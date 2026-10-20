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ライブ
Darmian Thuram Bologna InterGetty Images
Emanuele Tramacere
翻訳者：

セリエAの規律委員会、テュラムのシミュレーションにイエローカードと罰金。パラティチには罰金と警告。ミラン、ナポリなどほかの6クラブにも処分

セリエ A
トリノ
モンツァ
カリアリ
ボローニャ
ラツィオ
パルマ
ナポリ
ローマ
インテル
フィオレンティーナ
ジェノア
ヴェネツィア
アタランタ
フロジノーネ
レッチェ
ユヴェントス
ウディネーゼ
ACミラン
サッスオーロ
コモ

スポーツ裁判官のジェラルド・マストランドレア氏は、ステファニア・ジネージオ氏とA.I.A.代表のカルロ・モレッティ氏の補佐を受け、2026年10月20日の会議で決定された処分を公表した。



  • クラブ

    コモに8000ユーロの罰金：正当な理由なく後半開始を約4分遅らせたことによる客観的責任。再犯。


    ナポリに7000ユーロの罰金：サポーターが前半18分に発煙筒2本をピッチに投げ込み、撤去のため主審が約1分半にわたり試合を中断せざるを得なくなったほか、試合中に発煙筒2本をピッチ外の競技区域内に投げ込んだため。スポーツ司法規則第29条第1項b号に基づき処分を軽減。


    フィオレンティーナに5000ユーロの罰金：正当な理由なく後半開始を約4分遅らせたことによる客観的責任。


    ヴェネツィアに5000ユーロの罰金：サポーターが前半18分に発煙筒1本をピッチに投げ込み、撤去のため主審が約1分半にわたり試合を中断せざるを得なくなったほか、前半40分に発煙筒1本をピッチ外の競技区域内に投げ込んだため。スポーツ司法規則第29条第1項b号に基づき処分を軽減。


    ボローニャに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。


    サッスオーロに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。


    ウディネーゼに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。


    ミランに2000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約1分遅らせたことによる客観的責任

  • サッカー選手たち

    警告および1500ユーロの罰金（2度目の処分）

    バスケス・イバラ・ヨハン・フェリペ（ジェノア）：チームのキャプテンであるため処分が加重された


    警告および2000ユーロの罰金（1度目の処分）

    ブリッチギ・サシャ（パルマ）：相手ペナルティーエリア内でファウルを受けたふりをしたため

    テュラム・ウリエン・マルクス・リリアン（インテル）：相手ペナルティーエリア内でファウルを受けたふりをしたため

  • 幹部

    罰金1万ユーロおよび警告

    ファビオ・パラティチ（フィオレンティーナ）：ハーフタイムにロッカールームで、主審の判定に対し、興奮した様子で敬意を欠く抗議をしたため。再犯。

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