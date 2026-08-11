この移籍により、シリウスはアルスヴェンスカン首位で2位以下に12ポイント差をつける盤石の状況となった。その快進撃を支えてきたのが、ウレのリーグ戦15得点という見事な数字だ。セビージャは、元レンジャーズおよびアンデルレヒトのアカデミー出身である同選手が、ルイス・ガルシア・プラサ体制のチームにスムーズにフィットすることへ大きな期待を寄せている。ウレがスペインサッカーに適応できるかどうかの真価が問われるのは、セビージャが8月15日（土）にホームでラージョ・バジェカーノとのラ・リーガ開幕戦を迎える時だ。