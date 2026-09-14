セリエA女子カップ：圧巻のローマがユヴェントスと決勝へ。土曜日にヴィアレッジョで開催

セリエAウィメンズカップの決勝はユヴェントス対ローマに決まった。ユヴェントスは土曜夜、ビエッラでインテルを相手に優位に立ち、ファン・ディーメンのオウンゴールで1-0の勝利。ローマはサッスオーロでコラントゥオーノ率いるチームを下した。グループステージではトレ・フォンターネでその相手に1-0で敗れていたが、3週間後のリッチではまったく別の展開となり、最終的に7-1で圧勝した。ピエモンテがハットトリック、ファン・ドーレンが2得点を挙げ、ドムスとジュリアーノにもゴールが生まれた。サッスオーロは終盤にフェルコックが1点を返した。