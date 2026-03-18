ヘルタ・ベルリンでは、今でもマクシミリアン・ミッテルシュテットの名前が挙がると、多くの人が目を疑うことだろう。 ベルリン出身の彼は、2023年夏、2. ブンデスリーガへ降格したばかりの首都のクラブから、プレーオフで残留を決めたVfBシュトゥットガルトへ、今では笑ってしまうような50万ユーロという移籍金で移籍し、1年足らずでドイツ代表のレギュラー選手へと躍進した。
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セバスティアン・ホーネスが自ら矛盾した発言をしたからだ！VfBシュトゥットガルトの英雄に、DFBによる厳しい処分が待ち受けている
ホーム開催の欧州選手権を数ヶ月後に控えた頃、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、ミッテルシュタットの成績を評価し、彼を「ブンデスリーガで群を抜いて最高の左サイドバックであり、世界トップ4に入る左サイドバックの一人」と称賛した。 大会の途中でミッテルシュタットはレギュラーの座を失ったものの、代表選出そのものが、それまで波乱万丈だった彼のキャリアにおける暫定的な頂点となった。そして、レアル・マドリードや後に優勝を果たすPSGといった強豪とのチャンピオンズリーグ戦を散りばめた波乱に満ちたシーズンを経て、翌年の夏にカップ戦優勝を果たしたことで、そのキャリアはさらに輝きを増した。
ミッテルシュタットの経歴は、シュトゥットガルトの台頭を象徴している。これは最近、セバスティアン・ホーネス監督も強調した。「彼はチームにとって非常に大きな存在だ。私がVfBで指揮を執り始めて以来、ずっとそうだ」と、この成功の立役者は、ヨーロッパリーグプレーオフ第1戦でのセルティック・グラスゴー戦（4-1）勝利後に語った。 それでも、この重要な一戦でホーネス監督はミッテルシュタットを今シーズン初めて90分間ベンチに留め、ここ最近ますます強まっていた小さな時代の転換をほのめかした。重要な試合において、ここ数年チームの要であった彼の起用はもはや確実ではないのだ！
確かに、ホーネスはセルティック戦後、この28歳の選手が「今日に至るまで重要な役割を果たしてきた」と強調した。しかし、FCポルトとのラウンド16第1戦では、再び新星ラモン・ヘンドリクスが起用された。 日曜日のRBライプツィヒ戦（1-0で勝利）では、VfBの監督は3月初旬のVfLヴォルフスブルク戦（ミッテルシュタットが起用されなかった2試合目）と同様に、左サイドにクリス・フューリッヒを配した3バックを採用した。その背後でヘンドリクスは再び圧倒的な強さを見せつけ、矢のように速い天才選手ヤン・ディオマンデをあっさりと翻弄した。 一方、裏では、ミッテルシュタットのVfBでの成功物語が、ほろ苦い結末を迎えるかもしれないという噂が囁かれている。
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VfBシュトゥットガルト：ラモン・ヘンドリクスがマクシミリアン・ミッテルシュタットを追い抜いた
ミッテルシュタットの今シーズンのパフォーマンスは決して悪くはないが、VfBのユニフォームを着て過ごした最初の2シーズンと比べると、わずかながら下降傾向が見て取れる。これまでの39試合で10回の得点関与を記録しており、これは確かに立派な数字であり、VfBでのデビューシーズン（7回）の成績を現時点で既に上回っている。 しかし、ミッテルシュテットが挙げた5ゴールのうち4ゴールはPKによるものだ。純粋な攻撃的役割を除けば、ヘンドリクスは多くの面で彼を上回っている。24歳のヘンドリクスは、1対1の局面（69.2％）やパス成功率（87.2％）で優れているだけでなく、足も明らかに速い。 ライプツィヒ戦では、身長1.89メートル（！）という体格にもかかわらず、再び時速35キロの壁を突破したが、ミッテルシュタットの最高速度は約33キロにとどまっている。 また、本来はセンターバックである彼は、アシスト役としても輝いている（3アシスト）。例えば、1.FCケルン戦で一時2-1とリードを広げたエルメディン・デミロヴィッチの重要なゴールをアシストした、模範的なクロスが挙げられる。
統計 マクシミリアン・ミッテルシュタット ラモン・ヘンドリクス 試合数（出場時間） 39 (2,836) 39 (2,534) 得点 5 0 アシスト 5 3 成功したドリブル（ブンデスリーガ） 64.7％（11/17） 100パーセント (7/7) パス成功率（ブンデスリーガ） 82.3％ 87.2％ 1対1の勝率（ブンデスリーガ） 64.5％ 69.2％ クリア数（ブンデスリーガ） 1試合あたり2.73回 1試合あたり3.22回 ボール奪取（ブンデスリーガ） 1.89回/試合 1試合あたり0.59 最高速度 約33 km/h 35.04～35.24 km/h
そのため、スポーツディレクターのファビアン・ヴォルゲムート氏を中心とするクラブ幹部は、左サイドバックの代替選手を移籍市場で模索していると報じられている。その一環として、最近ではサークル・ブルッヘのナジーニョの獲得が頻繁に噂されており、その移籍金はおよそ1000万ユーロになると見られている。特にヘンドリクスの将来も不透明な状況にあるためだ。このオランダ人選手は、複数のトップクラブから高い関心を寄せられているとされる。
報道によると、ミッテルシュタットも同様に、トップクラスのクラブから強い関心を寄せられている。それによると、昨夏と同様にSSCナポリが彼の状況を注視しており、ユヴェントス・トリノもまた、イタリアの別のクラブとして関心を示しているという。 ミッテルシュタット自身も、クリスマス直前に、2028年までの契約があるにもかかわらず、そう遠くない将来に環境の変化が訪れる可能性を示唆した。「いつか、次のステップへ進むことができるかもしれない」
ミッテルシュタットの市場価値は1800万ユーロと報じられており、これを踏まえると、VfBは彼を売却すれば莫大な移籍益を得ることになるだろう。 一方、サッカー選手として全盛期にあるこのドイツ代表選手は、キャリア最後の大型契約を結ぶ可能性もある。純粋に金銭的な観点から見れば、このようなシナリオでの移籍は双方にとって理にかなっている。しかし、ミッテルシュタットのシュヴァーベン地方でのキャリアがこのような形で突然終わることは、どこか後味の悪いものとなるだろう。
マクシミリアン・ミッテルシュテットのW杯代表選出？ セバスティアン・ホーネスは自身の発言と矛盾している
ミッテルシュタットを失うことは、VfBにとって人気選手だけでなく、チームの要となる選手を失うことにもなる。ヘルタ時代から、彼は率直な物言いで際立っていた。それゆえ、2月末にはワールドカップ出場を目指すという目標を、はっきりと表明していた。しかし、11月の代表合宿では、ユリアン・ナーゲルスマン代表監督は彼を招集しなかった。代わりに、デビッド・ラウムとナサニエル・ブラウンが選出された。 「昨年末、代表監督と話し合いの場を持ちました。そこで彼は、私が招集されなかった理由を説明し、私に何をすべきかを伝えてくれました。そのことが、さらに私を奮い立たせ、全力を尽くす原動力となりました。私の目標は、ワールドカップに向けたアピールをして、再び代表チームに復帰することです。そのためには、多くの試合に出場し、良いパフォーマンスを見せなければなりません。」
しかし、その数週間後、VfBでのヘンドリクスとのポジション争いにおいて、彼は完全に後れを取ってしまった。これにより、ワールドカップ招集の可能性はさらに低くなったと思われる。 いずれにせよ、現時点では、シュトゥットガルトの選手たちの多くがナゲルスマン監督の選考対象外となる兆候が随所に見られる。そのため、チーム内やVfBの周辺では、3月末に行われる親善試合に向けた木曜日の代表招集に向け、選手たちのポジションを確保しようと一層の努力がなされている。
デニズ・ウンダフがセンセーショナルなインタビューで自ら主導権を握り、競技面でもそれを完全に裏付けた一方で、ホーネス氏自らがミッテルシュタットのために擁護の言葉を述べた。 「彼はワールドカップで非常に重宝できる選手だと思う」と、彼はセルティック戦後に語り、自身の行動とは矛盾する形で次のように強調した。「もちろん、ユリアンには私が把握していないいくつかの点にもっと注意を払う必要があるだろう。しかし、マキシはすでに、非常に強力な相手に対しても高いレベルに達することができることを示している。」
しかし、それ以来、ミッテルシュタットは「非常に手強い相手」に対して実力を証明する機会を与えられていない。 その代わりに、ハイデンハイム、マインツ、そしてセルティック（4-1での勝利後の第2戦）の選手たちと対戦した際、彼は先発メンバーとしてピッチに立っていた。そのため、ミッテルシュタットは、3月30日に地元シュトゥットガルトでガーナと対戦するなど、今後の代表戦期間中も、彼にとってますます馴染み深くなっている「観客」という役割を担うことになるだろう。
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VfBシュトゥットガルト、試合日程：今後の試合一覧
日付（時刻） 大会 対戦相手（開催地） 3月19日（21時） ヨーロッパリーグ FCポルト（アウェイ） 3月22日（19時30分） ブンデスリーガ FCアウクスブルク（アウェイ） 4月4日（18時30分） ブンデスリーガ BVB（ホーム） 4月12日（17時30分） ブンデスリーガ HSV（ホーム） 4月19日（18時30分） ブンデスリーガ FCバイエルン（アウェイ）