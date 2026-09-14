セリエAウィメンズカップの決勝はユヴェントス対ローマに決まった。ユヴェントスは土曜夜、ビエッラでインテルを相手に優位に立ち、ファン・ディーメンのオウンゴールで1-0の勝利。ローマはサッスオーロでコラントゥオーノ率いるチームを下した。グループステージではトレ・フォンターネでその相手に1-0で敗れていたが、3週間後のリッチではまったく別の展開となり、最終的に7-1で圧勝した。ピエモンテがハットトリック、ファン・ドーレンが2得点を挙げ、ドムスとジュリアーノにもゴールが生まれた。サッスオーロは終盤にフェルコックが1点を返した。
Gribaudi/ImagePhoto
翻訳者：
セリエA女子カップ：圧巻のローマがユヴェントスと決勝へ。土曜日にヴィアレッジョで開催
昨年はユヴェントスが優勝した
トロフィーの行方は、やはりユヴェントスとローマの争いとなる。両者はコッパ・イタリア、スーペルコッパ・イタリアーナ、そしてセリエAウィメンズカップを含め、直近5度のイタリア国内大会決勝すべてで主役を演じてきた。昨年、カステッランマーレ・ディ・スタービアで行われたセリエAウィメンズカップ史上初の決勝では、カンツィ率いるユヴェントスが92分に勝ち抜けた。スコアは3-2で、得点者はヴァングスゴー、ボナンセア、トーマス。2度同点に追いついていたローマは、ハーヴィとジュリアーノがゴールを決めた。
土曜日にヴィアレッジョで開催される試合に出場する
来週土曜日、ヴィアレッジョで2026年のトロフィーが懸かる一戦が行われる。キックオフは「トルクアート・ブレシャーニ」で18時だ。
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