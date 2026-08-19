以下は、セリエA 2026-27シーズン第1節全試合の審判団の割り当て。リーグは土曜日にイタリア王者インテルがホームでモンツァと対戦する一戦で開幕し、ボローニャ対ラツィオ、ローマ対フィオレンティーナが行われる8月24日（月）に締めくくられる。





以下が、新たな割り当て責任者ダニエレ・オルサートによる最初のものとなる、全ての完全な審判割り当てだ。







