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Emanuele Tramacere
翻訳者：

セリエAが再開、第6節の予想スタメン：コロ・ムアニ、チャルハノール、ラモスが先発へ。ラウタロ、アラジベゴヴィッチ、ウェズレイは不透明。マクトミネイはいきなり先発か？

セリエ A
インテル 対 パルマ
インテル
パルマ
サッスオーロ 対 ACミラン
サッスオーロ
ACミラン
カリアリ 対 ユヴェントス
カリアリ
ユヴェントス
ジェノア 対 フィオレンティーナ
ジェノア
フィオレンティーナ
ナポリ 対 フロジノーネ
ナポリ
フロジノーネ
コモ 対 ローマ
コモ
ローマ
レッチェ 対 ボローニャ
レッチェ
ボローニャ
ラツィオ 対 モンツァ
ラツィオ
モンツァ
アタランタ 対 ヴェネツィア
アタランタ
ヴェネツィア
トリノ 対 ウディネーゼ
トリノ
ウディネーゼ

イタリア1部リーグの20チームが、各国代表戦による中断前に再びピッチに戻る。

代表ウィークによる長い中断がついに終わり、3週間ものストップを経て、セリエAの20チームが再びピッチに戻る準備を整えた。互いにしのぎを削り、リーグ戦とカップ戦が続く長い過密日程の中で、それぞれの歩みを立て直そうとしている。そしてセリエAは華々しく再開する。2026-2027シーズン第6節のプログラムでは、多くのサプライズが待っている。

実際、この中断期間中に多くの序列が塗り替えられ、離脱を余儀なくされた選手もいれば、負傷から戻ってきた選手も多かった。だからこそ各監督は難しい判断を迫られることになる。システム変更や、注目選手を含む何人かのメンバー外、そして差し迫った多くの試合日程も視野に入れた選択になるだろう。

幕開けは10月10日土曜日15時のジェノア対フィオレンティーナ。18時にはインテルがホームでパルマと対戦し、ナポリはスコット・マクトミネイの復帰とともにフロジノーネをホームに迎える。ビッグマッチは10月11日日曜日12時30分開始のコモ対ローマという注目の一戦だ。

ミランとユヴェントスは、ともにアウェーで日曜日のプログラムを締めくくる。ミランは18時にサッスオーロのホームへ、ユヴェントスは20時45分にカリアリのホームへ乗り込む。月曜日はアタランタ対ヴェネツィア、トリノ対ウディネーゼの2試合が組まれている。


以下、予想スタメンを紹介する。

  • ジェノア対フィオレンティーナ　10月10日（土）15時 kickoff

    ジェノア（3-5-2）：バイロウ；マルカンダッリ、オスティガルド、バスケス；エヒジブエ、フレンドルップ、ソウ、バルダンツィ、エレルトソン；メッシアス、オスマイッチ。監督 デ・ロッシ


    フィオレンティーナ（4-3-3）：デ・ヘア；ヒメネス、ドラグシン、ラニエリ、ビエリー；ンドゥール、ファジョーリ、アッタ；マスタントゥオーノ、ペッレグリーノ、ペドロ・ゴンサウヴェス。監督 ヴァノーリ

  • インテル対パルマ　10月10日（土）18時キックオフ

    インテル（3-5-2）：マルティネス；ビセック、アカンジ、バストーニ；ディウフ、バレッラ、チャルハノール、ジョーンズ、ディマルコ；テュラム、ラウタロ。監督：キヴ。


    パルマ（3-5-2）：コルヴィ；デルプラート、トロイロ、ジエゴ・カルロス；ブリッチュギ、ケイタ、シエロ、ヴァレリ；トゥーレ、ロンターニ；ロメロ。監督：ジラルディーノ

  • ナポリ対フロジノーネ 10月10日土曜日、20時45分

    ナポリ（4-2-3-1）：メレト；ディ・ロレンツォ、ラフマニ、ラファ・マリン、オリベラ；ギルモア、ロボトカ；ポリターノ、デ・ブライネ、ラング；ホイルンド。監督 アッレグリ


    フロジノーネ（4-2-3-1）：パルミサーニ；オヨノ、カルバーニ、チッタディーニ、ブラカッリア；カロ、マジーニ；ゲジェミス、シュミット、クヴェルナゼ；ボブチェク。監督 アルヴィーニ

