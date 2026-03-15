セリエA、コモ、ユヴェントス、ローマによるチャンピオンズリーグ出場権争い：順位表と日程の比較

試合終了10分前にディエゴ・カルロスがゴールを決め、コモは来季のチャンピオンズリーグ出場権をかけた直接対決でローマを下し、ローマやユヴェントスとの3チームによる争いにおいて重要な一歩を踏み出した。ファブレガス率いるチームは勝ち点3を獲得し、一気にローマとの差を広げるとともに、ユヴェントスも抜き去って勝ち点54で単独4位に浮上した（3位のナポリとは5ポイント差）。1ポイント差で追うのは、今節のウディネ戦（アウェイ）でボガのゴールにより勝利したユヴェントスだ。そしてコモから3ポイント差の3位には、ガスペリーニ率いるローマが位置している。ローマは今回の敗戦により、前節のジェノア戦に続き2連敗を喫した。