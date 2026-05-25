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セリエAのクラブがリヴァプールのDFロバートソンとGKアリソンに接触。ロバートソンはマクトミネイに続きイタリア移籍へ。
ユヴェントスがロバートソン獲得に動く
イタリアのジャーナリスト、ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ユヴェントスはキャリア終盤に差し掛かったロバートソンに興味を示している。
同じスコットランド出身マクトミネイの成功例もあり、スパレッティ流の戦術を採用するユベントスは、守備再建へ彼の経験に期待する。
ユヴェントスは正式オファーを提示したが、プレミアリーグのクラブとも競争している。特に残留を決めたトッテナムが優位とされるが、イタリアでの新挑戦に魅力を感じる可能性もある。
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アリソンもユヴェントスの獲得候補に
ユヴェントスが狙うリヴァプール選手はロバートソンだけではない。ローマ時代からイタリアで知られるアリソン・ベッカーの獲得も打診している。
ブラジル人GKは、チームリーダーとしての資質が高く評価されている。セリエAでスパレッティ監督の下でプレーした経験もプラスに働いている。
とはいえ、トリノからの関心はあるものの、アンフィールドからアリソンを引き抜くのは依然として難しい。元リヴァプールDFジョン・アルネ・リーセはこう語る。「彼が去る姿は想像できない。彼は素晴らしい選手で、クラブや守備陣にとって極めて重要だ。彼が去るなら、代わりに誰を獲るのか？ 彼と同レベルの選手などいない。」
ビアンコネリの補強を主導する
不本意なシーズンを終えたユヴェントスは、チームにベテランのリーダーシップを取り入れるため、ロバートソンとアリソンの獲得を検討している。スパレッティ監督が経験豊富な選手を求めたこともあり、クラブは2人をアリアンツ・スタジアムで新時代を牽引する理想的な人材と判断した。
両者にとってプレミアリーグが主戦場であったものの、セリエA挑戦やマクトミネイの成功例は魅力的に映るだろう。ユヴェントスはすでにオファーを提示し、彼らのイタリア行きを模索している。
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アンフィールドの時代は幕を閉じた。
ロバートソンとアリソンの退団で、リヴァプールの戦力は大きく変わる。モハメド・サラーはすでにクラブを去った。イブラヒマ・コナテはまもなく契約延長オファーを受けるか発表する。
アルネ・スロット監督の下、リヴァプールは再建中だ。プレミアリーグではアーセナルやマンチェスター・シティに遅れを取り、早期に優勝争いから脱落した昨季の雪辱を晴らすためである。