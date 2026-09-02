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Goal.com
ライブ
Maurizio MarianiGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

セリエA審判団、インテル対ナポリはソッツァ、ユヴェントス対ミランはマリアーニ。全指名一覧

セリエ A

セリエA第3節の審判団 नियुक्त情報

以下、セリエA第3節の審判団割り当てをお伝えする。今節は2つのビッグマッチが組まれており、土曜18時にサン・シーロで行われるインテル対ナポリはソッツァ（VARはディ・パオロ）、そして日曜20時45分にアリアンツ・スタジアムで開催されるユヴェントス対ミランはマリアーニ（VARはファッブリ）が担当する。


以下、全割り当て一覧。

  • ジェノア－コモ 9月4日（金）20:45


    グイダ


    ペロッティ－ベルティ


    第4審判: クレッツィーニ


    VAR: アウレリアーノ


    AVAR: パガネッシ




    フィオレンティーナ－トリノ 9月5日（土）15:00


    マッサ


    メリ－インペリアーレ


    第4審判: アレーナ


    VAR: ジウア


    AVAR: マリーニ




    インテル－ナポリ 9月5日（土）18:00


    ソッツァ


    ペレッティ－バッチーニ


    第4審判: ドーヴェリ


    VAR: ディ・パオロ


    AVAR: ディオニージ




    ローマ－アタランタ 9月5日（土）20:45


    コロンボ


    バーリ－パレルモ


    第4審判: コッル


    VAR: カンプローネ


    AVAR: サントーロ




    フロジノーネ－ヴェネツィア 9月6日（日） 15:00


    ペッリ


    パッセーリ－レガッティエーリ


    第4審判: キッフィ


    VAR: マッツォレーニ


    AVAR: ヴォルピ




    パルマ－モンツァ 9月6日（日） 15:00


    ラ・ペンナ


    テゴーニ－ヴェッキ


    第4審判: ラプアーノ


    VAR: ペッツート


    AVAR: ガリーリオ




    ボローニャ－サッスオーロ 9月6日（日） 18:00


    ディ・ベッロ


    ガルゼッリ－ビッフィ


    第4審判: パイレット


    VAR: パテルナ


    AVAR: デル・ジョヴァネ




    ユヴェントス－ミラン 9月6日（日） 20:45


    マリアーニ


    ビンドーニ－アラッシオ


    第4審判: マルチェナーロ


    VAR: ファッブリ


    AVAR: カンプローネ




    カリアリ－レッチェ 9月7日（月）18:00


    サッキ J.L.


    コスタンツォ－ルチアーニ


    第4審判: フルノー


    VAR: ピッチニーニ


    AVAR: マッツォレーニ




    ウディネーゼ－ラツィオ 9月7日（月）20:45


    トレモラーダ


    ロッシ L.－モナコ


    第4審判: マレスカ


    VAR: マッジョーニ


    AVAR: ルテッラ



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