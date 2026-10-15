イングランドのCaught Offsideとリバプールの複数の地元紙によると、今夏にはセリエA復帰、さらにはユベントス復帰にも前向きな姿勢が示されていた。しかし、イラオラと選手本人は互いにもう一度チャンスを与えることを選んだものの、その試みは現時点で実を結んでいない。

そうなれば、1月にはインテル、ラツィオ、そしてアタランタに道が開ける。イングランドメディアによると、この3クラブが現在、キエーザの獲得を試みることに最も前向きだ。