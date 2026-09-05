45+4分 - ディマルコのシュートはクロスバー！ 左足のFKがバーを直撃。メレトは動けなかった。





45+2分 - インテルが応戦！ ラウタロが左サイドを突破。ディ・ロレンツォがいったんクリアするが、アルゼンチン代表FWが回収して強烈なシュート。メレトがCKに逃れる！





45+1分 - ホイルンドが先制機を逃す！ 右CKから折り返し。デンマーク人FWがコントロールして左足で打つも、弱くマルティネスが難なく対応。





35分 - ビセックが圧巻のプレー。ペナルティーエリア手前でラファ・マリンに股抜きを決めて持ち込み、左足でカーブをかけたシュートを放つが、わずかに高い。





29分 - 再びアングイッサ。ホイルンドの落としから後方から詰めたが、アカンジが決定的なブロックでCKに逃れる。





24分 - 再びエスポジト。ディマルコのクロスにヘディングで合わせるが、ボールはわずかに外れる。





11分 - ピオ・エスポジトが狙う。エリア内で見事な体のひねりから放ったシュートはメレトがセーブ。





6分 - アングイッサに対するマルティネスのビッグセーブ！ アリソンが左サイドを突破し、折り返しを受けたカメルーン代表MFがペナルティーエリア中央からダイレクトで反転シュート。これに対しインテルGKが驚異的な反応を見せ、ナポリの先制を阻止。さらにポリターノのこぼれ球にも対応した。





2分 - インテルがいきなりビッグチャンス！ ペナルティーエリア手前でラウタロが頭で落とし、ディウフがダイレクトでコースを突いたシュート。メレトが好セーブでCKに逃れる。