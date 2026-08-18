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CORRECTION BYLINE - Italian referee DomeAFP
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

セリエAの審判団とクラブが会合、目標は試合の実質プレー時間を増やすこと

セリエ A

2026-27シーズンのサッカー選手権における主な競技規則の変更点が、AIAのテクニカルディレクターであるドメニコ・メッシーナ氏と、審判 नियुक्त責任者のダニエレ・オルサート氏が開いた会合の中心議題となった。会合にはセリエAの20クラブの代表者と、レガ・セリエA幹部が参加した。


「キックオフ前に、必要な技術的情報をすべて提供することは極めて重要です。とりわけ、今季導入された競技規則の変更点についてはなおさらです」と、メッシーナ氏はANSAが伝えたコメントの中で強調した。「我々はルールの適用やその解釈について、あらゆる説明を行う用意が常にできています。より一層の明確化と、実りある相互関係のためです」


今回導入された変更の多くは、試合の実質プレー時間を増やすことを目的に、プレーが止まっている場面に関わるものとなります。これにより、試合はさらにダイナミックで見応えのあるものになります」と、レガ・セリエAのCEO、ルイージ・デ・シエルヴォ氏はコメントした。「今回の会合は、各クラブの技術部門にとって、重要な意見交換とアップデートの機会となりました。各クラブは新たな競技規則を明確かつ共通認識のもとで理解し、開幕に備えることができます。これらのテーマにおけるレガ・カルチョ・セリエAとAIAの協力は、新ルールの最良の適用を保証し、イタリアサッカーをますます流動的で強度の高いゲームへと導くうえで不可欠です」


  • 「この会合に積極的に参加してくれたすべてのクラブに感謝したい」と、リーグ会長のエツィオ・シモネッリは述べた。「また、協力してくれたメッシーナとオルサートにも感謝している。今回の会合は非常に有意義で、新たな規定の最も重要な側面を掘り下げることができた。私たちの目標は、審判部門のトップと継続的な対話を維持し、クラブにとって有益となるさらなる意見交換の機会を年内に設けることだ」


    「今回の会合は、各クラブとの重要な出会いと意見交換の場となった」と、AIA筆頭副会長のフランチェスコ・マッシーニは述べた。「AIAは今後もこの種の取り組みに常に協力していく。実際、このような場を通じてこそ、さまざまな構成要素の関係を強化し、連盟そのもの、そしてサッカー界全体に質の高いサービスを提供できる」



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