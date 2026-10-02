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セリエAで救出へ！インテル、アタランタ、ラツィオがフェデリコ・キエーザのリヴァプールでの悪夢を終わらせるべく獲得に動く
イタリアの3クラブが構想外のキエーザに関心
キエーザのリヴァプールでの期待外れの在籍期間は、転機を迎えつつあるようだ。セリエAの3クラブが現在、同ウインガーにプレミアリーグでの苦闘から抜け出す道を提示する準備を進めている。インテル、アタランタ、ラツィオはいずれも、2026-27シーズンの厳しいスタートを受け、28歳の状況を注視していると報じられている。現アンフィールド体制の下で、キエーザは脇役的な存在となっている。
『Calciomercato』の報道によれば、獲得を目指すイタリアの各クラブとキエーザの代理人の間では、すでに非公式な話し合いが始まっている。ウインガーの最近のマージーサイドでの時間は悲惨なものとなっており、その象徴が、今季ここまでリヴァプールで公式戦の出場時間が1分もないという事実だ。
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アンフィールドでの苦戦とチャンピオンズリーグ落選
イタリア代表の同選手は、2024年8月に約1000万ポンドのバーゲン価格と評された契約でリヴァプールに加入した。ユヴェントスで成功した4年間を過ごした後、キエーザはリヴァプールの攻撃陣にハイレベルな層の厚みをもたらす存在として期待されていた。しかし、イタリア代表として51試合に出場しているこのスターは、プレミアリーグで真に自身の地位を確立できておらず、序列を下げることが多く、コンディションと調子の維持にも苦しんできた。このインパクト不足は、今季のクラブのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れたことで決定的となり、長期的な構想にもはや含まれていないことを明確に示している。
欧州大会から外れていることは、差し迫った退団のうわさをさらに加速させる結果となっている。クラブのレジェンドであるモハメド・サラーがトルコのトラブゾンスポルへ移籍したことが象徴的だった夏のチーム刷新を生き残ったものの、キエーザの立場は改善していない。冬の移籍市場は1月1日金曜日に開く予定となっており、レンタル、あるいは完全移籍でイタリアへ戻る可能性はますます高まっている。
国際的な野心とマンチーニ新時代
クラブキャリアに加え、キエーザにとってセリエA復帰は代表での将来性の面でも不可欠と見られている。FWは、イタリア代表の再建を進める中でロベルト・マンチーニ新監督が主に若い才能を起用していることもあり、同指揮官がこれまでに発表した一度の招集メンバーにも入っていない。イタリアはこの夏、ワールドカップ3大会連続出場逸という失望の後で移行期にあり、マンチーニは代表チームに新たなアイデンティティーを築くことに意欲を示している。
移籍の必要性については、昨年に元イタリア代表監督のルチアーノ・スパレッティも同様の見解を示していた。同氏は停滞するキャリアを活性化させるため、ウインガーに対してアンフィールドを離れた場所に将来を求めるよう公に助言。プレミアリーグを離れることが、キエーザがこの競技の最高レベルで居場所を取り戻すための最善の一歩になると述べていた。
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キエーザの記録と獲得タイトル
リヴァプール加入後、キエーザは公式戦通算50試合に出場し、5得点5アシストを記録。2024-25シーズンにはリヴァプールでプレミアリーグ優勝を果たした。アンフィールドへ移る前、このウインガーはイタリアで多くのタイトルを獲得しており、ユヴェントスでコッパ・イタリアを2度、スーペルコッパ・イタリアーナを制覇。さらにイタリア代表では、記憶に残るEURO2020優勝も経験した。
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