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セリエA移籍が噂される中、ファン・ダイクはアリソンの退団がリヴァプールに「大きな打撃」と認めた。
ユヴェントスがブラジル人GKの獲得に動いている
リヴァプールは年明け、アリソンの契約に盛り込まれた1年間の延長オプションを行使した。これにより、彼の現契約は2027年6月に終了する。 現在負傷中のブラジル代表は、今夏ユヴェントスなどセリエAクラブへの移籍が噂されている。それでもファン・ダイクは、チームメイトがアンフィールドに残ることを期待している。
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アンフィールドの時代は幕を閉じた。
アリソンの移籍噂は、すでにモハメド・サラーとアンディ・ロバートソンとの別れが確定しているリヴァプールファンに不安を広げている。
ファン・ダイクはアリソン残留を望むも、冷静な姿勢を保っている。 ESPNの取材に「いつかは誰もが、僕も含めて、去る日が来る」と語った。「もしそれが現実になれば、彼も僕もまだ分からないが、クラブは適応するだけだ」
ファン・ダイクはアリソンのリーダーシップを高く評価している
ブラジル人選手がロッカールームにもたらすものについて、キャプテンは次のように語った。「我々はこれまで、良いことも悪いことも共に乗り越えてきた。彼がいないのは大きな損失だ。だが、先走って考えるのは得策ではない。 彼は私にとって重要なチームリーダーであり、ピッチ上でも不可欠な存在だ。世界最高のGKであり、私にとっては世界一だからだ」
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ラストスパートに集中しよう
アリソンは怪我から回復中で、クラブの当面最優先事項は今シーズンを完走することだ。「残り4試合に間に合うよう復帰を目指している。それが今の焦点だ。その先については私に聞かないでほしい」とファン・ダイクは語った。
GKの将来を問われると、オランダ人DFはこう語った。「残ってほしいか？もちろん。誰もが思いを持つだろう。噂はあるが、具体的なことがあれば皆が知る。私は心配していない」