2026-27シーズンのサッカー選手権における主な競技規則の変更点が、AIAのテクニカルディレクターであるドメニコ・メッシーナ氏と、審判 नियुक्त責任者のダニエレ・オルサート氏が開いた会合の中心議題となった。会合にはセリエAの20クラブの代表者と、レガ・セリエA幹部が参加した。





「キックオフ前に、必要な技術的情報をすべて提供することは極めて重要です。とりわけ、今季導入された競技規則の変更点についてはなおさらです」と、メッシーナ氏はANSAが伝えたコメントの中で強調した。「我々はルールの適用やその解釈について、あらゆる説明を行う用意が常にできています。より一層の明確化と、実りある相互関係のためです」





「今回導入された変更の多くは、試合の実質プレー時間を増やすことを目的に、プレーが止まっている場面に関わるものとなります。これにより、試合はさらにダイナミックで見応えのあるものになります」と、レガ・セリエAのCEO、ルイージ・デ・シエルヴォ氏はコメントした。「今回の会合は、各クラブの技術部門にとって、重要な意見交換とアップデートの機会となりました。各クラブは新たな競技規則を明確かつ共通認識のもとで理解し、開幕に備えることができます。これらのテーマにおけるレガ・カルチョ・セリエAとAIAの協力は、新ルールの最良の適用を保証し、イタリアサッカーをますます流動的で強度の高いゲームへと導くうえで不可欠です」