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  • コモ対ローマ　10月11日（日）12時30分 kickoff

    コモ（4-2-3-1）：ビュテズ；コウト、ラモン、チャロバー、バジェ；ダ・クーニャ、ミジャ；ディアオ、ニコ・パス、バトゥリナ；ドゥヴィカス。監督 ファブレガス


    ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル；マンチーニ、エンディカ、エルモソ；モリーナ、デ・ローン、コネ、ルッリ；モラ、ディバラ；マレン。監督 ガスペリーニ

  • ラツィオ対モンツァ　10月11日（日）15時 kickoff

    ラツィオ（4-3-3）：マンダス；フロリアーニ、スタロ、プロブストゴーア、タバレス；フラッテージ、ベルハヤネ、テイラー；イサクセン、ノスリン、ザッカーニ。監督 ガットゥーゾ


    モンツァ（3-4-2-1）：トルンクヴィスト；クアディオ、ルッケージ、カルボーニ；ビリンデッリ、アキンサンミロ、フォロルンショ、マンガス；ロビンソン、クトローネ；バレラ。監督 ユリッチ

  • レッチェ対ボローニャ　10月11日（日）15時 kickoff

    レッチェ（4-3-3）：ファルコーネ；ヴェイガ、ジーベルト、チアゴ・ガブリエウ、ガッロ；クリバリー、イリッチ、マレー；ピエロッティ、ストゥリッチ、モンテイロ。監督 ディ・フランチェスコ


    ボローニャ（3-4-3）：スコルプスキ；ヘランド、ヘッゲム、テアテ；ゾルテア、ポベガ、ファーガソン、ミランダ；オルソリーニ、ピッコリ、カンビアギ。監督 パッラディーノ

  • サッスオーロ対ミラン　10月11日（日）18時キックオフ

    サッスオーロ（4-3-3）：トゥラーティ；チンクエグラーノ、カレタ＝カル、レイセン、ドイグ；バコラ、マティッチ、トルストヴェット；ベラルディ、エスポジト、ロリアンテ。監督 アクイラーニ。


    ミラン（4-2-3-1）：メニャン；ヒラ、デ・ウィンテル、パブロビッチ、バルテザーギ；ムサ、ラビオ；チュクウェゼ、プリシッチ、モレイラ；ラモス。監督 アモリム

  • カリアリ対ユベントス　10月11日（日）20:45

    カリアリ（4-3-2-1）：カプリーレ；ゼ・ペドロ、ミナ、ロドリゲス、オベルト；アドポ、ウィンクス、ロマーノ；ファッツィーニ、マルディーニ；メンディ。監督 ピサカーネ


    ユヴェントス（4-2-3-1）：ヴィカーリオ；カルル、ブレーメル、ケリー、チェリク；マッケニー、ドウグラス・ルイス；コンセイソン、ニコ・ゴンサレス、アラジュベゴヴィッチ；コロ・ムアニ。監督 スパレッティ

  • アタランタ対ヴェネツィア　10月12日（月）18時30分 kickoff

    アタランタ（4-3-3）：カルネセッキ；ベッラノーバ、クリステンセン、スカルビーニ、ベルナスコーニ；サマルジッチ、ケシエ、エデルソン；デ・ケテラーレ、スカマッカ、ロウ。監督 サッリ


    ヴェネツィア（3-5-2）：スタンコビッチ；ベラ＝コチャプ、フアン・ジェズス、モレノ；エノー、キケ・ペレス、ヘルガソン、ソーム、コレイア；アダムス、イェボア。監督 ストロッパ

  • トリノ対ウディネーゼ　10月12日（月）20:45 kickoff

    トリノ（3-5-1-1）：ペッリ；ココ、コムッツォ、コメルト；ベルガリ、マンドラゴラ、フィッツ＝ヒム、ブラガンサ、カッチャマーニ；ヴラシッチ；シメオネ。監督：アバーテ


    ウディネーゼ（3-4-2-1）：オコエ；ソレ、カバセレ、エボッセ；ヴォイヴォダ、ミラー、カールストロム、カマラ；ウナイ・ゴメス、エッケレンカンプ；デイヴィス。監督：ルンヤイッチ