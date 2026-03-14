ハルトノ兄弟が総額約3億9000万ユーロを投じて支援するコモのプロジェクトは、ピッチの内外で引き続き話題を集めている。その目標は野心的だ。スポーツ、観光、ファッション、メディア、ライフスタイルを融合させた、先進的なサッカーモデルをこの地域に構築することである。サッカーの枠を超えたエコシステムだが、その出発点は必然的にピッチ上にある。

スポーツ面での成果は、この取り組みの正しさを裏付けているようだ。セリエAでの暫定4位という順位は、すでにその第一の兆候となっている。選手陣の評価額に関するデータも、この見方を裏付けている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』による詳細な分析に基づき、Football Benchmarkのデータを基に算出されたところによると、コモはリーグ上位7チームの中で、シーズン開幕以来、選手陣の総評価額の伸び率が最も高いチームとなっている。

9月から2月にかけて、選手の推定価値は2億6800万ユーロから3億2800万ユーロへと、6000万ユーロ増加した。その直後にインテル（+5000万ユーロ、6億9300万ユーロから7億4300万ユーロ）が続き、ミランは2600万ユーロ増の5億3400万ユーロとなった。 アタランタ（+1800万ユーロ、4億500万ユーロ）、ローマ（+1700万ユーロ、4億700万ユーロ）、ナポリ（+1200万ユーロ、4億3600万ユーロ）も増加している。ビッグクラブの中で唯一減少したのはユヴェントスで、1500万ユーロ減の6億4300万ユーロとなった。