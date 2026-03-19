セリエA第30節の主審が決定した。インテル対フィオレンティーナ（アウェイ）戦にはコロンボが、ミラン対トリノ戦にはフォルノーが任命された。一方、ユヴェントス対サッスオーロ戦にはマルケッティが、金曜18時30分に開幕するカリアリ対ナポリ戦にはマリアーニが主審を務める。
Getty Images
翻訳者：
セリエA、主審：フィオレンティーナ対インテルはコロンボ、ミラン対トリノはフォルノー、全試合の主審発表
カリアリ - ナポリ 3月20日（金）18:30
マリアーニ
ビンドーニ – テゴーニ
第4審判： ペッリ
VAR： マリーニ
第4審判： セラ
ジェノア - ウディネーゼ 3月20日（金）20:45
コッル
ペレッティ - ビッフィ
第4審判： トゥリーニ
VAR： アウレリアーノ
第4審判： ペッツート
パルマ - クレモネーゼ 3月21日（土）15:00
ファッブリ
チプレッサ – ヨシカワ
第4審判： ガリポ
VAR： パテルナ
AVAR： ディ・ベッロ
ミラン - トリノ 3月21日（土）18:00
フルノー
ロッシ M. - モロ
第4審判： ドヴェリ
VAR： ナスカ
AVAR： マレスカ
ユヴェントス - サッスオーロ 3月21日（土）20:45
マルケッティ
コスタンツォ – ビアンキーニ
第4審判： アレッレッタ
VAR: アビッソ
AVAR: カンプローネ
コモ - ピサ 12:30
パイレット
マストロドナート - フォンテムラート
IV: ムチェラ
VAR： メラヴィリア
副審：ディ・ベッロ
アタランタ – ヴェローナ 15:00
アイロルディ
ベルチグリ – フォンターニ
第4審判： クレッツィーニ
VAR： マッジョーニ
第4審判： ラ・ペンナ
ボローニャ - ラツィオ 15:00
フェリチャーニ
ベルティ – ラウダート
第4審判： ザノッティ
VAR： ディ・パオロ
AVAR： ジュア
ローマ - レッチェ 18:00
サッキ J.L.
バッシーニ – ジンガレッリ
第4審判： マッシミ
VAR： ゲルシーニ
第4審判：アビッソ
フィオレンティーナ - インテル 20:45
コロンボ
バーリ – デイ・ジュディチ
第4審判： トレモラーダ
VAR: マレスカ
AVAR: マッサ
広告