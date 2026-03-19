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Redazione Calciomercato

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セリエA、第30節の全予想スタメン：マクトミネイとキーンは先発か？ラビオとバストーニが復帰、イルディズはポジションが焦点

プログラムと各分野の最新情報

セリエAのシーズン終了まであと9節。全38節のうち第30節が幕を開け、これはイタリア代表のワールドカップ予選に向けた中断前の最後の節となる。3月20日（金）のカリアリ対ナポリ、続いてジェノア対ウディネーゼで開幕し、3月22日（日）のフィオレンティーナ対インテルで締めくくられる。

順位表2位のミランはトリノをホームに迎え、チャンピオンズリーグ出場権争いではコモ、ユヴェントス、ローマがそれぞれピサ、サッスオーロ、レッチェ相手に勝ち点3を挙げる必要がある。

試合日程

3月20日（金）

18時30分 - カリアリ対ナポリ - DAZN

20時45分 - ジェノア対ウディネーゼ - DAZN/Sky

3月21日（土）

15:00 - パルマ対クレモネーゼ - DAZN

18:00 - ミラン対トリノ - DAZN

20:45 - ユヴェントス対サッスオーロ - DAZN/Sky

3月22日（日）

12:30 - コモ対ピサ - DAZN

15:00 - アタランタ対ヴェローナ - DAZN

15:00 - ボローニャ対ラツィオ - DAZN

18:00 - ローマ対レッチェ - DAZN/Sky

20:45 - フィオレンティーナ対インテル - DAZN

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  • カリアリ対ナポリ

    カリアリ（3-5-2）：カプリレ；ゼ・ペドロ、ミナ、ドッセナ；パレストラ、アドポ、ガエターノ、スレマナ、ザッパ；フォロルンショ、エスポジト。監督：ピサカーネ。

    ナポリ（3-4-2-1）：メレット；ブケマ、ブオンジョルノ、オリベラ；ポリターノ、マクトミネイ、アンギッサ、スピナッツォーラ；エルマス、アリソン・サントス；ホイリュンド。監督：コンテ。


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  • ジェノア対ウディネーゼ

    ジェノア（3-5-2）：ビジョウ；マルカンダッリ、オスティガード、バスケス；ノートン＝カフィー、フレンドルップ、マリノフスキー、メシアス、エレルトソン；コロンボ、ヴィティーニャ。監督：デ・ロッシ。

    ウディネーゼ（3-5-2）：オコエ；クリステンセン、カバセレ、ソレ；エヒジブエ、エッケレンカンプ、カールストロム、アッタ、カマラ；ザニオーロ、デイビス。監督：ルニャイッチ。


  • パルマ対クレモネーゼ

    パルマ（3-5-2）：鈴木；チルカティ、トロイロ、ヴァレンティ；ブリッチギ、オルドネス、ケイタ、ソレンセン、ヴァレリ；ストレフェッツァ、ペッレグリーノ。監督：クエスタ。

    クレモネーゼ（3-5-2）：アウデロ；テラッチャーノ、フォリーノ、ルペルト；バルビエリ、トースビー、グラッシ、マレ、ペッツェッラ；ボナッツォーリ、ジュリッチ。監督：ジャンパオロ。


  • ミラノ対トリノ

    ミラン（3-5-2）：マイニャン；トモリ、デ・ウィンター、パブロヴィッチ；サエレマエカーズ、フォファナ、モドリッチ、ラビオ、バルテサギ；プリシッチ、レアオ。監督：アッレグリ。

    トリノ（3-5-2）：パレアリ；ココ、イスマイリ、エボッセ；ペデルセン、ジネイティス、イルカン、ヴラシッチ、オブラドール；シメオネ、アダムス。監督：ダヴェルサ。


  • ユヴェントス対サッスオーロ

    ユヴェントス（4-2-3-1）：ペリン；カルル、ブレメル、ケリー、カンビアソ；ロカテッリ、クープマイナーズ；コンセイソン、マッケニー、ボガ；イルディズ。監督：スパレッティ。

    サッスオーロ（4-3-3）：ムリック；ワルキエヴィッチ、イジェス、ムハレモヴィッチ、ガルシア；トルストヴェット、マティッチ、コネ；ベラルディ、ピナモンティ、ラウリエンテ。監督：グロッソ。


  • COMO-PISA

    コモ（4-2-3-1）：ブテズ；スモルチッチ、ラモン、ケンプフ、ヴァッレ；ペローネ、ダ・クーニャ；ヴォイヴォダ、ニコ・パス、バトゥリーナ；ドゥヴィカス。監督：ファブレガス。

    ピサ（3-4-3）：ニコラス；アルビオル、カラッチョロ、カネストレリ；レリス、ロヨラ、ホイホルト、アンゴリ；モレオ、ストイリコビッチ、トラモニ。監督：ヒルジェマーク。


  • アタランタ対ヴェローナ

    アタランタ（3-4-2-1）：カルネセッキ；スカルヴィーニ、ディムシティ、コラシナツ；ザッパコスタ、デ・ルーン、パサリッチ、ベルナスコーニ；サマルジッチ、ザレフスキ；スカマッカ。監督：パラディーノ。

    ヴェローナ（3-5-2）：モンティポ；エドムンドソン、ネルソン、ヴァレンティーニ；ベルガリ、アクパ＝アクプロ、ガリアルディーニ、ハルウィ、フレゼ；ボウイ、オルバン。監督：サンマルコ。


  • ボローニャ対ラツィオ

    ボローニャ（4-2-3-1）：ラヴァリア；ゾルテア、ヴィティック、ルクミ、ミランダ；ソーム、フレウラー；オルソリーニ、オドガード、カンビアギ；カストロ。監督：イタリアーノ。

    ラツィオ（4-3-3）：モッタ；マルシッチ、ギラ、プロヴストガード、ヌノ・タヴァレス；デレ＝バシール、パトリック、テイラー；イサクセン、マルディーニ、カンチェッリエリ。監督：サッリ。


  • ローマ対レッチェ

    ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル；マンチーニ、ンディッカ、エルモソ；レンシュ、クリスタンテ、コネ、ツィミカス；ピシリ、ペッレグリーニ；マレン。監督：ガスペリーニ。

    レッチェ（4-2-3-1）：ファルコーネ；ダニーロ・ヴェイガ、ジーベルト、ティアゴ・ガブリエル、ガッロ；ンゴム、ラマダニ；ピエロッティ、ガンデルマン、ソッティル；ストゥリッチ。監督：ディ・フランチェスコ。


  • フィオレンティーナ対インテル

    フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア；ドド、ポングラチッチ、ラニエリ、パリシ；マンドラゴラ、ファジョリ、ブレスチャニーニ；ハリソン、キーン、グドムンドソン。監督：ヴァノーリ。

    インテル（3-5-2）：ゾマー；ビセック、アカンジ、バストーニ；ダムフリーズ、バレッラ、ジエリンスキ、スチッチ、ディマルコ；トゥラム、エスポジト。監督：チブ。