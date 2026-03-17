セリエA、第29節ベストイレブン：ポリターノ、イルディズ、グドムンドソンら実力派が名を連ねる。ドドが急浮上、カラッチョーロは初選出

2025/26シーズン・セリエA第29節が終了し、行われた10試合の中から選りすぐりの選手を起用して、ベストイレブンを発表する時が来た
ミランを破ったラツィオが際立っており、ベストイレブンに2人の選手が選出された。ポリターノ、イルディズ、グドムンドソンによるトリオが前線で高いクオリティを発揮しただけでなく、中盤のダ・クーニャとテイラー、そしてサイドで輝いたドドとヴァッレも素晴らしいパフォーマンスを見せた。ピサとジェノアも注目に値する。
2025/26シーズン・セリエA第29節が終了し、行われた10試合の中から選りすぐりの選手を起用して、ベストイレブンを発表する時が来た
ミランを破ったラツィオが際立っており、ベストイレブンに2人の選手が選出された。ポリターノ、イルディズ、グドムンドソンによるトリオが前線で高いクオリティを発揮しただけでなく、中盤のダ・クーニャとテイラー、そしてサイドで輝いたドドとヴァッレも素晴らしいパフォーマンスを見せた。ピサとジェノアも注目に値する。
オコエ 7：決定的なセーブを何度も決めただけでなく、チーム内で最も優れたプレーを見せた
カラッチョーロ 8：長く記憶に残る試合となった。守備面ではまさに鉄壁だが、今日はキャリア史上、そして今シーズンにおいても歴史に残る活躍を見せた。相手ペナルティエリア内で、気迫あふれる2ゴールを挙げたのだ。
ギラ 7：ペナルティエリアの前で壁を築いた。ラインを統率し、レアオに対して常に先読みしたプレーを見せた。終盤にはエリア内で2度の決定的なブロックを決め、試合を決定づけた。
オスティガード 7.5：まさに素晴らしい試合を展開した。守備ではオルバンを封じ、相手ペナルティエリアではヘディングで存在感を示し、試合を決定づけた。
ドド 7.5：クレモナでサンバを踊る。ブラジル人選手のスターらしいゴールで、クレモネーゼの選手3人を翻弄し、オーデロを巧みにかわして決めた。これこそが真のドドだ。今までどこにいたのか？
ダ・クーニャ 6.5 – ダイナミックで予測不能な選手。攻撃でも守備でも有用だ。終盤にはクロスバーを叩くシュートも放った。
テイラー 6.5：前半、サイドからの左足シュートがクロスバーを直撃するなど、もう少し運が味方すればよかった。それでも攻守両面で素晴らしい働きを見せた。
ヴァッレ 7 – 前線に顔を出すと常に脅威となる。前半にはスヴィラルを苦しめ、その直後にはセルジ・ロベルトへ完璧なクロスを送ったが、ウェズリーに先を越された。 さらに、ドゥヴィカスへの決定的なアシストも記録した。
ポリターノ 7.5：ゴールを決めるために全身全霊を注ぎ、後半にはコーナーキックからの流れで美しいボレーシュートを決めた。それ以外でも、前半にチームが彼を十分にサポートしなかった時でさえ、気概あふれるプレーを見せた。
イルディズ 7.5：センターフォワードとして過ごした最初の30分は極めて苦しいものだった。しかし、スパレッティがボガとポジションを入れ替えると、別人のようなイルディズに。最終ラインでの決定力は常に高く、ボガへの完璧なアシストをはじめ、特筆すべきプレーが数多く見られた。
グドムンドソン 6.5：このアイスランド人選手の試合運びは、ラコフ戦と同じパターンだった。粘り強くプレーし、そして突然、チャンピオンらしい閃きを見せた。とはいえ、フィオレンティーナの背番号10を目指す者としては、まだ物足りない。