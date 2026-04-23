ドイツ紙『Bild』によると、候補は4人。 ファビアン・ヒュルツェラー（ブライトン）、ヴィンセント・ヴァグナー（エルバースベルク）、フリーのヤコブ・ネエストルップ（前コペンハーゲン）の4人が「影のリスト」に挙げられており、VfBの監督が早期に退任した場合に備えているという。
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セバスティアン・ホーネスの早期退任を受け、VfBシュトゥットガルトは4人の監督候補を検討している。
現時点ではどのコーチとも接触はない。DFBポカール王者のクラブはホーネス氏と来季の計画を立てており、彼が来シーズンもシュトゥットガルトのベンチに立つと確信している。
『Sport Bild』は先日、レアル・マドリードがホーネスに興味を示していると報じた。同紙によると、43歳の彼は今シーズン限りで退任する見込みのアルバロ・アルベロアの後任候補の一人だという。
レアル首脳はすでにホーネスを綿密に調査。果敢なプレースタイルと、補強に頼らず機能するチームを作る手腕が高く評価されている。
ただ、現時点でマドリード側からホーネスへの正式オファーはない。彼はバイエルンオーナー、ウリ・ホーネスの甥で、シュトゥットガルトとの契約は2028年までで解除条項はない。そのため、レアルが本気を出すなら移籍金でクラブ間交渉が必要だ。
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ホーネスがVfBシュトゥットガルトを国際舞台へ導く
ホーネスは2023年春、降格危機のVfBを引き継ぎ、プレーオフで残留。翌季は2位でCL権獲得。その後も欧州常連に定着。
昨年はDFBポカール（ドイツカップ）も制し、今季もタイトルを狙う。木曜の準決勝ではSCフライブルクと対戦。現在リーグ4位のチームは、来季のチャンピオンズリーグ出場も視野に入れる。
ホネッスは、フライブルクとのカップ戦を前に「将来の話はそれほど気にしていない」と記者会見で語り、試合に集中すると強調した。