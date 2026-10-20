スポーツ裁判官のジェラルド・マストランドレア氏は、ステファニア・ジネージオ氏とA.I.A.代表のカルロ・モレッティ氏の補佐を受け、2026年10月20日の会議で決定された処分を公表した。
セリエAの規律委員会、テュラムのシミュレーションにイエローカードと罰金。パラティチには罰金と警告。ミラン、ナポリなどほかの6クラブにも処分
クラブ
コモに8000ユーロの罰金：正当な理由なく後半開始を約4分遅らせたことによる客観的責任。再犯。
ナポリに7000ユーロの罰金：サポーターが前半18分に発煙筒2本をピッチに投げ込み、撤去のため主審が約1分半にわたり試合を中断せざるを得なくなったほか、試合中に発煙筒2本をピッチ外の競技区域内に投げ込んだため。スポーツ司法規則第29条第1項b号に基づき処分を軽減。
フィオレンティーナに5000ユーロの罰金：正当な理由なく後半開始を約4分遅らせたことによる客観的責任。
ヴェネツィアに5000ユーロの罰金：サポーターが前半18分に発煙筒1本をピッチに投げ込み、撤去のため主審が約1分半にわたり試合を中断せざるを得なくなったほか、前半40分に発煙筒1本をピッチ外の競技区域内に投げ込んだため。スポーツ司法規則第29条第1項b号に基づき処分を軽減。
ボローニャに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。
サッスオーロに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。
ウディネーゼに3000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約2分遅らせたことによる客観的責任。
ミランに2000ユーロの罰金：正当な理由なく前半開始を約1分遅らせたことによる客観的責任
サッカー選手たち
警告および1500ユーロの罰金（2度目の処分）
バスケス・イバラ・ヨハン・フェリペ（ジェノア）：チームのキャプテンであるため処分が加重された
警告および2000ユーロの罰金（1度目の処分）
ブリッチギ・サシャ（パルマ）：相手ペナルティーエリア内でファウルを受けたふりをしたため
テュラム・ウリエン・マルクス・リリアン（インテル）：相手ペナルティーエリア内でファウルを受けたふりをしたため
幹部
罰金1万ユーロおよび警告
ファビオ・パラティチ（フィオレンティーナ）：ハーフタイムにロッカールームで、主審の判定に対し、興奮した様子で敬意を欠く抗議をしたため。再犯。
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