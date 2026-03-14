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セリエA、チーム総資産額：コモが最も大きく伸び、ビッグクラブではユヴェントスだけが減少

イタリア・セリエA各チームの選手価値の推移に関する分析

ハルトノ兄弟が総額約3億9000万ユーロを投じて支援するコモのプロジェクトは、ピッチの内外で引き続き話題を集めている。その目標は野心的だ。スポーツ、観光、ファッション、メディア、ライフスタイルを融合させた、先進的なサッカーモデルをこの地域に構築することである。サッカーの枠を超えたエコシステムだが、その出発点は必然的にピッチ上にある。

スポーツ面での成果はこの取り組みの正しさを裏付けているようだ。セリエAでの暫定4位という順位は、すでにその第一の兆候となっている。選手陣の評価額に関するデータも、この見方を裏付けている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙による詳細な分析に基づき、Football Benchmarkのデータを基に算出されたところによると、コモはリーグ上位7チームの中でシーズン開幕以来、選手陣の総評価額の伸び率が最も高いチームとなっている

9月から2月にかけて、選手の推定価値は2億6800万ユーロから3億2800万ユーロへと6000万ユーロ増加した。その直後にインテル（+5000万ユーロ、6億9300万ユーロから7億4300万ユーロ）が続きミランは2600万ユーロ増の5億3400万ユーロとなったアタランタ（+1800万ユーロ、4億500万ユーロ）、ローマ（+1700万ユーロ、4億700万ユーロ）、ナポリ（+1200万ユーロ、4億3600万ユーロ）も増加している。ビッグクラブの中で唯一減少したのはユヴェントスで、1500万ユーロ減の6億4300万ユーロとなった。

  • 数値はどのように推定されるのか

    この推定値は、Football Benchmarkの「Player Valuation Tool」によるもので、数千件に及ぶ国際移籍データを分析して開発された線形回帰モデルに基づいています。このシステムでは、年齢、ポジション、契約期間、国籍、クラブおよび代表チームでのパフォーマンスピッチ上での規律、メディア・商業的ポテンシャルなどの変数が考慮されています。

    評価額はシーズン中に4～5回更新され、過去12ヶ月間に450分以上出場した選手を対象としています。分析からは、2月の最新更新時点で出場時間が不十分な選手や、1月の移籍市場に関与した選手は除外されています。6月にフリーエージェントとなる選手については、契約満了という要因のみの影響を排除し、競技成績の影響を明確に把握できるよう、シーズン開始時の評価額が維持されています。

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  • コモ：若手選手とスカウティング

    コモの成長は、とりわけ若手選手の価値向上によって牽引されている。最も顕著な例がニコ・パズで、彼の評価額はわずか数ヶ月で4800万ユーロから7400万ユーロへと跳ね上がった。同クラブは2024年にレアル・マドリードから600万ユーロで彼を獲得しており、契約にはスペインのクラブが今年1000万ユーロ、あるいは2027年に1100万ユーロで買い戻すことができる条項が含まれている。

    ラモンについても同様の取引が行われており、250万ユーロで獲得された彼は、現在約1700万ユーロと評価されている。 インドネシアのオーナー陣は投資を続けていますが、そのアプローチは的を絞ったものです。組織化されたスカウト網を通じて、若く、成長の可能性が高い選手を発掘しています。その一例が、23歳のバトゥリーナです。ディナモ・ザグレブから1800万ユーロ＋ボーナスで獲得され、すでに評価額は3600万ユーロにまで上昇しています。

  • ザ・ビッグ

    推定総額7億4300万ユーロの選手層を擁するインテルは、依然としてリーグで最も資産価値の高いクラブである。ベッペ・マロッタ会長は、中長期的に総額10億ユーロという象徴的な大台に達することを目指している。 最も評価の高い選手は依然としてラウタロ（7900万ユーロ）、バストーニ（7700万）、バレッラ（7000万）、トゥラム（6800万）だが、最も顕著な成長を見せたのはピオ・エスポジトで、1700万ユーロから5100万ユーロへと跳ね上がった。

    レアオ（7300万ユーロ）とプリシッチ（5700万ユーロ）が安定した評価を維持するミランでは、契約更新も相まって、GKマイニャンの評価額が2100万ユーロから3400万ユーロへと上昇した点が際立っている。また、アッレグリ監督率いるチームで定位置を確保したサエレマエカーズも、1900万ユーロから2700万ユーロへと評価を伸ばしている。

    アタランタは、評価額が2000万ユーロを超える選手が11人いることで、プロジェクトの堅実さを裏付けている。現在はローマを率いるガスペリーニは、選手を成長させる手腕を改めて示しており、その最も顕著な例が、2400万ユーロから3400万ユーロへと評価額が上昇したウェズリーだ。

    ナポリでは、ホイユンド、マクトミネイ、ブオンジョルノの3選手が4000万ユーロの大台を突破した。一方、最も顕著な上昇を見せたのはネレス（2000万から3100万）とミリンコヴィッチ＝サヴィッチ（900万から1700万）だ。

    一方、ユヴェントスは主要クラブの中で唯一、この傾向に逆行している。才能あるイルディズが7800万ユーロから9100万ユーロへと上昇したものの、オペンダが7000万ユーロから5000万ユーロへと大幅に下落した分を相殺するには至らなかった。さらに、ゼグロヴァは今シーズンの出場時間が減少したため、2月の調査対象から外れている

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