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セリエA、ミラン対トリノ ライブ 1-1：シメオネの押し込みゴール、トリノが直後に同点に追いつく

セリエA第30節、ミラン対トリノの試合をライブでお届けします

セリエA第30節


ミラン対トリノ 1-1

得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）

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  • ゴールとハイライト

    45分 - トリノが同点に追いつく！エリア外からヴラシッチが放ったシュートをマイニャンがポストに弾き返すと、シメオネが素早く反応して押し込み、スコアを再び同点に戻した！

    40分 - ペデルセンがペナルティエリアの端から鋭いシュートを放つが、パブロヴィッチが再びヘディングで防ぐ。その後、オフサイドの旗が上がり、プレー開始時点でオフサイドと判定された。

    39分 - ザパタがペナルティエリア内で体をひねるが、マイニャンが好セーブ！

    37分 - パブロヴィッチの劇的なゴール！ミドルシュートがパレアリを抜き、クロスバーに当たってゴールネットを揺らす！

    36分 - ラビオが遠距離から強烈なシュートを放つが、パレアリが素早く反応して弾き返す。

    30分 - ジネイティスが遠距離からシュート。ボールはコースが変わったが、マイニャンは動じなかった。

    15分 - イスマイリの危険なヘディングシュートをマイニャンがコーナーキックに逃がし、ミランを救う

    13分 - ペデルセンのクロス、マイニャンが飛び出すも空振り、至近距離からヴラシッチがゴールを狙うもわずかに外れる。

    9分 - 最初の警告を受けたのはトモリ。トリノのカウンターを阻止しようとジネイティスを倒した。

    6分 - コーナーキックの流れでパブロヴィッチが誰よりも高く跳び上がるが、ボールは枠外へ。

    3分 - トリノが好調なスタートを切り、ミランにハイプレスをかけ、ジネイティスがシュートを放つが、これはブロックされる。

    1分 - 試合開始！

    前半

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  • 試合結果と公式スタメン

    試合結果


    ミラン対トリノ 1-1


    得点者：パブロヴィッチ 37分（ミラン）、シメオネ 45分（トリノ）


    警告：トモリ 9分（ミラン）


    退場：


    ミラン (3-5-2)：マイニャン；トモリ、デ・ウィンター、パブロヴィッチ；サエレマエカーズ、フォファナ、モドリッチ、ラビオ、バルテサギ；フルクルグ、プリシッチ。監督：アッレグリ。


    トリノ（3-4-1-2）：パレアリ；ココ、イスマイリ、エボッセ；ペデルセン、プラティ、ジネイティス、オブラドール；ヴラシッチ；シメオネ、ザパタ。監督：ダヴェルサ。

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