（日）12時30分 - クレモネーゼ対トリノ（DAZN）
2026年4月19日（日）15:00 - ヴェローナ対ミラン（DAZN）
2026年4月19日（日）18:00 - ピサ対ジェノア（DAZN、Sky）
2026年4月19日（日）20:45 - ユヴェントス対ボローニャ（DAZN）
2026年4月20日（月）20時45分 - レッチェ対フィオレンティーナ（DAZN）
第34節
2026年4月24日（金）20時45分 - ナポリ対クレモネーゼ（DAZN）
2026年4月25日（土）15:00 - パルマ対ピサ（DAZN）
2026年4月25日（土）18:00 - ボローニャ対ローマ（DAZN）
2026年4月25日（土）20:45 - ヴェローナ対レッチェ（DAZN、Sky）
2026年4月26日（日）12時30分 - フィオレンティーナ対サッスオーロ（DAZN）
2026年4月26日（日）15:00 - ジェノア対コモ（DAZN）
4月26日（日）18:00 - トリノ対インテル（DAZN、Sky）
4月26日（日）20:45 - ミラン対ユヴェントス（DAZN）
4月27日（月）18時30分 - カリアリ対アタランタ（DAZN）
2026年4月27日（月）20:45 - ラツィオ対ウディネーゼ（DAZN、Sky）