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Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

セリエAのジェノア戦で頭部を負傷したコモのニコ・パズが病院に搬送された

ニコラス・パス
コモ
セリエ A
ジェノア 対 コモ
ジェノア

コモのMFニコ・パスは、ジェノア戦（2-0で勝利）で頭部を負傷し、検査のため病院に搬送された。アルゼンチン代表の彼は前半に相手選手と頭同士で衝突し、視界に異常を訴えたため、セスク・ファブレガス監督が予防措置として交代させた。

  • 視力の問題で交代した

    フットボール・イタリア』によると、パズは日曜、スタディオ・ルイジ・フェラーリスで怖い目に遭った。 前半は好調だった21歳だが、ジェノアのDFアレッサンドロ・マルカンダッリと頭部を激しく衝突。タッチラインに近づき、片目が見えにくくなったと医療スタッフに報告した。ハーフタイムにマクセンス・カケレと交代し、すぐさま地元の病院へ搬送されて検査を受けた。

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  • Genoa CFC v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    ファブレガスが病状を報告

    アウェーで2-0と勝利したコモ。ファブレガス監督は試合後、主力プレイメーカーのニコについて「容体は改善しており、病院で検査を受けている」と説明した。 急な交代について、スペイン人監督は「彼は視界がぼやけていた。それでも、チームとして代替策を持てることは大切だ」と説明した。

  • 健康診断の結果とシーズンへの影響

    コモにとって幸いなことに、頭部負傷の深刻さに関する当初の懸念はすぐに払拭された。 スカイ・スポーツ・イタリアによると、検査で後遺症なしと確認され、パズは退院してチームと共に帰国できるという。創造的なプレーがチームに不可欠な彼の早期回復は朗報だ。今季公式戦38試合で13ゴール8アシストを記録し、セリエA屈指の若手として注目される彼にとって、この回復は大きな安心材料となった。

  • Fabregas Nico Paz ComoGetty Images

    レアル・マドリードが控えている

    パズは、完全なトレーニングに復帰する前に脳震盪の標準検査を受ける。レアル・マドリードは彼の成長に依然として強い関心を寄せ、900万ユーロの買い戻しオプションを保持している。複数の報道によると、クラブは今夏の移籍市場でこのオプションを行使する方針だ。

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