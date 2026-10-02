イタリア代表の同選手は、2024年8月に約1000万ポンドのバーゲン価格と評された契約でリヴァプールに加入した。ユヴェントスで成功した4年間を過ごした後、キエーザはリヴァプールの攻撃陣にハイレベルな層の厚みをもたらす存在として期待されていた。しかし、イタリア代表として51試合に出場しているこのスターは、プレミアリーグで真に自身の地位を確立できておらず、序列を下げることが多く、コンディションと調子の維持にも苦しんできた。このインパクト不足は、今季のクラブのチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れたことで決定的となり、長期的な構想にもはや含まれていないことを明確に示している。

欧州大会から外れていることは、差し迫った退団のうわさをさらに加速させる結果となっている。クラブのレジェンドであるモハメド・サラーがトルコのトラブゾンスポルへ移籍したことが象徴的だった夏のチーム刷新を生き残ったものの、キエーザの立場は改善していない。冬の移籍市場は1月1日金曜日に開く予定となっており、レンタル、あるいは完全移籍でイタリアへ戻る可能性はますます高まっている。