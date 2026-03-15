グスタフ・イサクセンのゴールが、首位を目指すミランの勢いを止めた。 ロッソネリはオリンピコでラツィオに0-1で敗れた。前半26分にデンマーク人選手が挙げた決勝点が決定的となり、アッレグリ率いるチームはインテルとの差を広げられた。昨日、ネラッズーリはアタランタと1-1で引き分けたが、ミランの敗戦により、チブ率いるチームは依然として1ポイント差を保ち、現在ロッソネリに対して8ポイントのリードを築いている。 ミランはクレモネーゼ戦とインテルとのダービー戦での2連勝の後、敗北を喫した。次の試合はサン・シーロでのトリノ戦となり、インテルはフィレンツェでヴァノーリ率いるチームと対戦する。
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セリエA、インテルとミランの優勝争い：順位表と日程の比較
インテル戦日程
したがって、優勝争いにおいて、インテルはシーズン終了まで8ポイントのリードを保っている。 次節は、前述の通り、インテルは3月22日（日）20時45分キックオフの試合でフィレンツェへ遠征し、その後4月5日（日）20時45分にサン・シーロでローマを迎え撃つ。4月11日・12日の週末にはコモでアウェイ戦を行い、4月18日・19日の週末にはホームに戻ってカリアリと対戦する。 これは、4月21日21時に予定されているコッパ・イタリア準決勝第2戦（第1戦は0-0で終了）を控えた、ネラッズーリにとって最後の試合となる。
インテル戦日程
3月22日 20時45分：フィオレンティーナ対インテル
4月5日 20時45分：インテル対ローマ
4月11日・12日：コモ対インテル
4月18日・19日：インテル対カリアリ
4月21日 21:00：インテル対コモ（コッパ・イタリア）
4月25日・26日：トリノ対インテル
5月2日・3日：インテル対パルマ
5月9日・10日：ラツィオ対インテル
5月13日：コッパ・イタリア決勝（開催の場合）
5月16日・17日：インテル対ヴェローナ
5月23日・24日：ボローニャ対インテル
ミランの試合日程
ロッソネリは追いかける立場に追い込まれており、3月21日（土）18時からトリノと対戦する次節から、早くも勝ち点を挽回したいと考えている。4月6日（月）は特に注目すべき日だ。20時45分からナポリとの大一番が予定されており、その翌節となる4月11日～12日の週末には、 アッレグリ率いるチームはウディネーゼをホームに迎え、その後4月18日・19日の試合でヴェローナと対戦する。これは、4月25日・26日のユヴェントスとの大一番を前にした一戦となる。
ミランの試合日程
3月21日 18:00：ミラン対トリノ
4月6日 20:45：ナポリ対ミラン
4月11日・12日：ミラン対ウディネーゼ
4月18日・19日：ヴェローナ対ミラン
4月25日・26日：ミラン対ユヴェントス
5月2日・3日：サッスオーロ対ミラン
5月9日・10日：ミラン対アタランタ
5月16日・17日：ジェノア対ミラン
5月23日・24日：ミラン対カリアリ