セリエA、デ・シエルヴォ代表：「FIFAとUEFAの巨大化に押しつぶされている。リーグ戦はカップ戦の予選と化しつつある」

セリエAリーグのルイジ・デ・シエルヴォ最高経営責任者（CEO）は、『リヴィスタ・ウンディチ』誌のロングインタビューに応じ、UEFAやFIFAによって各リーグが直面している、試合日程の圧縮だけでなく、国際的な露出の縮小についても改めて警鐘を鳴らした。





そして、ミラノのロゼッリーニ通りにある本部でナンバー2を務める同氏が指摘したリスクとは、国内リーグが単なる欧州大会の予選に過ぎず、それ以上の存在ではなくなってしまうという事態だ。