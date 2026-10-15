今季の出場はわずか2分。詳細が明らかになっていない背中の問題に再び悩まされ、チャンピオンズリーグの登録メンバーからも外された。フェデリコ・キエーザのリヴァプールでの3年目も、最悪の形で始まった。過去2度の夏とは異なり、今回は元ユヴェントスのキエーザ自身、早くも1月に退団するという考えを具体的に抱き始めている。そして、行き先の候補の中では、セリエA復帰が最も現実味を帯びている。
翻訳者：
セリエAの3クラブが1月の移籍に向けてキエーザを勧誘
セリエAのクラブが3つ連続
イングランドのCaught Offsideとリバプールの複数の地元紙によると、今夏にはセリエA復帰、さらにはユベントス復帰にも前向きな姿勢が示されていた。しかし、イラオラと選手本人は互いにもう一度チャンスを与えることを選んだものの、その試みは現時点で実を結んでいない。
そうなれば、1月にはインテル、ラツィオ、そしてアタランタに道が開ける。イングランドメディアによると、この3クラブが現在、キエーザの獲得を試みることに最も前向きだ。
異なる3つの選択肢
クリスティアーノ・ジュントーリとの関係が難しかったことから、アタランタへの移籍は実際には難しい。一方、インテルはルイス・エンリケが退団した場合に獲得に動く考えだ。ラツィオにとっては財政面が問題となる。シーズンあたり600万を超える高額な年俸が、クラブの不安定な財政をさらに圧迫することになるためだ。
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