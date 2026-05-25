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Mohamed Saeed

翻訳者：

セリエAのクラブがリヴァプールのDFロバートソンとGKアリソンに接触。ロバートソンはマクトミネイに続きイタリア移籍へ。

アンドリュー・ロバートソン
アリソン・ベッカー
移籍情報
リヴァプール
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ユヴェントス
セリエ A

ユヴェントスが関心を強める中、リヴァプールのDFアンディ・ロバートソンがプレミアリーグからセリエAへ移籍する可能性が出てきた。スコット・マクトミネイに続き、彼はアンフィールドを去る見込みで、今後について検討中と報じられている。

  • ユヴェントスがロバートソン獲得に動く

    イタリアのジャーナリスト、ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、ユヴェントスはキャリア終盤に差し掛かったロバートソンに興味を示している。

    同じスコットランド出身マクトミネイの成功例もあり、スパレッティ流の戦術を採用するユベントスは、守備再建へ彼の経験に期待する。

    ユヴェントスは正式オファーを提示したが、プレミアリーグのクラブとも競争している。特に残留を決めたトッテナムが優位とされるが、イタリアでの新挑戦に魅力を感じる可能性もある。

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  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    アリソンもユヴェントスの獲得候補に

    ユヴェントスが狙うリヴァプール選手はロバートソンだけではない。ローマ時代からイタリアで知られるアリソン・ベッカーの獲得も打診している。

    ブラジル人GKは、チームリーダーとしての資質が高く評価されている。セリエAでスパレッティ監督の下でプレーした経験もプラスに働いている。

    とはいえ、トリノからの関心はあるものの、アンフィールドからアリソンを引き抜くのは依然として難しい。元リヴァプールDFジョン・アルネ・リーセはこう語る。「彼が去る姿は想像できない。彼は素晴らしい選手で、クラブや守備陣にとって極めて重要だ。彼が去るなら、代わりに誰を獲るのか？ 彼と同レベルの選手などいない。」

  • ビアンコネリの補強を主導する

    不本意なシーズンを終えたユヴェントスは、チームにベテランのリーダーシップを取り入れるため、ロバートソンとアリソンの獲得を検討している。スパレッティ監督が経験豊富な選手を求めたこともあり、クラブは2人をアリアンツ・スタジアムで新時代を牽引する理想的な人材と判断した。

    両者にとってプレミアリーグが主戦場であったものの、セリエA挑戦やマクトミネイの成功例は魅力的に映るだろう。ユヴェントスはすでにオファーを提示し、彼らのイタリア行きを模索している。


  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    アンフィールドの時代は幕を閉じた。

    ロバートソンとアリソンの退団で、リヴァプールの戦力は大きく変わる。モハメド・サラーはすでにクラブを去った。イブラヒマ・コナテはまもなく契約延長オファーを受けるか発表する。

    アルネ・スロット監督の下、リヴァプールは再建中だ。プレミアリーグではアーセナルやマンチェスター・シティに遅れを取り、早期に優勝争いから脱落した昨季の雪辱を晴らすためである。