バルセロナは前半を1-1で終えた。敵地で予想以上に難しい試験に直面し、相手は高強度で組織的なプレッシャーを敷いて、カタルーニャの雄に持ち慣れたビルドアップのスタイルを放棄させ、ロングボールに頼らせることを強いた。

セビージャはフィールドの最初の3分の1でのプレッシングにとどまらず、自陣に引いた際のスペースを閉じることにも長けており、バルセロナはボールを前進させ、危険なエリアへ規則的に到達することに苦しんだ。

ホームチームはフォファナ（19分）が先制点を挙げ、バルセロナ守備陣の背後のスペースを突いた。その後、ラフィーニャが同点に追いついた（21分）。このプレーは、この種のプレッシャーに対してバルサが必要としていた解決策の一つ、すなわち守備ラインの背後でより直接的にプレーすることを体現するものだった。

また、バルセロナは攻撃のコントロールにおける落ち着きの欠如にも苦しんだ。十分な数の選手が前線に到達する前に攻撃への切り替えを急ぐことがあり、それによってボールを失った際にチームは安定した守備構造を欠いた状態に陥った。

一方、セビージャはプレッシングとその後の自陣3分の1でのスペースの封鎖において良い姿を見せ、バルセロナのチャンスメイク能力を制限した。

ペドリは前半で最高のパフォーマンスを見せられず、ジョーダンも求められる影響力を発揮するには程遠い姿だった。一方でラミン・ヤマルはバルセロナ側にとって最も際立った脅威の源であり続け、試合の流れを変えかねないシュートで得点に迫った。