セリエAの「LAレイカーズ」？ コモ代表が野心を表明、UEFAの財務規制に「罰金なら受け入れる」と強気

「Business of Sport」ポッドキャストで、スワルソ氏はコモの壮大なビジョンを語った。同会長は、クラブがピッチを超えた可能性を秘めると確信している。彼はこの立地の良さを生かし、グローバルブランドを築きたいと考えている。

「私たちは単なるサッカーチームではなく、スポーツツーリズムの目的地になるべきだ」とスワルソ氏は語る。「この地の美しさや人々の魅力を伝えたい。重要なのはサッカーではなく、スポーツツーリズムの目的地であること。目標は、イタリアサッカー界の『ロサンゼルス・レイカーズ』になることだ。」