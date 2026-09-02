以下、セリエA第3節の審判団割り当てをお伝えする。今節は2つのビッグマッチが組まれており、土曜18時にサン・シーロで行われるインテル対ナポリはソッツァ（VARはディ・パオロ）、そして日曜20時45分にアリアンツ・スタジアムで開催されるユヴェントス対ミランはマリアーニ（VARはファッブリ）が担当する。





以下、全割り当て一覧。