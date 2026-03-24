セリエA、デ・シエルヴォ代表：「FIFAとUEFAの巨大化に押しつぶされている。リーグ戦はカップ戦の予選と化しつつある」

セリエAリーグのルイジ・デ・シエルヴォ最高経営責任者（CEO）は、『リヴィスタ・ウンディチ』誌のロングインタビューに応じ、UEFAやFIFAによって各リーグが直面している、試合日程の圧縮だけでなく、国際的な露出の縮小についても改めて警鐘を鳴らした。
そして、ミラノのロゼッリーニ通りにある本部でナンバー2を務める同氏が指摘したリスクとは、国内リーグが単なる欧州大会の予選に過ぎず、それ以上の存在ではなくなってしまうという事態だ。
セリエAリーグのルイジ・デ・シエルヴォ最高経営責任者（CEO）は、『リヴィスタ・ウンディチ』誌のロングインタビューに応じ、UEFAやFIFAによって各リーグが直面している、試合日程の圧縮だけでなく、国際的な露出の縮小についても改めて警鐘を鳴らした。
そして、ミラノのロゼッリーニ通りにある本部でナンバー2を務める同氏が指摘したリスクとは、国内リーグが単なる欧州大会の予選に過ぎず、それ以上の存在ではなくなってしまうという事態だ。
「セリエAは20年以上にわたり20チーム制で運営されており、これはスペインやイングランドのトップリーグと同じクラブ数である。一方で、欧州や国際レベルでの試合数は増加の一途をたどっており、UEFA、とりわけFIFAの巨大化が国内リーグを圧迫し、すべてのステークホルダーとの事前の協議を経ずに開催されるクラブワールドカップのような新たな大会にその座を明け渡す恐れがある」。
「こうした巨大組織の目標は、拡大を続け、すでに過密状態にある日程の中でさらに多くの枠を確保することにある。実際、リーグこそが、このシステムにおいて真に民主的な最後の要素だ。国内での競争に打ち勝つため、プレミアリーグはテレビ放送枠を20％拡大し、イングランド国内で放送される試合数を増やすことを決定したのだ」
「私が副会長を務める世界リーグ協会は、過密な日程が国内リーグにさらなる悪影響を及ぼすのを防ぐため、FIFAを独占的地位の濫用で提訴することを決定しました。私たちがこの闘いを続けるのは、リーグの伝統を守るためというよりも、何よりもファンの皆様への敬意からなのです」
「懸念されるのは、国内リーグが単なる国際大会の予選へと変質し、その魅力や伝統を失い、私たちが昔から知るサッカーそのものを体現してきたクラブや都市の遺産が破壊されてしまうことだ」