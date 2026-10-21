イタリア審判協会（AIA）は、セリエA 2026/27シーズン第8節の審判割り当てを発表した。ビッグマッチは2試合が予定されており、オルサートはナポリ対ローマ をコモ出身のアンドレア・コロンボ主審に任せることを決めた。もう一つの注目カード、インテル対フィオレンティーナは、起用可能な審判の中でも経験豊富なマリアーニ主審が担当する。審判割り当ては以下の通り。



