45分 - トリノが同点に追いつく！エリア外からヴラシッチが放ったシュートをマイニャンがポストに弾き返すと、シメオネが素早く反応して押し込み、スコアを再び同点に戻した！

40分 - ペデルセンがペナルティエリアの端から鋭いシュートを放つが、パブロヴィッチが再びヘディングで防ぐ。その後、オフサイドの旗が上がり、プレー開始時点でオフサイドと判定された。

39分 - ザパタがペナルティエリア内で体をひねるが、マイニャンが好セーブ！

37分 - パブロヴィッチの劇的なゴール！ミドルシュートがパレアリを抜き、クロスバーに当たってゴールネットを揺らす！

36分 - ラビオが遠距離から強烈なシュートを放つが、パレアリが素早く反応して弾き返す。

30分 - ジネイティスが遠距離からシュート。ボールはコースが変わったが、マイニャンは動じなかった。

15分 - イスマイリの危険なヘディングシュートをマイニャンがコーナーキックに逃がし、ミランを救う

13分 - ペデルセンのクロス、マイニャンが飛び出すも空振り、至近距離からヴラシッチがゴールを狙うもわずかに外れる。

9分 - 最初の警告を受けたのはトモリ。トリノのカウンターを阻止しようとジネイティスを倒した。

6分 - コーナーキックの流れでパブロヴィッチが誰よりも高く跳び上がるが、ボールは枠外へ。

3分 - トリノが好調なスタートを切り、ミランにハイプレスをかけ、ジネイティスがシュートを放つが、これはブロックされる。

1分 - 試合開始！

前半