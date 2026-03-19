セリエA、主審：フィオレンティーナ対インテルはコロンボ、ミラン対トリノはフォルノー、全試合の主審発表

セリエA第30節の主審が決定した。インテル対フィオレンティーナ（アウェイ）戦にはコロンボが、ミラン対トリノ戦にはフォルノーが任命された。一方、ユヴェントス対サッスオーロ戦にはマルケッティが、金曜18時30分に開幕するカリアリ対ナポリ戦にはマリアーニが主審を務める。