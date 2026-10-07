代表ウィークによる長い中断がついに終わり、3週間ものストップを経て、セリエAの20チームが再びピッチに戻る準備を整えた。互いにしのぎを削り、リーグ戦とカップ戦が続く長い過密日程の中で、それぞれの歩みを立て直そうとしている。そしてセリエAは華々しく再開する。2026-2027シーズン第6節のプログラムでは、多くのサプライズが待っている。

実際、この中断期間中に多くの序列が塗り替えられ、離脱を余儀なくされた選手もいれば、負傷から戻ってきた選手も多かった。だからこそ各監督は難しい判断を迫られることになる。システム変更や、注目選手を含む何人かのメンバー外、そして差し迫った多くの試合日程も視野に入れた選択になるだろう。

幕開けは10月10日土曜日15時のジェノア対フィオレンティーナ。18時にはインテルがホームでパルマと対戦し、ナポリはスコット・マクトミネイの復帰とともにフロジノーネをホームに迎える。ビッグマッチは10月11日日曜日12時30分開始のコモ対ローマという注目の一戦だ。

ミランとユヴェントスは、ともにアウェーで日曜日のプログラムを締めくくる。ミランは18時にサッスオーロのホームへ、ユヴェントスは20時45分にカリアリのホームへ乗り込む。月曜日はアタランタ対ヴェネツィア、トリノ対ウディネーゼの2試合が組まれている。





以下、予想スタメンを紹介する。