あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

セリエAの審判員：ボローニャ対インテルはドヴェーリ、ユヴェントス対ラツィオはマッサが担当。全試合の審判割り当て

セリエ A

セリエA第7節の日程と審判団

金曜日から月曜日にかけて行われるセリエA第7節の審判団は以下の通り。昨季王者でラツィオとともに首位に立つインテルのボローニャ戦はドーヴェリが主審を務める。VAR担当はガリッリョ。もう一方の首位チーム、ラツィオが臨むビッグマッチ、ユヴェントス対ラツィオはマッサが主審に指名された。VAR担当はメラヴィリア。ローマ対ジェノアはアビッソ、ミラン対アタランタはキッフィが主審を務める。



審判団の全一覧は以下の通り


  • フロジノーネ対サッスオーロ　10月16日（金）20:45

    マルケッティ

    トリンキエリ、ラウダート

    第4審判：マリアーニ

    VAR：ディ・パオロ

    AVAR：ヴォルピ


    ヴェネツィア対ナポリ　10月17日（土）15:00

    サッキ J.L.

    パレルモ、ヴェッキ

    第4審判：クレッツィーニ

    VAR：ファッブリ

    AVAR：サントーロ


    ボローニャ対インテル　10月17日（土）18:00

    ドヴェーリ

    ジンガレッリ、ベルチッリ

    第4審判：ディ・マルコ

    VAR：ガリーリョ

    AVAR：ピッチニーニ


    ローマ対ジェノア　10月17日（土）20:45

    アビッソ

    テゴーニ、ミヌッティ

    第4審判：コッル

    VAR：パイレット

    AVAR：マッシミ


    ウディネーゼ対レッチェ　10月18日（日）12:30

    グイダ

    デイ・ジュディチ、モクタール

    第4審判：ボナチーナ

    VAR：ディ・パオロ

    AVAR：バローニ


    フィオレンティーナ対コモ　10月18日（日）15:00

    ディ・ベッロ

    ビンドーニ、モナコ

    第4審判：マルチェナーロ

    VAR：パテルナ

    AVAR：ペッツート


    ミラン対アタランタ　10月18日（日）18:00

    キッフィ

    モンディン、ヨシカワ

    第4審判：ソッツァ

    VAR：カンプローネ

    AVAR：プロンテーラ


    ユヴェントス対ラツィオ　10月18日（日）20:45

    マッサ

    アラッシオ、ベルティ

    第4審判：マレスカ

    VAR：メラヴィーリア

    AVAR：アウレリアーノ


    モンツァ対カリアリ　10月19日（月）18:30

    カルツァヴァーラ

    ペロッティ、スカトラッリ

    第4審判：パイレット

    VAR：アウレリアーノ

    AVAR：ディ・ヴオーロ


    パルマ対トリノ　10月19日（月）20:45

    アイロルディ

    コラロッシ、リナルディ

    第4審判：アレーナ

    VAR：ディオニージ

    AVAR：メラヴィーリア



    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー