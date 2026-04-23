セバスティアン・ホーネスの早期退任を受け、VfBシュトゥットガルトは4人の監督候補を検討している。

現時点ではどのコーチとも接触はない。DFBポカール王者のクラブはホーネス氏と来季の計画を立てており、彼が来シーズンもシュトゥットガルトのベンチに立つと確信している。

『Sport Bild』は先日、レアル・マドリードがホーネスに興味を示していると報じた。同紙によると、43歳の彼は今シーズン限りで退任する見込みのアルバロ・アルベロアの後任候補の一人だという。

レアル首脳はすでにホーネスを綿密に調査。果敢なプレースタイルと、補強に頼らず機能するチームを作る手腕が高く評価されている。

ただ、現時点でマドリード側からホーネスへの正式オファーはない。彼はバイエルンオーナー、ウリ・ホーネスの甥で、シュトゥットガルトとの契約は2028年までで解除条項はない。そのため、レアルが本気を出すなら移籍金でクラブ間交渉が必要だ。