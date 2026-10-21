イタリア審判協会（AIA）は、セリエA 2026/27シーズン第8節の審判割り当てを発表した。ビッグマッチは2試合が予定されており、オルサートはナポリ対ローマ をコモ出身のアンドレア・コロンボ主審に任せることを決めた。もう一つの注目カード、インテル対フィオレンティーナは、起用可能な審判の中でも経験豊富なマリアーニ主審が担当する。審判割り当ては以下の通り。
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セリエA第8節の審判員：ナポリ対ローマはコロンボ、インテル対フィオレンティーナはマリアーニ。オルサートによる全指名
トリノ対モンツァ 10月23日（金）20時45分
ザノッティ
ロ・チチェロ – ラゲッツァ
第4審判員： マッサ
VAR： マッシミ
AVAR： カンプローネ
カリアリ対ボローニャ 10月24日（土）15:00
ボナチーナ
チェッコーニ－ヴェッキ
第4審判員： ラ・ペンナ
VAR： ヴォルピ
AVAR： ディ・パオロ
コモ対サッスオーロ 10月24日（土）15時00分
ディ・マルコ
モーロ – コルテーゼ
第4審判： コッル
VAR： ピッチニーニ
AVAR： ファッブリ
ナポリ対ローマ 10月24日（土）18:00
コロンボ
ビンドーニ、ロッシ M.
第4審判： サッキ J.L.
VAR： アウレリアーノ
AVAR： メラヴィリア
ラツィオ対パルマ 10月24日（土）20時45分
アレーナ
チェッコン、チェオリン
第4審判員: ドヴェリ
VAR: サントーロ
AVAR: マッツォレーニ
インテル対フィオレンティーナ 10月25日（日）12時30分
マリアーニ
アラッシオ、ロッシ C.
第4審判： ズッフェルリ
VAR： ファッブリ
AVAR： サントロ
アタランタ対フロジノーネ 10月25日（日）15:00
マリネッリ
バッチーニ、L・ロッシ
第4審判員： パイレット
VAR： ディオニージ
AVAR： ガリリョ
ジェノア対ヴェネツィア 10月25日（日）15時00分
ソッツァ
パッセリ、トリンキエーリ
第4審判： マルケッティ
VAR： ディ・パオロ
AVAR： プロンテラ
レッチェ対ユヴェントス 10月25日（日）18時
マレスカ
モンディン - バローネ
第4審判： フェリチャーニ
VAR： パテルナ
AVAR： バローニ
ウディネーゼ対ミラン 10月25日（日）20時45分
マルチェナーロ
コラロッシ – コスタンツォ
第4審判: アイロルディ
VAR: ペッツート
AVAR: アウレリアーノ
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