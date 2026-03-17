セリエA、第29節ベストイレブン：ポリターノ、イルディズ、グドムンドソンら実力派が名を連ねる。ドドが急浮上、カラッチョーロは初選出

オコエ 7：決定的なセーブを何度も決めただけでなく、チーム内で最も優れたプレーを見せた

カラッチョーロ 8：長く記憶に残る試合となった。守備面ではまさに鉄壁だが、今日はキャリア史上、そして今シーズンにおいても歴史に残る活躍を見せた。相手ペナルティエリア内で、気迫あふれる2ゴールを挙げたのだ。

ギラ 7：ペナルティエリアの前で壁を築いた。ラインを統率し、レアオに対して常に先読みしたプレーを見せた。終盤にはエリア内で2度の決定的なブロックを決め、試合を決定づけた。

オスティガード 7.5：まさに素晴らしい試合を展開した。守備ではオルバンを封じ、相手ペナルティエリアではヘディングで存在感を示し、試合を決定づけた。

ドド 7.5：クレモナでサンバを踊る。ブラジル人選手のスターらしいゴールで、クレモネーゼの選手3人を翻弄し、オーデロを巧みにかわして決めた。これこそが真のドドだ。今までどこにいたのか？

ダ・クーニャ 6.5 – ダイナミックで予測不能な選手。攻撃でも守備でも有用だ。終盤にはクロスバーを叩くシュートも放った。

テイラー 6.5：前半、サイドからの左足シュートがクロスバーを直撃するなど、もう少し運が味方すればよかった。それでも攻守両面で素晴らしい働きを見せた。

ヴァッレ 7 – 前線に顔を出すと常に脅威となる。前半にはスヴィラルを苦しめ、その直後にはセルジ・ロベルトへ完璧なクロスを送ったが、ウェズリーに先を越された。 さらに、ドゥヴィカスへの決定的なアシストも記録した。

ポリターノ 7.5：ゴールを決めるために全身全霊を注ぎ、後半にはコーナーキックからの流れで美しいボレーシュートを決めた。それ以外でも、前半にチームが彼を十分にサポートしなかった時でさえ、気概あふれるプレーを見せた。

イルディズ 7.5：センターフォワードとして過ごした最初の30分は極めて苦しいものだった。しかし、スパレッティがボガとポジションを入れ替えると、別人のようなイルディズに。最終ラインでの決定力は常に高く、ボガへの完璧なアシストをはじめ、特筆すべきプレーが数多く見られた。

グドムンドソン 6.5：このアイスランド人選手の試合運びは、ラコフ戦と同じパターンだった。粘り強くプレーし、そして突然、チャンピオンらしい閃きを見せた。とはいえ、フィオレンティーナの背番号10を目指す者としては、まだ物足りない。