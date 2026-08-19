以下は、セリエA 2026-27シーズン第1節全試合の審判団の割り当て。リーグは土曜日にイタリア王者インテルがホームでモンツァと対戦する一戦で開幕し、ボローニャ対ラツィオ、ローマ対フィオレンティーナが行われる8月24日（月）に締めくくられる。
以下が、新たな割り当て責任者ダニエレ・オルサートによる最初のものとなる、全ての完全な審判割り当てだ。
以下は、セリエA 2026-27シーズン第1節全試合の審判団の割り当て。リーグは土曜日にイタリア王者インテルがホームでモンツァと対戦する一戦で開幕し、ボローニャ対ラツィオ、ローマ対フィオレンティーナが行われる8月24日（月）に締めくくられる。
以下が、新たな割り当て責任者ダニエレ・オルサートによる最初のものとなる、全ての完全な審判割り当てだ。
セリエA、第1節 - 審判団割り当て
インテル - モンツァ
主審：Marinelli
VAR：Gariglio
ウディネーゼ - コモ
主審：Arena
VAR：Camplone
ジェノア - ナポリ
主審：Di Bello
VAR：Meraviglia
パルマ - カリアリ
主審：Perenzoni
VAR：Dionisi
フロジノーネ - ユヴェントス
主審：Ayroldi
VAR：Marini
ヴェネツィア - レッチェ
主審：Rapuano
VAR：Ghersini
アタランタ - サッスオーロ
主審：Crezzini
VAR：Giua
トリノ - ミラン
主審：Zufferli
VAR：Mazzoleni
ボローニャ - ラツィオ
主審：Maresca F.
VAR：Di Paolo
ローマ - フィオレンティーナ
主審：Marcenaro
VAR：Abisso
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