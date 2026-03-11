Goal.com
ライブ
Pisa SC v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Redazione Calciomercato

翻訳者：

セリエA、審判の指名：ミランはグイダ、インテルはマンガニエロ。マッサはコモ対ローマを担当。

セリエA第29節の審判任命。

セリエA第29節の審判員指名が発表された。AIA（イタリア審判協会）の決定は以下の通り。

  • トリノ – パルマ 3月13日（金）20:45

    マレスカ

    チェッコニ – ジンガレッリ

    第4審判：ムチェラ

    VAR: ゲルシーニ

    AVAR： アウレリアーノ

    インテル – アタランタ 3月14日（土）15:00

    マンガニエロ

    パッセル – ロッシ L.

    IV: コッルー

    VAR：ガリッジョ

    AVAR：チッフィ

    ナポリ – レッチェ 3月14日（土）18:00

    アビッソ

    インペリアーレ – チェッコン

    IV: ガリポ

    VAR： ナスカ

    AVAR：ファッブリ

    ウディネーゼ – ユヴェントス 3月14日（土）20:45

    マリアーニ

    ビンドーニ – テゴーニ

    IV: ラプアーノ

    VAR： マッジョーニ

    AVAR：マリニ

    H. ヴェローナ – ジェノア 12:30

    マルケッティ

    スカトラグリ – ラウダート

    IV: ディオニシ

    VAR: マリーニ

    AVAR: メラヴィリア

    ピサ – カリアリ 15:00

    ペンナ

    ベルキグリ – トリンキエリ

    IV: フルノー

    VAR: パテルナ

    AVAR: カンプローネ

    サッスオーロ – ボローニャ 15:00

    ボナチーナ

    デイ・ジュディチ – フォンテムラーート

    第4審判：マリネッリ

    VAR： セッラ

    AVAR： ペッツート

    コモ – ローマ 18:00

    マッサ

    メリ – アラッシオ

    IV: ソッツァ

    VAR: ファッブリ

    AVAR： ガリッジョ

    ラツィオ – ミラン 20:45

    ガイド

    ペレッティ – ペロッティ

    第4審判：アイロルディ

    VAR：チッフィ

    AVAR：マッジョーニ

    クレモネーゼ – フィオレンティーナ 3月16日（月）20:45

    ディ・ベッロ

    ロ・チチェロ – ヴェッキ

    IV: サッキ J.L.

    VAR： アウレリアーノ

    AVAR： ペッツート

    • 広告
0