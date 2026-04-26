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セリエAのジェノア戦で頭部を負傷したコモのニコ・パズが病院に搬送された
視力の問題で交代した
『フットボール・イタリア』によると、パズは日曜、スタディオ・ルイジ・フェラーリスで怖い目に遭った。 前半は好調だった21歳だが、ジェノアのDFアレッサンドロ・マルカンダッリと頭部を激しく衝突。タッチラインに近づき、片目が見えにくくなったと医療スタッフに報告した。ハーフタイムにマクセンス・カケレと交代し、すぐさま地元の病院へ搬送されて検査を受けた。
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ファブレガスが病状を報告
アウェーで2-0と勝利したコモ。ファブレガス監督は試合後、主力プレイメーカーのニコについて「容体は改善しており、病院で検査を受けている」と説明した。 急な交代について、スペイン人監督は「彼は視界がぼやけていた。それでも、チームとして代替策を持てることは大切だ」と説明した。
健康診断の結果とシーズンへの影響
コモにとって幸いなことに、頭部負傷の深刻さに関する当初の懸念はすぐに払拭された。 スカイ・スポーツ・イタリアによると、検査で後遺症なしと確認され、パズは退院してチームと共に帰国できるという。創造的なプレーがチームに不可欠な彼の早期回復は朗報だ。今季公式戦38試合で13ゴール8アシストを記録し、セリエA屈指の若手として注目される彼にとって、この回復は大きな安心材料となった。
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レアル・マドリードが控えている
パズは、完全なトレーニングに復帰する前に脳震盪の標準検査を受ける。レアル・マドリードは彼の成長に依然として強い関心を寄せ、900万ユーロの買い戻しオプションを保持している。複数の報道によると、クラブは今夏の移籍市場でこのオプションを行使する方針だ。