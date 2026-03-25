セリエA、移籍金ランキングTOP30：ラウタロが首位、ダビドのケース、大きな利益が見込める価値

専門サイト「Transfermarkt」が更新したデータによると、インテル主将のラウタロ・マルティネスが、セリエAの選手市場価値ランキングで依然として首位を維持している。同サイトは完全なランキングを発表した。 市場価値8500万ユーロのこのアルゼンチン人選手は、推定価値7500万ユーロのユヴェントスのケナン・イルディズ、そしてTransfermarktによると7000万ユーロの価値があるとされるチームメイトのアレッサンドロ・バストーニを抑えて、トップ3の首位に立っている。





デビッドとヴラホヴィッチのケース

移籍市場という観点から見ると、ここ数ヶ月話題となっているユヴェントスの2選手、ジョナサン・デビッドとドゥシャン・ヴラホヴィッチの評価額に注目したい。昨夏にフリー移籍でビアンコネロに加入したデビッドに対し、Transfermarktは3500万ユーロの評価額を付けている。もしこのカナダ人選手の移籍で実際にこの金額が得られれば、ユヴェントスはかなりの売却益を得ることになるだろう。 ヴラホヴィッチの評価額も同様で、2022年1月にユヴェントスが獲得に費やした7000万ユーロ（ボーナス100万ユーロ含む）から半減している。このセルビア人選手は6月に契約満了を迎え、現在ユヴェントスと契約更新の交渉を進めている。





以下は、Transfermarktの推定に基づく2025-26年セリエAの移籍金ランキングトップ30です。前回の更新時点との比較で、金額が上昇したか下降したかも併せて記載しています。