以下、セリエA第3節の審判団割り当てをお伝えする。今節は2つのビッグマッチが組まれており、土曜18時にサン・シーロで行われるインテル対ナポリはソッツァ（VARはディ・パオロ）、そして日曜20時45分にアリアンツ・スタジアムで開催されるユヴェントス対ミランはマリアーニ（VARはファッブリ）が担当する。
以下、全割り当て一覧。
以下、セリエA第3節の審判団割り当てをお伝えする。今節は2つのビッグマッチが組まれており、土曜18時にサン・シーロで行われるインテル対ナポリはソッツァ（VARはディ・パオロ）、そして日曜20時45分にアリアンツ・スタジアムで開催されるユヴェントス対ミランはマリアーニ（VARはファッブリ）が担当する。
以下、全割り当て一覧。
ジェノア－コモ 9月4日（金）20:45
グイダ
ペロッティ－ベルティ
第4審判: クレッツィーニ
VAR: アウレリアーノ
AVAR: パガネッシ
フィオレンティーナ－トリノ 9月5日（土）15:00
マッサ
メリ－インペリアーレ
第4審判: アレーナ
VAR: ジウア
AVAR: マリーニ
インテル－ナポリ 9月5日（土）18:00
ソッツァ
ペレッティ－バッチーニ
第4審判: ドーヴェリ
VAR: ディ・パオロ
AVAR: ディオニージ
ローマ－アタランタ 9月5日（土）20:45
コロンボ
バーリ－パレルモ
第4審判: コッル
VAR: カンプローネ
AVAR: サントーロ
フロジノーネ－ヴェネツィア 9月6日（日） 15:00
ペッリ
パッセーリ－レガッティエーリ
第4審判: キッフィ
VAR: マッツォレーニ
AVAR: ヴォルピ
パルマ－モンツァ 9月6日（日） 15:00
ラ・ペンナ
テゴーニ－ヴェッキ
第4審判: ラプアーノ
VAR: ペッツート
AVAR: ガリーリオ
ボローニャ－サッスオーロ 9月6日（日） 18:00
ディ・ベッロ
ガルゼッリ－ビッフィ
第4審判: パイレット
VAR: パテルナ
AVAR: デル・ジョヴァネ
ユヴェントス－ミラン 9月6日（日） 20:45
マリアーニ
ビンドーニ－アラッシオ
第4審判: マルチェナーロ
VAR: ファッブリ
AVAR: カンプローネ
カリアリ－レッチェ 9月7日（月）18:00
サッキ J.L.
コスタンツォ－ルチアーニ
第4審判: フルノー
VAR: ピッチニーニ
AVAR: マッツォレーニ
ウディネーゼ－ラツィオ 9月7日（月）20:45
トレモラーダ
ロッシ L.－モナコ
第4審判: マレスカ
VAR: マッジョーニ
AVAR: ルテッラ
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