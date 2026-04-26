セリエAのジェノア戦で頭部を負傷したコモのニコ・パズが病院に搬送された

コモにとって幸いなことに、頭部負傷の深刻さに関する当初の懸念はすぐに払拭された。 スカイ・スポーツ・イタリアによると、検査で後遺症なしと確認され、パズは退院してチームと共に帰国できるという。創造的なプレーがチームに不可欠な彼の早期回復は朗報だ。今季公式戦38試合で13ゴール8アシストを記録し、セリエA屈指の若手として注目される彼にとって、この回復は大きな安心材料となった。