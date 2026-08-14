イタリア人FWインモービレが、輝かしいサッカーキャリアに終止符を打つという大きな決断を下した。公式戦650試合以上に出場し、320得点超を記録した見事な歩みを経て、この象徴的なストライカーはスパイクを脱ぎ、美しいゲームに忘れがたい足跡を残すことになった。

この発表は、世界中のカルチョファンにとって大きな節目となる。ユヴェントスの有望な下部組織出身選手だったインモービレが、とりわけラツィオの青いユニフォームをまとった歴史的な期間において、世代を代表する決定力の高いフィニッシャーの一人へと成長していく姿を、彼らは見届けてきた。

ベテランFWは即時引退を決断し、イタリア、ドイツ、スペイン、そして最後にフランスで最高レベルの戦いを経験したキャリアに幕を下ろすことになった。多くの人々は、このストライカーが別の大陸のリーグでキャリアを続ける可能性もあると見ていたが、本人は今この時に身を引く道を選択。常にゴールネットを揺らしてくれる存在として信頼されてきた選手という、そのレガシーを損なうことなく残す形となった。