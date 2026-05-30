イタリアの報道によると、ユヴェントスは新シーズンに向けGK陣を強化するため、デ・ヘアを注視している。スペイン人ベテランはフィオレンティーナでセリエAに復帰し、その活躍がトリノ首脳陣の目に留まった。移籍市場が迫る中、デ・ヘアはアリアンツ・スタジアムで正GK候補に浮上している。

フィオレンティーナで中心的な役割を果たした彼はSNSにシーズンを振り返る投稿をしたが、トスカーナでの将来は不透明だ。国際経験が豊富で35歳のベテランは、ユヴェントスが求める「経験豊富な大物」の条件にぴったり合う。