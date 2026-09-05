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Goal.com
ライブ
Lautaro Martinez InterGetty Images

翻訳者：

セリエA、インテル対ナポリをライブ速報でお届け

インテル 対 ナポリ
インテル
ナポリ
セリエ A

セリエA第3節をLIVEで一緒に追いかけよう。

セリエA第3節

インテル対ナポリ 0-0

得点者：


ここ数シーズンを象徴してきた“スクデット争い”の一戦が、セリエA第3節という早い段階で実現する。会場はミラノのスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ、18時キックオフ。前年度王者のクリスティアン・キヴ率いるインテルが、前年度2位のマッシミリアーノ・アッレグリ率いるナポリと対戦する。直近のセリエA王者の座を分け合ってきた2チームによる注目カードだ。ただ、今季のスタートは対照的だ。インテルは2連勝で勝ち点6を積み上げて首位に立つ一方、ナポリはジェノヴァでの勝利後、ホームでコモに敗れてこの一戦を迎える。インテルが勝てば、両者の勝ち点差は早くも6に広がることになる。






  • GOALとハイライトプレー

    45+4分 - ディマルコのシュートはクロスバー！ 左足のFKがバーを直撃。メレトは動けなかった。


    45+2分 - インテルが応戦！ ラウタロが左サイドを突破。ディ・ロレンツォがいったんクリアするが、アルゼンチン代表FWが回収して強烈なシュート。メレトがCKに逃れる！


    45+1分 - ホイルンドが先制機を逃す！ 右CKから折り返し。デンマーク人FWがコントロールして左足で打つも、弱くマルティネスが難なく対応。


    35分 - ビセックが圧巻のプレー。ペナルティーエリア手前でラファ・マリンに股抜きを決めて持ち込み、左足でカーブをかけたシュートを放つが、わずかに高い。


    29分 - 再びアングイッサ。ホイルンドの落としから後方から詰めたが、アカンジが決定的なブロックでCKに逃れる。


    24分 - 再びエスポジト。ディマルコのクロスにヘディングで合わせるが、ボールはわずかに外れる。


    11分 - ピオ・エスポジトが狙う。エリア内で見事な体のひねりから放ったシュートはメレトがセーブ。


    6分 - アングイッサに対するマルティネスのビッグセーブ！ アリソンが左サイドを突破し、折り返しを受けたカメルーン代表MFがペナルティーエリア中央からダイレクトで反転シュート。これに対しインテルGKが驚異的な反応を見せ、ナポリの先制を阻止。さらにポリターノのこぼれ球にも対応した。


    2分 - インテルがいきなりビッグチャンス！ ペナルティーエリア手前でラウタロが頭で落とし、ディウフがダイレクトでコースを突いたシュート。メレトが好セーブでCKに逃れる。

    • 広告

  • 試合結果

    インテル 0-0 ナポリ

    得点者:


    インテル（3-5-2）: J・マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ；ディウフ、バレッラ、ジエリンスキ、スチッチ、ディマルコ；エスポジト、ラウタロ・マルティネス。監督 キヴ。


    ナポリ（4-3-3）: メレト；ディ・ロレンツォ、ラフマニ、マリン、スピナッツォーラ；アンギサ、ロボトカ、ベルガラ；ポリターノ、ホイルンド、アリソン・サントス。監督 アッレグリ。


    警告: ベルガラ（N）

    退場:

    アシスト:

    主審: ソッツァ

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