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セビージャ、スウェーデンのIKシリウスからスコットランド人FWロビー・ユーレを獲得完了
アンダルシア、スコットランド人FWを歓迎へ
セビージャは、スウェーデンリーグ首位のシリウスから、スコットランド人ストライカーのウレを初期移籍金650万ユーロ（550万ポンド）に加え、最大250万ユーロ（210万ポンド）のボーナス付きで獲得したと正式に発表した。身長1.89メートルの22歳センターフォワードは、月曜日にメディカルチェックを通過し、2031年までの5年契約を締結した。クラブ上層部は、来季のラモン・サンチェス・ピスフアンで前線を任せる存在として、この若きFWに期待を託している。
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スコットランドとは深いつながりで結ばれている
ウレは、1980年代のテッド・マクミン、そして1915-16シーズンのダンカン・マクヴィーン・トムソンに続き、セビージャで公式戦に出場したスコットランド生まれの3人目の選手となる。セビージャとスコットランドの歴史的なつながりは、初代会長エドワード・ファーカーソン・ジョンストン、初代主将ウーゴ・マッコル、そして1980年代の元監督ジョック・ウォレスによって形作られた1890年のクラブ創設時にまでさかのぼる。2025年3月にシリウスへ加入して以降、50試合で31ゴール7アシストを記録しており、ウレのキャリアの軌道は急上昇している。
国際的な希望が明確になった
今季、全公式戦20試合で20ゴール3アシストを記録したこのストライカーは、スウェーデンでの驚異的な活躍によって欧州各地のクラブから注目を集める存在となった。家系的にはA代表レベルでウクライナ代表を選択する資格を持つものの、U-21までスコットランドの年代別代表でプレーした同選手は先月、『BBC Scotland』に対し、タータン・アーミーからのA代表招集を待ちたいという意向を明確にしていた。
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ラ・リーガでの挑戦が待っている
この移籍により、シリウスはアルスヴェンスカン首位で2位以下に12ポイント差をつける盤石の状況となった。その快進撃を支えてきたのが、ウレのリーグ戦15得点という見事な数字だ。セビージャは、元レンジャーズおよびアンデルレヒトのアカデミー出身である同選手が、ルイス・ガルシア・プラサ体制のチームにスムーズにフィットすることへ大きな期待を寄せている。ウレがスペインサッカーに適応できるかどうかの真価が問われるのは、セビージャが8月15日（土）にホームでラージョ・バジェカーノとのラ・リーガ開幕戦を迎える時だ。
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