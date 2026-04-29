セリエA移籍が噂される中、ファン・ダイクはアリソンの退団がリヴァプールに「大きな打撃」と認めた。

アリソンは怪我から回復中で、クラブの当面最優先事項は今シーズンを完走することだ。「残り4試合に間に合うよう復帰を目指している。それが今の焦点だ。その先については私に聞かないでほしい」とファン・ダイクは語った。

GKの将来を問われると、オランダ人DFはこう語った。「残ってほしいか？もちろん。誰もが思いを持つだろう。噂はあるが、具体的なことがあれば皆が知る。私は心配していない」