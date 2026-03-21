セリエA第30節
ミラン対トリノ 1-1
得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）
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セリエA第30節
ミラン対トリノ 1-1
得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）
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45分 - トリノが同点に追いつく！エリア外からヴラシッチが放ったシュートをマイニャンがポストに弾き返すと、シメオネが素早く反応して押し込み、スコアを再び同点に戻した！
40分 - ペデルセンがペナルティエリアの端から鋭いシュートを放つが、パブロヴィッチが再びヘディングで防ぐ。その後、オフサイドの旗が上がり、プレー開始時点でオフサイドと判定された。
39分 - ザパタがペナルティエリア内で体をひねるが、マイニャンが好セーブ！
37分 - パブロヴィッチの劇的なゴール！ミドルシュートがパレアリを抜き、クロスバーに当たってゴールネットを揺らす！
36分 - ラビオが遠距離から強烈なシュートを放つが、パレアリが素早く反応して弾き返す。
30分 - ジネイティスが遠距離からシュート。ボールはコースが変わったが、マイニャンは動じなかった。
15分 - イスマイリの危険なヘディングシュートをマイニャンがコーナーキックに逃がし、ミランを救う
13分 - ペデルセンのクロス、マイニャンが飛び出すも空振り、至近距離からヴラシッチがゴールを狙うもわずかに外れる。
9分 - 最初の警告を受けたのはトモリ。トリノのカウンターを阻止しようとジネイティスを倒した。
6分 - コーナーキックの流れでパブロヴィッチが誰よりも高く跳び上がるが、ボールは枠外へ。
3分 - トリノが好調なスタートを切り、ミランにハイプレスをかけ、ジネイティスがシュートを放つが、これはブロックされる。
1分 - 試合開始！
前半
試合結果
ミラン対トリノ 1-1
得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）
警告：トモリ 9分（ミラン）
退場：
ミラン (3-5-2)：マイニャン；トモリ、デ・ウィンター、パブロヴィッチ；サエレマエカーズ、フォファナ、モドリッチ、ラビオ、バルテサギ；フルクルグ、プリシッチ。監督：アッレグリ。
トリノ（3-4-1-2）：パレアリ；ココ、イスマイリ、エボッセ；ペデルセン、プラティ、ジネイティス、オブラドール；ヴラシッチ；シメオネ、ザパタ。監督：ダヴェルサ。