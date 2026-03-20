セリエA、第32節、第33節、第34節の先行・延期試合：ミラン対ユヴェントスは日曜20時45分。全試合のキックオフ時刻とテレビ放送局

解放記念日の翌日は、ミラン対ユヴェントスの一戦が行われる。

セリエAリーグは、リーグ戦第32節、第33節、第34節の試合日程を正式に発表した。

ミラン対ユヴェントスは2026年4月26日（日）20時45分（DAZN独占放送）に開催され、第32節のコモ対インテルと同じ時間帯となる。

以下、第32、33、34節の全日程です。