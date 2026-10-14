金曜日から月曜日にかけて行われるセリエA第7節の審判団は以下の通り。昨季王者でラツィオとともに首位に立つインテルのボローニャ戦はドーヴェリが主審を務める。VAR担当はガリッリョ。もう一方の首位チーム、ラツィオが臨むビッグマッチ、ユヴェントス対ラツィオはマッサが主審に指名された。VAR担当はメラヴィリア。ローマ対ジェノアはアビッソ、ミラン対アタランタはキッフィが主審を務める。
審判団の全一覧は以下の通り
金曜日から月曜日にかけて行われるセリエA第7節の審判団は以下の通り。昨季王者でラツィオとともに首位に立つインテルのボローニャ戦はドーヴェリが主審を務める。VAR担当はガリッリョ。もう一方の首位チーム、ラツィオが臨むビッグマッチ、ユヴェントス対ラツィオはマッサが主審に指名された。VAR担当はメラヴィリア。ローマ対ジェノアはアビッソ、ミラン対アタランタはキッフィが主審を務める。
審判団の全一覧は以下の通り
フロジノーネ対サッスオーロ 10月16日（金）20:45
マルケッティ
トリンキエリ、ラウダート
第4審判：マリアーニ
VAR：ディ・パオロ
AVAR：ヴォルピ
ヴェネツィア対ナポリ 10月17日（土）15:00
サッキ J.L.
パレルモ、ヴェッキ
第4審判：クレッツィーニ
VAR：ファッブリ
AVAR：サントーロ
ボローニャ対インテル 10月17日（土）18:00
ドヴェーリ
ジンガレッリ、ベルチッリ
第4審判：ディ・マルコ
VAR：ガリーリョ
AVAR：ピッチニーニ
ローマ対ジェノア 10月17日（土）20:45
アビッソ
テゴーニ、ミヌッティ
第4審判：コッル
VAR：パイレット
AVAR：マッシミ
ウディネーゼ対レッチェ 10月18日（日）12:30
グイダ
デイ・ジュディチ、モクタール
第4審判：ボナチーナ
VAR：ディ・パオロ
AVAR：バローニ
フィオレンティーナ対コモ 10月18日（日）15:00
ディ・ベッロ
ビンドーニ、モナコ
第4審判：マルチェナーロ
VAR：パテルナ
AVAR：ペッツート
ミラン対アタランタ 10月18日（日）18:00
キッフィ
モンディン、ヨシカワ
第4審判：ソッツァ
VAR：カンプローネ
AVAR：プロンテーラ
ユヴェントス対ラツィオ 10月18日（日）20:45
マッサ
アラッシオ、ベルティ
第4審判：マレスカ
VAR：メラヴィーリア
AVAR：アウレリアーノ
モンツァ対カリアリ 10月19日（月）18:30
カルツァヴァーラ
ペロッティ、スカトラッリ
第4審判：パイレット
VAR：アウレリアーノ
AVAR：ディ・ヴオーロ
パルマ対トリノ 10月19日（月）20:45
アイロルディ
コラロッシ、リナルディ
第4審判：アレーナ
VAR：ディオニージ
AVAR：メラヴィーリア
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