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セリエAの強豪が、アリソンの代役として元マンチェスター・ユナイテッドGKデ・ヘアの獲得を検討。衝撃的な移籍の可能性が浮上した。
イタリアの報道によると、ユヴェントスは新シーズンに向けGK陣を強化するため、デ・ヘアを注視している。スペイン人ベテランはフィオレンティーナでセリエAに復帰し、その活躍がトリノ首脳陣の目に留まった。移籍市場が迫る中、デ・ヘアはアリアンツ・スタジアムで正GK候補に浮上している。
フィオレンティーナで中心的な役割を果たした彼はSNSにシーズンを振り返る投稿をしたが、トスカーナでの将来は不透明だ。国際経験が豊富で35歳のベテランは、ユヴェントスが求める「経験豊富な大物」の条件にぴったり合う。
デ・ヘアがフィオレンティーナに送った感動的なメッセージ
デ・ヘアはフィオレンティーナファンに、別れの言葉とも取れるメッセージを寄せた。 「厳しいシーズンだった。それでも私たちは、クラブが象徴する『心』『闘志』『価値観』を示せた。キャプテンとして責任を感じる。 クラブの皆さん、チームメイト、スタッフ一人一人に、今年のすべての瞬間に感謝している。今は休み、体力を回復する時だ。」
来季残留については言及せず、この曖昧さがユヴェントスにチャンスを与えている。
アリソンは依然として手の届かない存在だ
ユヴェントスはリヴァプールの正GKアリソン・ベッカーの獲得が難航し、デ・ヘアへの動きを加速させた。リヴァプールはアリソンを少なくとももう1年残留させる意向で、ユヴェントスは代替案を探さなければならなくなった。
選手本人が移籍を強く望まない限り、アリソン獲得は難しい。そこでユヴェントスは、イタリアでプレーした経験があり獲得しやすいデ・ヘアにターゲットを切り替え、本人に直接アプローチした。
- AFP
始まる夏の移籍争い
デ・ヘア争奪戦は、イタリア夏の移籍市場の注目ポイントだ。ユヴェントスは、彼が加われば守備がすぐ安定すると見込み、移籍の事務手続きや資金面を検証中。
一方、残留争いを終えたフィオレンティーナは反省の時期にある。デ・ヘアの契約は2028年夏まで残っており、クラブがその安定性を武器に彼を説得できるかは不透明だ。