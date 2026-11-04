インテル対コモは、11月8日（日）18時開始のセリエA第11節の一戦で、キッフィが主審、パテルナがVARを担当する。ナポリ対ラツィオは日曜12時30分開始で、パイレットが主審、アウレリアーノがVARを担当する。ローマ対サッスオーロ（土曜20時45分開始）はディ・ベッロが主審、ペッツートがVARを担当。一方、日曜15時開始のジェノア対ミランでは、マラッシでマッサが主審を務め、カンプローネがVARを担当する。日曜20時45分開始のフィオレンティーナ対ユヴェントスはコロンボが主審を務める。
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セリエAの審判団発表。インテル対コモはキッフィ、フィオレンティーナ対ユヴェントスはコロンボが担当。全試合の割り当て一覧
審判団の全担当一覧は以下の通り。
11月6日（金）20時45分
ヴェネツィア対ウディネーゼ：サッキ J.L.
インペリアーレ、モンディン
第4審判：ボナチーナ
VAR：ガリーリョ
AVAR：ペッツート
11月7日（土）
15時 カリアリ対フロジノーネ：アイロルディ
モーロ、コライアンニ
第4審判：ペッリ
VAR：マリーニ
AVAR：プロンテーラ
15時 トリノ対レッチェ：フェリチアーニ
コスタンツォ、ガルツェッリ
第4審判：カルツァヴァーラ
VAR：マッツォレーニ
AVAR：カンプローネ
18時 パルマ対ボローニャ：ズッフェルリ
トリンキエーリ、キアヴァローリ
第4審判：アレーナ
VAR：メラヴィーリャ
AVAR：ゲルシーニ
20時45分 ローマ対サッスオーロ：ディ・ベッロ
ペレッティ、スカトラーリ
第4審判：アビッソ
VAR：ペッツート
AVAR：グイダ
11月8日（日）
12時30分 ナポリ対ラツィオ：パイレット
テゴーニ、ペッロッティ
第4審判：マリネッリ
VAR：アウレリアーノ
AVAR：マッツォレーニ
15時 ジェノア対ACミラン：マッサ
アラッシオ、ロッシ L.
第4審判：ドーヴェリ
VAR：カンプローネ
AVAR：マリーニ
15時 モンツァ対アタランタ：アッレグレッタ
ヴェッキ、バローネ
第4審判：ソッツァ
VAR：ラ・ペンナ
AVAR：ファッブリ
18時 インテル対コモ：キッフィ
コラロッシ、バーリ
第4審判：マルチェナーロ
VAR：パテルナ
AVAR：ガリーリョ
20時45分 フィオレンティーナ対ユヴェントス：コロンボ
バッチーニ、チェッコン
第4審判：マレスカ
VAR：ディ・パオロ
AVAR：メラヴィーリャ
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