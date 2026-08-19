あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
FBL-ITA-AIC-GALAAFP
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

セリエA第1節の審判団が発表、オルサートによる最初の割り当てが決定

セリエ A

セリエA開幕節の主審とVAR

以下は、セリエA 2026-27シーズン第1節全試合の審判団の割り当て。リーグは土曜日にイタリア王者インテルがホームでモンツァと対戦する一戦で開幕し、ボローニャ対ラツィオ、ローマ対フィオレンティーナが行われる8月24日（月）に締めくくられる。


以下が、新たな割り当て責任者ダニエレ・オルサートによる最初のものとなる、全ての完全な審判割り当てだ。



  • セリエA、第1節 - 審判団割り当て


    インテル - モンツァ


    主審：Marinelli


    VAR：Gariglio



    ウディネーゼ - コモ


    主審：Arena


    VAR：Camplone



    ジェノア - ナポリ


    主審：Di Bello


    VAR：Meraviglia



    パルマ - カリアリ


    主審：Perenzoni


    VAR：Dionisi



    フロジノーネ - ユヴェントス


    主審：Ayroldi


    VAR：Marini



    ヴェネツィア - レッチェ


    主審：Rapuano


    VAR：Ghersini



    アタランタ - サッスオーロ


    主審：Crezzini


    VAR：Giua



    トリノ - ミラン


    主審：Zufferli


    VAR：Mazzoleni



    ボローニャ - ラツィオ


    主審：Maresca F.


    VAR：Di Paolo



    ローマ - フィオレンティーナ


    主審：Marcenaro


    VAR：Abisso

    • 広告

    この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー