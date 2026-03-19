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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

セリエA、主審：フィオレンティーナ対インテルはコロンボ、ミラン対トリノはフォルノー、全試合の主審発表

セリエA第31節の主審・副審・第4審判の割り当て

セリエA第30節の主審が決定した。インテル対フィオレンティーナ（アウェイ）戦にはコロンボが、ミラン対トリ戦にはフォルノーが任命された。一方、ユヴェントス対サッスオーロ戦にはマルケッティが、金曜18時30分に開幕するカリアリ対ナポリ戦にはマリアーニが主審を務める

  • カリアリ - ナポリ 3月20日（金）18:30


    マリアーニ


    ビンドーニ – テゴーニ


    第4審判： ペッリ


    VAR： マリーニ


    第4審判： セラ




    ジェノア - ウディネーゼ 3月20日（金）20:45


    コッル


    ペレッティ - ビッフィ


    第4審判： トゥリーニ


    VAR： アウレリアーノ


    第4審判： ペッツート




    パルマ - クレモネーゼ 3月21日（土）15:00


    ファッブリ


    チプレッサ – ヨシカワ


    第4審判： ガリポ


    VAR： パテルナ


    AVAR： ディ・ベッロ




    ミラン - トリノ 3月21日（土）18:00


    フルノー


    ロッシ M. - モロ


    第4審判： ドヴェリ


    VAR： ナスカ


    AVAR： マレスカ




    ユヴェントス - サッスオーロ 3月21日（土）20:45


    マルケッティ


    コスタンツォ – ビアンキーニ


    第4審判： アレッレッタ


    VAR: アビッソ


    AVAR: カンプローネ




    コモ - ピサ 12:30


    パイレット


    マストロドナート - フォンテムラート


    IV: ムチェラ


    VAR： メラヴィリア


    副審：ディ・ベッロ




    アタランタ – ヴェローナ 15:00


    アイロルディ


    ベルチグリ – フォンターニ


    第4審判： クレッツィーニ


    VAR： マッジョーニ


    第4審判： ラ・ペンナ




    ボローニャ - ラツィオ 15:00


    フェリチャーニ


    ベルティ – ラウダート


    第4審判： ザノッティ


    VAR： ディ・パオロ


    AVAR： ジュア




    ローマ - レッチェ 18:00


    サッキ J.L.


    バッシーニ – ジンガレッリ


    第4審判： マッシミ


    VAR： ゲルシーニ


    第4審判：アビッソ




    フィオレンティーナ - インテル 20:45


    コロンボ


    バーリ – デイ・ジュディチ


    第4審判： トレモラーダ


    VAR: マレスカ


    AVAR: マッサ



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