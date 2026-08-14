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セリエAの象徴チーロ・インモービレ、伝説的なキャリアを経て現役引退を発表
並外れた旅路の終わり
イタリア人FWインモービレが、輝かしいサッカーキャリアに終止符を打つという大きな決断を下した。公式戦650試合以上に出場し、320得点超を記録した見事な歩みを経て、この象徴的なストライカーはスパイクを脱ぎ、美しいゲームに忘れがたい足跡を残すことになった。
この発表は、世界中のカルチョファンにとって大きな節目となる。ユヴェントスの有望な下部組織出身選手だったインモービレが、とりわけラツィオの青いユニフォームをまとった歴史的な期間において、世代を代表する決定力の高いフィニッシャーの一人へと成長していく姿を、彼らは見届けてきた。
ベテランFWは即時引退を決断し、イタリア、ドイツ、スペイン、そして最後にフランスで最高レベルの戦いを経験したキャリアに幕を下ろすことになった。多くの人々は、このストライカーが別の大陸のリーグでキャリアを続ける可能性もあると見ていたが、本人は今この時に身を引く道を選択。常にゴールネットを揺らしてくれる存在として信頼されてきた選手という、そのレガシーを損なうことなく残す形となった。
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栄誉と節目に満ちたタイトル獲得の軌跡
このイタリア人ストライカーは、クラブと代表の両方で主要タイトルを獲得し、真のレジェンドとして現役を退く。特筆すべき実績としては、2019-20シーズンのゴールデンシュー獲得、セリエA得点王4回、そしてイタリア代表としてEURO2020制覇が挙げられる。
個人タイトルも圧巻で、2019-20シーズンには自身最多タイとなる36得点を記録。ロベルト・レヴァンドフスキやクリスティアーノ・ロナウドらを抑えてヨーロピアン・ゴールデンシューを手にし、現代を代表するエリートストライカーの一人としての地位を確固たるものにした。
代表レベルでは、インモービレは2021年夏に欧州制覇を成し遂げたロベルト・マンチーニ率いるイタリア代表の重要な一員だった。クラブでの活躍と比べて代表での得点力にはしばしば厳しい目が向けられたが、その献身性と戦術理解は、ウェンブリーでイングランドを破って決勝を制したイタリアの快進撃において不可欠だった。
フランスの首都に別れを告げる
インモービレのプロとしての最後の章はフランスで迎えた。人生の次の段階へ移る決断を下す前、現役最後の数カ月をそこで過ごした。直近の所属クラブであるパリFCは、このベテランの退団に際して惜しみない賛辞を送り、インモービレはレジェンドだと記した。
さらにクラブはソーシャルメディアで感謝の意を示し、「650試合以上に出場し、320ゴール以上を挙げ、複数のタイトルを獲得したチーロ・インモービレが、その偉大なキャリアに幕を下ろす。幾世代にもわたって記憶に刻まれるであろう、特別な選手だった」と述べた。
引退の決断は、最近フランスのクラブを離れることになった流れを受けたものだ。本人は、プロの競技が求めるフィジカル面の負荷から退くのに適切な時期だと感じていた。パリでの時間は、イタリアでの長い在籍期間と比べれば短かったものの、その存在はロッカールームやチーム内の若い選手たちに計り知れない経験をもたらした。
ペスカーラでズデネク・ゼーマンの下にいた初期の日々から、フランスのリーグでの最後の試合に至るまで、彼の歩みを形作ったプロ意識と献身性への評価を保ったまま、クラブを去ることになる。
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世代を形作った遺産
得点力と相手ボックス内での安定感によって不朽の存在となったインモービレが、世界中のファンやフットボーラーの何世代にも刺激を与えた忘れがたい旅路に終止符を打つ。
ボールを持っていない場面での絶え間ない動き、決定力の高いフィニッシュ、そして生まれ持ったタイミング感覚を兼ね備えたそのプレースタイルは、大陸中のDFにとって悪夢だった。
ローマで全盛期を過ごした間に積み重ねた圧倒的なゴール数を考えれば、この記録は今後何十年も破られないと多くの人が考えており、今なおラツィオのクラブ史上最多得点者であり続けている。
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