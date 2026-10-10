セリエA、ジェノア対フィオレンティーナをライブ速報中

セリエA、第6節

ジェノア対フィオレンティーナ

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代表ウィークによる長い3週間の中断を経て、セリエAが第6節のプログラムで再開する。舞台はジェノヴァのルイジ・フェッラーリスで、15時キックオフの一戦では、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアが、ファビオ・グロッソ解任後に立て直しつつあるパオロ・ヴァノーリ率いるフィオレンティーナをホームに迎える。リーグ戦でいまだ未勝利のリグーリア勢は、ここまでわずか勝ち点1で順位は下から2番目。一方のヴィオラは勝ち点4だが、それでもなお下位に沈んでいる。



