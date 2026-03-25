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cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

セリエA、移籍金ランキングTOP30：ラウタロが首位、ダビドのケース、大きな利益が見込める価値

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2025-26年セリエAの選手評価額：トップ10にインテル所属の選手が5人ランクイン

専門サイト「Transfermarkt」が更新したデータによると、インテル主将のラウタロ・マルティネスが、セリエAの選手市場価値ランキングで依然として首位を維持している。同サイトは完全なランキングを発表した。 市場価値8500万ユーロのこのアルゼンチン人選手は、推定価値7500万ユーロのユヴェントスのケナン・イルディズ、そしてTransfermarktによると7000万ユーロの価値があるとされるチームメイトのアレッサンドロ・バストーニを抑えてトップ3の首位に立っている


デビッドとヴラホヴィッチのケース

移籍市場という観点から見ると、ここ数ヶ月話題となっているユヴェントスの2選手ジョナサン・デビッドとドゥシャン・ヴラホヴィッチの評価額に注目したい。昨夏にフリー移籍でビアンコネロに加入したデビッドに対し、Transfermarktは3500万ユーロの評価額を付けている。もしこのカナダ人選手の移籍で実際にこの金額が得られれば、ユヴェントスはかなりの売却益を得ることになるだろうヴラホヴィッチの評価額も同様で、2022年1月にユヴェントスが獲得に費やした7000万ユーロ（ボーナス100万ユーロ含む）から半減している。このセルビア人選手は6月に契約満了を迎え、現在ユヴェントスと契約更新の交渉を進めている。


以下は、Transfermarktの推定に基づく2025-26年セリエAの移籍金ランキングトップ30です。前回の更新時点との比較で、金額が上昇したか下降したかも併せて記載しています。

  • 30位から21位へ

    30) マティアス・スーレ（ローマ、右ウイング） - 3500万ユーロ

    29) グレイソン・ブレメル（ユヴェントス、センターバック） - 3500万ユーロ

    28) エヴァン・ンディッカ（ローマ、センターバック） - 3500万ユーロ（+500万ユーロ）

    27) ジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス、センターフォワード） - 3500万

    26) マイル・スヴィラル（ローマ、GK） - 3500万ユーロ

    25) ドニエル・マレン（ローマ、センターフォワード） - 3500万ユーロ（+1000万ユーロ）

    24) ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス、センターフォワード） - 3500万

    23) アンジェ＝ヨアン・ボニー（インテル、センターフォワード） - 3500万ユーロ

    22) ストラヒニャ・パブロヴィッチ（ミラン、センターバック） - 3500万ユーロ（+700万ユーロ）

    21) シャルル・デ・ケテラール（アタランタ、攻撃的ミッドフィールダー） - 3500万ユーロ

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  • 20位から11位へ

    20) アレッサンドロ・ブオンジョルノ（ナポリ、センターバック） - 3500万ユーロ（-1000万ユーロ）

    19) サンティアゴ・カストロ（ボローニャ、センターフォワード） - 3500万ユーロ

    18) ウェズリー（ローマ、右サイドバック） - 4000万ユーロ（+500万ユーロ）

    17) モイゼ・キーン（フィオレンティーナ、センターフォワード） - 4000万ユーロ（-500万ユーロ）

    16) ヤン・ビセック（インテル、センターバック） - 4000万ユーロ（+500万ユーロ）

    15) ケフレン・トゥラム（ユヴェントス、MF） - 4000万

    14) エデルソン（アタランタ、MF） - 4000万ユーロ

    13) ピオ・エスポジト（インテル、センターフォワード） - 4500万ユーロ（+1000万ユーロ）

    12) スコット・マクトミネイ（ナポリ、MF） - 4500万ユーロ

    11) マヌ・コネ（ローマ、MF） - 5000万ユーロ

  • トップ10

    10) フェデリコ・ディマルコ（インテル、左サイドバック） - 5000万ユーロ

    9) ニコロ・バレッラ（インテル、MF） - 5000万ユーロ（-1000万ユーロ）

    8) マルクス・トゥラム（インテル、センターフォワード） - 5000万ユーロ（-1000万ユーロ）

    7) ラスムス・ホイユンド（ナポリ、センターフォワード） - 5000万ユーロ（+500万ユーロ）

    6) クリスチャン・プリシッチ（ミラン、右ウイング） - 5000万ユーロ（-1000万ユーロ）

    5) ラファエル・レアオ（ミラン、左ウイング） - 6500万ユーロ（-500万ユーロ）

    4) ニコ・パス（コモ、攻撃的ミッドフィールダー） - 6500万

    3) アレッサンドロ・バストーニ（インテル、センターバック） - 7000万ユーロ（-1000万ユーロ）

    2) ケナン・イルディズ（ユヴェントス、左ウイング） - 7500万ユーロ

    1) ラウタロ・マルティネス（インテル、センターフォワード） - 8500万ユーロ

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