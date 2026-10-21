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ライブ
Mariani Colombo arbitriGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

セリエA第8節の審判員：ナポリ対ローマはコロンボ、インテル対フィオレンティーナはマリアーニ。オルサートによる全指名

セリエ A
トリノ 対 モンツァ
トリノ
モンツァ
カリアリ 対 ボローニャ
カリアリ
ボローニャ
コモ 対 サッスオーロ
コモ
サッスオーロ
ナポリ 対 ローマ
ナポリ
ローマ
ラツィオ 対 パルマ
ラツィオ
パルマ
アタランタ 対 フロジノーネ
アタランタ
フロジノーネ
レッチェ 対 ユヴェントス
レッチェ
ユヴェントス
ウディネーゼ 対 ACミラン
ウディネーゼ
ACミラン
サッスオーロ 対 ラツィオ
ローマ 対 カリアリ
トリノ 対 コモ
ヴェネツィア 対 インテル
ヴェネツィア
インテル
ACミラン 対 ボローニャ
パルマ 対 ウディネーゼ
モンツァ 対 ナポリ
ジェノア 対 ユヴェントス
ジェノア
インテル 対 フィオレンティーナ
フィオレンティーナ

リーグ第8節の全審判団の判定

イタリア審判協会（AIA）は、セリエA 2026/27シーズン第8節の審判割り当てを発表した。ビッグマッチは2試合が予定されており、オルサートはナポリ対ローマ をコモ出身のアンドレア・コロンボ主審に任せることを決めた。もう一つの注目カード、インテル対フィオレンティーナは、起用可能な審判の中でも経験豊富なマリアーニ主審が担当する。審判割り当ては以下の通り。


  • トリノ対モンツァ　10月23日（金）20時45分

    ザノッティ

    ロ・チチェロ – ラゲッツァ

    第4審判員：     マッサ

    VAR：    マッシミ

    AVAR：     カンプローネ

  • カリアリ対ボローニャ　10月24日（土）15:00

    ボナチーナ

    チェッコーニ－ヴェッキ

    第4審判員：      ラ・ペンナ

    VAR：     ヴォルピ

    AVAR：      ディ・パオロ

  • コモ対サッスオーロ　10月24日（土）15時00分

    ディ・マルコ

    モーロ – コルテーゼ

    第4審判：       コッル

    VAR：      ピッチニーニ

    AVAR：       ファッブリ

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  • ナポリ対ローマ　10月24日（土）18:00

    コロンボ

    ビンドーニ、ロッシ M.

    第4審判：     サッキ J.L.

    VAR：      アウレリアーノ

    AVAR：     メラヴィリア

  • ラツィオ対パルマ　10月24日（土）20時45分

    アレーナ

    チェッコン、チェオリン

    第4審判員:      ドヴェリ

    VAR:     サントーロ

    AVAR:    マッツォレーニ

  • インテル対フィオレンティーナ　10月25日（日）12時30分

    マリアーニ

    アラッシオ、ロッシ C.

    第4審判：     ズッフェルリ

    VAR：     ファッブリ

    AVAR：      サントロ

  • アタランタ対フロジノーネ　10月25日（日）15:00

    マリネッリ

    バッチーニ、L・ロッシ

    第4審判員：     パイレット

    VAR：     ディオニージ

    AVAR：     ガリリョ

  • ジェノア対ヴェネツィア　10月25日（日）15時00分

    ソッツァ

    パッセリ、トリンキエーリ

    第4審判：     マルケッティ

    VAR：     ディ・パオロ

    AVAR：       プロンテラ

  • レッチェ対ユヴェントス　10月25日（日）18時

    マレスカ

    モンディン - バローネ

    第4審判：       フェリチャーニ

    VAR：      パテルナ

    AVAR：      バローニ

  • ウディネーゼ対ミラン　10月25日（日）20時45分

    マルチェナーロ

    コラロッシ – コスタンツォ

    第4審判:     アイロルディ

    VAR:    ペッツート

    AVAR:      アウレリアーノ