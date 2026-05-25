イタリアのジャーナリスト、ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ユヴェントスはキャリア終盤に差し掛かったロバートソンに興味を示している。

同じスコットランド出身マクトミネイの成功例もあり、スパレッティ流の戦術を採用するユベントスは、守備再建へ彼の経験に期待する。

ユヴェントスは正式オファーを提示したが、プレミアリーグのクラブとも競争している。特に残留を決めたトッテナムが優位とされるが、イタリアでの新挑戦に魅力を感じる可能性もある。