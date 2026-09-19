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ライブ
Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
翻訳者：

セビージャは代償を払った：バルセロナが得意の武器で「稚拙な」ミスを回避

特集＆コラム
Analysis
セビージャ 対 バルセロナ
セビージャ
バルセロナ
ラ・リーガ
ハフィーニャ
ロドリ
ペドリ
ラミン・ヤマル
アンソニー・ゴードン
ハンジ・フリック
スペイン
ブラジル
イングランド
ドイツ

バルセロナはスペイン・リーグ第7節の土曜日、セビージャを3-1で下した。カタルーニャのチームは前後半の間でその様相を一変させることに成功し、ホームチームのプレッシャーの前に苦しんだ立ち上がりを、強力な攻撃的パフォーマンスへと転換。試合のペースを握り、主導権を取り戻すと、先制していたセビージャを打ち負かし、対戦の激しさが増したときに試合の流れを変える力を証明する勝利を手にした。

バルセロナはリーガの首位を維持し、勝ち点を21に伸ばした。一方、アンダルシアのチームは勝ち点13で止まり、6位となった。

  • セビージャがフリックを驚かせる

    バルセロナは前半を1-1で終えた。敵地で予想以上に難しい試験に直面し、相手は高強度で組織的なプレッシャーを敷いて、カタルーニャの雄に持ち慣れたビルドアップのスタイルを放棄させ、ロングボールに頼らせることを強いた。

    セビージャはフィールドの最初の3分の1でのプレッシングにとどまらず、自陣に引いた際のスペースを閉じることにも長けており、バルセロナはボールを前進させ、危険なエリアへ規則的に到達することに苦しんだ。

    ホームチームはフォファナ（19分）が先制点を挙げ、バルセロナ守備陣の背後のスペースを突いた。その後、ラフィーニャが同点に追いついた（21分）。このプレーは、この種のプレッシャーに対してバルサが必要としていた解決策の一つ、すなわち守備ラインの背後でより直接的にプレーすることを体現するものだった。

    また、バルセロナは攻撃のコントロールにおける落ち着きの欠如にも苦しんだ。十分な数の選手が前線に到達する前に攻撃への切り替えを急ぐことがあり、それによってボールを失った際にチームは安定した守備構造を欠いた状態に陥った。

    一方、セビージャはプレッシングとその後の自陣3分の1でのスペースの封鎖において良い姿を見せ、バルセロナのチャンスメイク能力を制限した。

    ペドリは前半で最高のパフォーマンスを見せられず、ジョーダンも求められる影響力を発揮するには程遠い姿だった。一方でラミン・ヤマルはバルセロナ側にとって最も際立った脅威の源であり続け、試合の流れを変えかねないシュートで得点に迫った。

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  • バルセロナが試合の流れを一変させる

    後半のバルセロナはまったくの別チームだった。前半はセビージャのプレスに苦しんだが、ハーフタイムを経て個々のプレッシャーへの対応を改善させることに成功し、ホームチームを後退させると、その後は試合の流れをより支配下に置き、相手の脅威を大きく削いだ。

    それにとどまらず、チームは素早く縦に速い展開を続け、ディフェンスの背後へ走り込むプレーと、フォワードや中盤の選手たちがスペースを作るための絶え間ない動きを明確に重視した。こうして、プレッシャーに対処し試合を再構築するための多彩な解決策を備えていることを証明してみせた。

  • ロドリという知られざる兵士、そしてラフィーニャが決定的な武器へと変貌

    ロドリはバルセロナが見せた変化のなかで特に際立っていた。彼はチームに守備面でのより大きな安定感を与え、しばしばセンターバック2人の傍らに戻って攻撃の組み立てを助け、セビージャの試みを封じた。また、その動きとポジショニングは味方へのパスコースを開き、攻撃の連続性を保つのに貢献した。

    そして前線では、ラフィーニャが後半も好調を維持し、純粋なストライカーとしての役割を効果的にこなす能力を示した。一方でヤマルは常に脅威の源であり続けた。

    ハンジ・フリックは試合後、ストライカーとしてのラフィーニャの活躍に驚きはなかったと語り、彼の豊富な運動量とスペースへ入り込む能力が明確なアドバンテージを与えていると指摘した。

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  • フリック、失敗を認める

    勝利にもかかわらず、フリックは試合が難しいものだったこと、そしてチームが数多くの簡単なボールを失ったことを認めた。彼は、パスの精度が求められる水準になく、チームが「軽率に」失ったボールがあったため、ハーフタイムに中盤の選手たちへさらなるボール保持を要求したと説明した。

    一方、セビージャは後半に本物のチャンスを作り出すことができなかった。バルセロナが守備面でより規律ある姿勢を見せ、ホームチームの試みへの対応も改善したためだ。一方でセビージャの攻撃的な交代策は、試合の流れを引き戻すのに十分な効果をもたらさなかった。時間が経つにつれて、バルセロナは細部をより支配しているように見え、リードを守り抜き、いかなる反撃の可能性の芽も摘み取った。