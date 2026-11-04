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インテル対コモは、11月8日（日）18時開始のセリエA第11節の一戦で、キッフィが主審、パテルナがVARを担当する。ナポリ対ラツィオは日曜12時30分開始で、パイレットが主審、アウレリアーノがVARを担当する。ローマ対サッスオーロ（土曜20時45分開始）はディ・ベッロが主審、ペッツートがVARを担当。一方、日曜15時開始のジェノア対ミランでは、マラッシでマッサが主審を務め、カンプローネがVARを担当する。日曜20時45分開始のフィオレンティーナ対ユヴェントスはコロンボが主審を務める。