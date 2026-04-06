セリエAの強豪ユヴェントスが、マンチェスター・シティを去るスター選手との交渉を開始し、ベルナルド・シルバ獲得競争でバルセロナやベンフィカをリードしている

トリノのクラブが早い段階で優位に立っているとはいえ、このフリーエージェントをめぐる争いはまだ決着にはほど遠い。バルセロナは数シーズンにわたり彼を注視しており、彼が2023年8月に契約を延長したのは、スペインでの選択肢を残しておくためだったことは示唆的だ。さらに、ベンフィカは自クラブの育成出身選手を呼び戻すことを常に夢見ており、パリ・サンジェルマンも陰で虎視眈々と狙っている。 サウジアラビアのクラブやメジャーリーグサッカー（MLS）のチームからの高額オファー――特にインテル・マイアミでリオネル・メッシと共演する可能性も――も現実的な選択肢だ。しかし、ユヴェントスは自チームの欧州での実績に自信を持っている。