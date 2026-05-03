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セリエAのレジェンドがスコット・マクトミネイを「平凡な選手」と酷評。年間最優秀選手賞受賞やバロンドール候補入っても、「特別な存在ではない」と指摘された。
ナインゴランがマクトミネイを痛烈に批判
2024年、マクトミネイは2600万ポンド（3500万ドル）でオールド・トラッフォードからナポリへ移籍。セリエA最優秀選手に選ばれ、カリアリ戦でのアクロバティックなゴールでチーム4度目のスクデットに貢献した。 しかし、元ローマ・インテルMFラジャ・ナインゴランは、スコットランド代表のプレーを辛辣に批判し物議を醸した。
76試合で26得点を挙げバロンドール候補にもなったが、ナインゴランは29歳のスコットランド人選手に最高峰で必要な洗練さが欠けていると主張する。 「彼を好きになれない」とナインゴランは『スカイ・カルチョ・アンプラグド』で語った。「得点は取るが、ビルドアップやライン間のプレーに必要な技術がない。平均的な選手だ」
- AFP
セリエAの偉大なミッドフィールダーたちを比較する
イタリア時代、率直な物言いで知られたナインゴランは、マクトミネイへの発言だけにとどまらなかった。彼は自身の全盛期はマクトミネイやインテルのチャルハノールより上だと主張し、イタリア代表バレッラだけが自分より上だと認めた。
「全盛期の私はマクトミネイやチャルハノールより優れていた。だがバレッラは私より上だ」と続けた。「彼は多く得点を奪うわけではないが、決めるのは重要な場面だ。彼がプレーすると、必ず違いが生まれる。 ケヴィン・デ・ブライネも大好きだ。彼は他が見えないものを見える。彼も自分より上だ。ルカ・モドリッチ？ 彼はいつも世界最高の一人だ。」
ナポリの「マクフラットム」は今もカルト的人気を誇る。
ナインゴランの評価は、マクトミネイが文化的なアイコンとなったナポリの雰囲気とは対照的だ。移籍から2年足らずで、このMFの姿は街中の壁画に描かれ、パルテノーペイの熱狂的サポーターは彼を「マクフラットム（McFratm）」の愛称で呼ぶ。 2025年12月にはスーペルコッパ・イタリアーナ制覇に貢献し、クラブ史における彼の地位は確固たるものとなった。今シーズン、インテルがナポリからセリエAタイトルを奪還する態勢でも、マクトミネイの個人評価は依然として高い。彼のミッドフィルダーとしての得点力は、アントニオ・コンテ率いるチームで不可欠だ。
- AFP
ベルギーの「黄金世代」の失敗を解説する
元ベルギー代表のナインゴランは、ロメル・ルカク、エデン・アザール、ケヴィン・デ・ブライネらを擁しながらも主要タイトルを獲れなかった代表について語った。30試合に出場し、2018年W杯でメンバー外となったことをきっかけに引退した彼は、スター揃いのチームが失敗した主因は「エゴの過剰」だと指摘する。
「ルカク、アザール、デ・ブライネ、クルトワがいた。スターが多すぎたんだ」とナインゴランは語る。「みんな自分が主役になりたがり、一番になりたがっていた。そんなのうまくいくわけがない」。この言葉は、才能溢れるチームを止めたロッカールームの摩擦をうかがわせる。