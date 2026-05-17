セビージャ戦で辛勝したレアル・マドリード。先発復帰したキリアン・エムバペは、ヴィニシウス・ジュニオールの存在感に凌駕された。

試合は終始小競り合いが続いたが、白熱はしなかった。しかし、ビニシウスが両チームの勝敗を分ける一撃を放った。

15分、ペナルティエリアからネットを揺らし、今季22ゴール目をマーク。

その直前、ムバッペの肘がディフェンダーの顔を捉え、セビージャはファウルの判定を要求したが、審判はプレーを止めず、ヴィニシウスはそのままネットを揺らした。

この後マドリードは堅い守備に徹した。先制した試合ではリーグ27試合無敗と、守備がチームを支えている。