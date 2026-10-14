金曜日から月曜日にかけて行われるセリエA第7節の審判団は以下の通り。昨季王者でラツィオとともに首位に立つインテルのボローニャ戦はドーヴェリが主審を務める。VAR担当はガリッリョ。もう一方の首位チーム、ラツィオが臨むビッグマッチ、ユヴェントス対ラツィオはマッサが主審に指名された。VAR担当はメラヴィリア。ローマ対ジェノアはアビッソ、ミラン対アタランタはキッフィが主審を務める。









審判団の全一覧は以下の通り



