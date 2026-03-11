セリエA第29節の審判員指名が発表された。AIA（イタリア審判協会）の決定は以下の通り。
翻訳者：
セリエA、審判の指名：ミランはグイダ、インテルはマンガニエロ。マッサはコモ対ローマを担当。
トリノ – パルマ 3月13日（金）20:45
マレスカ
チェッコニ – ジンガレッリ
第4審判：ムチェラ
VAR: ゲルシーニ
AVAR： アウレリアーノ
インテル – アタランタ 3月14日（土）15:00
マンガニエロ
パッセル – ロッシ L.
IV: コッルー
VAR：ガリッジョ
AVAR：チッフィ
ナポリ – レッチェ 3月14日（土）18:00
アビッソ
インペリアーレ – チェッコン
IV: ガリポ
VAR： ナスカ
AVAR：ファッブリ
ウディネーゼ – ユヴェントス 3月14日（土）20:45
マリアーニ
ビンドーニ – テゴーニ
IV: ラプアーノ
VAR： マッジョーニ
AVAR：マリニ
H. ヴェローナ – ジェノア 12:30
マルケッティ
スカトラグリ – ラウダート
IV: ディオニシ
VAR: マリーニ
AVAR: メラヴィリア
ピサ – カリアリ 15:00
ペンナ
ベルキグリ – トリンキエリ
IV: フルノー
VAR: パテルナ
AVAR: カンプローネ
サッスオーロ – ボローニャ 15:00
ボナチーナ
デイ・ジュディチ – フォンテムラーート
第4審判：マリネッリ
VAR： セッラ
AVAR： ペッツート
コモ – ローマ 18:00
マッサ
メリ – アラッシオ
IV: ソッツァ
VAR: ファッブリ
AVAR： ガリッジョ
ラツィオ – ミラン 20:45
ガイド
ペレッティ – ペロッティ
第4審判：アイロルディ
VAR：チッフィ
AVAR：マッジョーニ
クレモネーゼ – フィオレンティーナ 3月16日（月）20:45
ディ・ベッロ
ロ・チチェロ – ヴェッキ
IV: サッキ J.L.
VAR： アウレリアーノ
AVAR： ペッツート