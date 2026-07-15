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セリエAの「LAレイカーズ」？ コモ代表が野心を表明、UEFAの財務規制に「罰金なら受け入れる」と強気
スポーツツーリズムの帝国を築く
「Business of Sport」ポッドキャストで、スワルソ氏はコモの壮大なビジョンを語った。同会長は、クラブがピッチを超えた可能性を秘めると確信している。彼はこの立地の良さを生かし、グローバルブランドを築きたいと考えている。
「私たちは単なるサッカーチームではなく、スポーツツーリズムの目的地になるべきだ」とスワルソ氏は語る。「この地の美しさや人々の魅力を伝えたい。重要なのはサッカーではなく、スポーツツーリズムの目的地であること。目標は、イタリアサッカー界の『ロサンゼルス・レイカーズ』になることだ。」
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金融規制への挑戦
セリエAで4位となり、初のチャンピオンズリーグ参戦を控えるコモにとって、UEFAの財務規制は差し迫った課題だ。しかし、スワルソ氏は制裁の可能性にも動じていない。クラブは支出戦略を妥協しない、と彼は明言した。
「1年出場停止の可能性もある。だからこそ、ここが我々の居場所だと思い、必死に戦うべきだ。支出は変えない」とスワルソは述べた。「UEFAにファイナンシャル・フェアプレーを説教される必要はない。オーナーたちが毎日言っている。罰金を科すなら科せばいい。それは乗り越えるべきハードルだ。仕事の一部だ。」
選手評価額を貫く
野心を維持するため、コモは主力選手たちに巨額の移籍金を設定している。スワルソ氏は、アサネ・ディアオを1,200万ユーロで獲得したと明かし、6,000万ユーロのオファーを即座に拒否した。選手を長く保有すれば償却益が増えると説明した。
同様に、マルティン・バトゥリーナも1,800万ユーロで獲得。5,500万ユーロのオファーを断り、7,500万ユーロの価値を見込んでいる。スワルソ氏は、セスク・ファブレガス監督に欧州の強豪と戦える戦力を整えるため、ホームでレアル・マドリード、アウェイでバルセロナと対戦したいと冗談交じりに語った。 また、チェルシーのDFトレヴォ・チャロバを巡る両クラブの関心を友好的に解決するため、スワルソ氏はインテル会長のベッペ・マロッタ氏に直接電話した。
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コモの今後はどうなる？
今後、コモはピッチ内外で新たな章を迎える。チャンピオンズリーグの過密日程をこなしつつ、クラブはインフラ整備にも注力する。スワルソ氏は2027年までに収容人数1万5000人の新ブティックスタジアム建設に着手する計画だ。この積極的な市場戦略と果敢な姿勢が続けば、来シーズンのヨーロッパで最も注目すべきチームとなるだろう。
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