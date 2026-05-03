セリエAのレジェンドがスコット・マクトミネイを「平凡な選手」と酷評。年間最優秀選手賞受賞やバロンドール候補入っても、「特別な存在ではない」と指摘された。

イタリア時代、率直な物言いで知られたナインゴランは、マクトミネイへの発言だけにとどまらなかった。彼は自身の全盛期はマクトミネイやインテルのチャルハノールより上だと主張し、イタリア代表バレッラだけが自分より上だと認めた。

「全盛期の私はマクトミネイやチャルハノールより優れていた。だがバレッラは私より上だ」と続けた。「彼は多く得点を奪うわけではないが、決めるのは重要な場面だ。彼がプレーすると、必ず違いが生まれる。 ケヴィン・デ・ブライネも大好きだ。彼は他が見えないものを見える。彼も自分より上だ。ルカ・モドリッチ？ 彼はいつも世界最高の一人だ。」