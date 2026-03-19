セリエA、第30節の全予想スタメン：マクトミネイとキーンは先発か？ラビオとバストーニが復帰、イルディズはポジションが焦点

セリエAのシーズン終了まであと9節。全38節のうち第30節が幕を開け、これはイタリア代表のワールドカップ予選に向けた中断前の最後の節となる。3月20日（金）のカリアリ対ナポリ、続いてジェノア対ウディネーゼで開幕し、3月22日（日）のフィオレンティーナ対インテルで締めくくられる。

順位表2位のミランはトリノをホームに迎え、チャンピオンズリーグ出場権争いではコモ、ユヴェントス、ローマがそれぞれピサ、サッスオーロ、レッチェ相手に勝ち点3を挙げる必要がある。

試合日程

3月20日（金）

18時30分 - カリアリ対ナポリ - DAZN

20時45分 - ジェノア対ウディネーゼ - DAZN/Sky

3月21日（土）

15:00 - パルマ対クレモネーゼ - DAZN

18:00 - ミラン対トリノ - DAZN

20:45 - ユヴェントス対サッスオーロ - DAZN/Sky

3月22日（日）

12:30 - コモ対ピサ - DAZN

15:00 - アタランタ対ヴェローナ - DAZN

15:00 - ボローニャ対ラツィオ - DAZN

18:00 - ローマ対レッチェ - DAZN/Sky

20:45 - フィオレンティーナ対インテル - DAZN

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