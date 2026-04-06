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セリエAの強豪ユヴェントスが、マンチェスター・シティを去るスター選手との交渉を開始し、ベルナルド・シルバ獲得競争でバルセロナやベンフィカをリードしている
ユヴェントスが正式な交渉を開始
イタリアのメディア『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ユヴェントスはシルバ獲得に向けて最初の具体的な動きを見せ、代理人のホルヘ・メンデス氏に接触した。 セリエAの強豪は、このプレイメーカーに対し、年俸700万～800万ユーロで、4年目のオプション付きとなる3年契約を提示する準備を進めていると報じられている。シティとの契約が6月30日に満了を迎える中、ビアンコネリは彼が求めるハイレベルな挑戦の場を提供できると確信している。早期に交渉を開始したことで、クラブはライバルクラブに先んじて、この有望な選手の獲得を確実なものにした。
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署名をめぐる激しい競争
トリノのクラブが早い段階で優位に立っているとはいえ、このフリーエージェントをめぐる争いはまだ決着にはほど遠い。バルセロナは数シーズンにわたり彼を注視しており、彼が2023年8月に契約を延長したのは、スペインでの選択肢を残しておくためだったことは示唆的だ。さらに、ベンフィカは自クラブの育成出身選手を呼び戻すことを常に夢見ており、パリ・サンジェルマンも陰で虎視眈々と狙っている。 サウジアラビアのクラブやメジャーリーグサッカー（MLS）のチームからの高額オファー――特にインテル・マイアミでリオネル・メッシと共演する可能性も――も現実的な選択肢だ。しかし、ユヴェントスは自チームの欧州での実績に自信を持っている。
かけがえのない巨匠の後任
9年間で450試合に出場し、国内リーグ優勝を6回も果たしたこの選手の後継者を見つけることは、至難の業だ。リヴァプールに4-0で勝利したFAカップ戦の後、ペップ・ラインダースアシスタントマネージャーは、キャプテンの退団が間近であることを認め、次のように述べた。「どんな素晴らしい物語にも終わりは訪れるものだ。彼が最後の6週間を楽しみ、ふさわしい美しい結末を迎えられることを願っている。そして、彼はあらゆる称賛を受けるに値する。」
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次は何が待っているのか
新たな冒険へと旅立つ前に、このプレイメーカーは、イングランドでのキャリアを最高の形で締めくくることに全力を注いでいる。現在9ポイント差をつけられているものの、彼は現在の所属チームがアーセナル相手に困難な逆転劇を成し遂げ、7度目のプレミアリーグ優勝を果たせるよう、全力で貢献する決意だ。さらに、準々決勝でリヴァプールを下し、準決勝でサウサンプトンとの対戦が決まった今、感動的な別れを迎える前に、再びFAカップのトロフィーを掲げることが最優先事項となっている。