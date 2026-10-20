コモに8000ユーロの罰金：正当な理由なく後半開始を約4分遅らせたことによる客観的責任。再犯。





ナポリに7000ユーロの罰金：サポーターが前半18分に発煙筒2本をピッチに投げ込み、撤去のため主審が約1分半にわたり試合を中断せざるを得なくなったほか、試合中に発煙筒2本をピッチ外の競技区域内に投げ込んだため。スポーツ司法規則第29条第1項b号に基づき処分を軽減。





フィオレンティーナに5000ユーロの罰金：正当な理由なく後半開始を約4分遅らせたことによる客観的責任。





ヴェネツィアに5000ユーロの罰金：サポーターが前半18分に発煙筒1本をピッチに投げ込み、撤去のため主審が約1分半にわたり試合を中断せざるを得なくなったほか、前半40分に発煙筒1本をピッチ外の競技区域内に投げ込んだため。スポーツ司法規則第29条第1項b号に基づき処分を軽減。





ボローニャに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。





サッスオーロに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。





ウディネーゼに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。





ミランに2000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約1分遅らせたことによる客観的責任