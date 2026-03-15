試合終了10分前にディエゴ・カルロスがゴールを決め、コモは来季のチャンピオンズリーグ出場権をかけた直接対決でローマを下し、ローマやユヴェントスとの3チームによる争いにおいて重要な一歩を踏み出した。ファブレガス率いるチームは勝ち点3を獲得し、一気にローマとの差を広げるとともに、ユヴェントスも抜き去って勝ち点54で単独4位に浮上した（3位のナポリとは5ポイント差）。1ポイント差で追うのは、今節のウディネ戦（アウェイ）でボガのゴールにより勝利したユヴェントスだ。そしてコモから3ポイント差の3位には、ガスペリーニ率いるローマが位置している。ローマは今回の敗戦により、前節のジェノア戦に続き2連敗を喫した。
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セリエA、コモ、ユヴェントス、ローマによるチャンピオンズリーグ出場権争い：順位表と日程の比較
コモのカレンダー
コモの次の試合は、降格回避を懸けて戦うヒリマルク率いるピサをホームに迎える一戦となる。その後、ファブレガス監督率いるチームは4月6日にウディネへ遠征し、4月11日・12日の週末にシニガリアで行われるインテルとの大一番に臨む。 コッパ・イタリア準決勝第2戦（4月21日21時、相手は再びインテル、第1戦は0-0で終了）に先立つリーグ戦最後の試合は、4月18日・19日の週末にレッジョ・エミリアでサッスオーロと対戦する予定だ。 もしコモがコッパ・イタリアの決勝に進出すれば、決勝戦は5月13日に予定されており、ヴェローナでのアウェイ戦とパルマとのホーム戦の間に行われる。
コモの試合日程
3月22日 12時30分：コモ対ピサ
4月6日 15:00：ウディネーゼ対コモ
4月11日・12日：コモ対インテル
4月18日・19日：サッスオーロ対コモ
4月21日 21:00：インテル対コモ（コッパ・イタリア）
4月25日・26日：ジェノア対コモ
5月2日・3日：コモ対ナポリ
5月9日・10日：ヴェローナ対コモ
5月13日：コッパ・イタリア決勝（開催の場合）
5月16日・17日：コモ対パルマ
5月23日・24日：クレモネーゼ対コモ
ユヴェントスの試合日程
チャンピオンズリーグ出場権を争う3チームのうち、ユヴェントスは（現時点では）チャンピオンズリーグからすでに敗退しているため、リーグ戦にのみ集中できる唯一のチームだ。 ビアンコネリの次の試合は、3月21日（土）20時45分、トリノで元ファビオ・グロッソ率いるサッスオーロと対戦する。4月6日には18時からホームでジェノアと対戦し、4月11日・12日の週末にはベルガモへ遠征し、アタランタと対戦する。 その翌節、スパレッティ監督率いるチームは再びホームのスタジアムでボローニャを迎え撃ち、その後、4月25日（土）から26日（日）にかけてサン・シーロで行われるミランとのビッグマッチに臨む。
ユヴェントスの日程
3月21日 20時45分：ユヴェントス対サッスオーロ
4月6日 18:00：ユヴェントス対ジェノア
4月11日・12日：アタランタ対ユヴェントス
4月18日・19日：ユヴェントス対ボローニャ
4月25日・26日：ミラン対ユヴェントス
5月2日・3日：ユヴェントス対ヴェローナ
5月9日・10日：レッチェ対ユヴェントス
5月16日・17日：ユヴェントス対フィオレンティーナ
5月23日・24日：トリノ対ユヴェントス
ローマの試合日程
コモ戦での敗北を乗り越え、ローマは気持ちを切り替え、4月19日（木）21時にオリンピコで行われるボローニャとのヨーロッパリーグ・ラウンド16第2戦（第1戦は1-1で終了）に集中する。 リーグ戦の次節、ジャロロッシは3月22日（土）18時にホームでレッチェと対戦し、続いて4月5日（日）にはサン・シーロでインテルとのビッグマッチに臨み、その次の節では4月11日（土）から12日（日）にかけてピサをホームに迎える。 その後、4月18日・19日の週末にはアタランタをホームに迎える。もしローマがヨーロッパリーグの準々決勝に進出した場合、2試合は4月9日（木）に第1戦、16日（木）に第2戦が予定されており、インテル戦の後、アタランタ戦の前という日程になる。
ローマの試合日程
3月19日 21:00：ローマ対ボローニャ（ヨーロッパリーグ）
3月22日 18:00：ローマ対レッチェ
4月5日 20:45：インテル対ローマ
4月9日：ヨーロッパリーグ準々決勝第1戦（予定）
4月11日・12日：ローマ対ピサ
4月16日：ヨーロッパリーグ準々決勝第2戦（開催の場合）
4月18日・19日：ローマ対アタランタ
4月25日・26日：ボローニャ対ローマ
5月2日・3日：ローマ対フィオレンティーナ
5月9日・10日：パルマ対ローマ
5月16日・17日：ローマ対ラツィオ
5月23日・24日：ヴェローナ対ローマ