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ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

セリエA、ジェノア対フィオレンティーナをライブ速報中

ジェノア 対 フィオレンティーナ
ジェノア
フィオレンティーナ
セリエ A

セリエA第6節を、Goalとともにライブで追っていこう。

セリエA、第6節

ジェノア対フィオレンティーナ

得点者：


代表ウィークによる長い3週間の中断を経て、セリエA第6節のプログラムで再開する。舞台はジェノヴァのルイジ・フェッラーリスで、15時キックオフの一戦では、ダニエレ・デ・ロッシ率いるジェノアが、ファビオ・グロッソ解任後に立て直しつつあるパオロ・ヴァノーリ率いるフィオレンティーナをホームに迎える。リーグ戦でいまだ未勝利のリグーリア勢は、ここまでわずか勝ち点1で順位は下から2番目。一方のヴィオラは勝ち点4だが、それでもなお下位に沈んでいる。


  • ゴールと主なプレー

  • 試合記録

    ジェノア対フィオレンティーナ

    得点者：


    ジェノア（3-5-2）: ビーロー；マルカンダッリ、オスティガルド、バスケス；エヒジブエ、フレンドルップ、アモリム、バルダンツィ、エッレルトソン；オスマイッチ、ヴィティーニャ。監督 デ・ロッシ


    フィオレンティーナ（4-2-3-1）: デ・ヘア；ヒメネス、ラニエリ、ドラグシン、バルデペニャス；ファジョーリ、ンドゥール；マスタントゥオーノ、ゴンサウヴェス、ニエ；ペッレグリーノ。監督 バノーリ


    警告：

    退場：

    主審：マレスカ

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